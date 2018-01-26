TD Ameritrade о молодых инвесторах

Тим Хоки, главный исполнительный директор большой брокерской фирмы, TD Ameritrade, на этой неделе заявил, что в его компании настоящий «всплеск» инвесторов поколения Y.

Секс, наркотики и биткоин.

Бо́льшая часть населения во всём мире сейчас - это молодёжь. Согласно брокерской бирже TD Ameritrade, именно молодёжь больше всего инвестирует в компании, связанные с медицинской марихуаной и в криптовалюты.

Совсем недавно TD Ameritrade предоставило своим клиентам доступ к фьючерсным сделкам с биткоином на Чикагской Бирже Опционов (Cboe). Компания прокомментировала это тем, что в сделках с биткоином у чикагской биржи была «адекватная ликвидность» и большой список доступных криптовалют для торгов.

TD Ameritrade также предлагает большие возможности для проведения наиболее популярных сделок с другими криптовалютами, а также возможности вложений в блокчейн-предприятия.

Во время недавнего интервью Хоки пояснил, что в наше время, благодаря криптовалютам, появилось очень много молодых инвесторов. Он добавил, что сейчас биржа, в основном, ориентируется на тенденции, появляющиеся у нового поколения.

«Такая стратегия работает, потому что за последние несколько лет, количество появившихся у нас молодых инвесторов выросло на 72%. Мы следим за рынком и стараемся учесть то, что популярно у молодёжи.» - объяснил Тим Хоки.

«Конечно, нужно сказать, что двумя большими «бумами» прошедшего квартала являются криптовалюты и сектор медицинской марихуаны. Этих двух секторов даже и в помине не было ещё несколько лет назад, но сейчас мы набираем обороты среди молодёжи именно благодаря им.» - добавил Хоки.

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Хоки заявил, что рынок криптовалют, в целом, не очень зрелый, и ещё недавний «хайп» вокруг него немного успокоился за последние выходные. В то же время, Хоки сказал, что имел место быть «синдром упущенной выгоды» и внимание инвесторов было всецело приковано к рынку криптовалют, в ожидании его очередного роста.

«Уже после того, как цены нормализовались и даже немного скорректировались, мы можем увидеть, как ушли те, кто пришёл на рынок на пике популярности криптовалют.» - отмечает исполнительный директор TDAmeritrade.

«На самом деле, мы заметили, что во время криптовалютных торгов в первые недели января, ушли не только непостоянные индивидуальные инвесторы, но такая же ситуация произошла и с некоторыми крупными компаниями, которые ранее вкладывались в блокчейн-предприятия. Их активность немного снизилась.» - говорит Тим Хоки.

В конце интервью Хоки сказал, что его компания намерена и дальше фокусироваться на тренды среди молодёжи и на том, во что они инвестируют.

Стоит отметить, что TD Ameritrade - это один из наиболее известных и больших брокерских сервисов, который также предоставляет свои услуги онлайн для международных клиентов.