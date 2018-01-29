Чтобы больше не крали: криптобиржи Японии усилили защиту

Японские биржи криптовалют всерьез обеспокоены после взлома крупнейшей в стране биржи Coincheck, которая понесла убытки на 58 млрд йен. Многие приняли решение ужесточить правила саморегулирования. Между тем Агентство финансовых услуг (FSA) Японии пока еще не одобрило регистрацию Coincheck, заявку на которую площадка подавала четыре месяца назад, напоминает, Bitcoin.com.

Усиление контроля

Японская ассоциация блокчейна (JBA) уже установила некоторые внутренние правила, которые работающие в стране трейдеры добровольно приняли. Стандарты включают в себя "содержание "холодного" кошелька и т.д., только с согласия вовлеченных сторон" ("холодный" кошелек позволяет хранить электронные валюты на физическом носителе и работает без доступа к интернету, то есть недоступен для хакеров).

"Факт состоит в том, что введение холодного кошелька задерживается, это и вызвало текущий незаконный отток капитала. Мы очень об этом сожалеем", — говорится в заявлении JBA.

На данный момент в ассоциации 127 членов, из которых 15 — это криптовалютные биржи (такие как Bitflyer, Coincheck, GMOCoin и Bitocean), а 35 пользуются технологией блокчейн. Исполнительный директор Bitflyer Йузо Кано также является представительным директором ассоциации.

Ассоциация отметила, что Агентство финуслуг предупредило представителей каждой из криптовалютных бирж об усилении безопасности, и заверила в своем намерении "предпринять дополнительные меры". В сообщении JBA говорится, что ее участники были заранее предупреждены о возможных кибератаках.

"В будущем в целях большей безопасности трейдеров на виртуальных криптобиржах мы установим более строгие правила для членов нашей организации и будем добиваться их безукоризненного соблюдения", - подытожили в ассоциации.

Агентство финуслуг Японии обеспокоено положением Coincheck

Как пишет газета JapanTimes, японское Агентство финансовых услуг призывало Coincheck "устранить проблемы безопасности в отношении того, как она управляет активами клиентов, еще до кражи токенов NEM на сумму в 58 миллиардов йен в пятницу".

"Во время многочисленных опросов, проведенных в конце августа минувшего года, FSA поинтересовалось у представителей криптобирж, как их активы были распределены между двумя типами счетов (имеются в виду "холодные" и "горячие" кошельки)... После того как компания (Coincheck) подала заявку на регистрацию в сентябре, FSA подняла также вопрос о риске неавторизованного доступа в их сеть и потребовала усилить их систему безопасности", - говорится в статье JT.

Финансовым органам обычно требуется около двух месяцев на регистрацию приложения для криптобиржи, однако заявка Coincheck находится на рассмотрении уже 4 месяца с момента подачи.

После крупной кражи криптовалют из "горячего" кошелька криптобиржи Агентство финансовых услуг Японии приказало Coincheck к 13 февраля составить "доклад о происшествии и предложить пути для предотвращения возможного его повторения". Кроме того, в агентстве предупредили о возможной внеплановой инспекции других японских криптобирж.

Департамент полиции Токио планирует провести полномасштабное расследование по факту взлома и кражи криптовалют из хранилища Coincheck.