Цена биткоина находится в обратной зависимости от индекса VIX (он также известен как Индекс Страха) на Чикагской обменной бирже, говорится в докладе специалиста по глобальным финансовым стратегиям из Deutsche Bank Масао Мураки.
VIX используется для расчёта ближайших возможных колебаний индекса S&P 500 и является хорошим показателем общих настроений инвесторов, напоминает Forbes.
Снижение VIX показывает, что инвесторы ожидают понижения волатильности, а повышение, соответственно, — роста. Чем ниже VIX, тем больше инвесторы довольны рынками акций, и наоборот.
График, составленный Мураки 1 декабря, показывает следующую закономерность: с понижением VIX (белой линии) вырастает цена биткоина (оранжевая линия) — и наоборот.
Стоит отметить, что VIX и раньше демонстрировал краткосрочные скачки, однако сам показатель почти всегда удерживал отрицательную тенденцию ещё с 2009 года. В 80-е он вообще был на самом дне фондового рынка.
S&P 500 показывал обратную картину. Он вырос с 676.53 (март 2009 года) до рекордной отметки в 2872.87 (уровень минувшей пятницы). Помимо прочих возможных факторов повышения S&P 500 нельзя не отметить высокую волатильность.
Как же рискует биткоин?
Волатильность — одна из ключевых проблем биткоина. Однозначно, для роста этой криптовалюты полезным будет падение показателя VIX. Но у него есть и нижний предел.
Сейчас у VIX следующие возможности для роста: Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки быстрее, чем ожидалось; некоторые центральные банки могут замедлить свое количественное смягчение; действия президента США Дональда Трампа могут негативно повлиять на торговлю — или же, наконец, рынок может пересмотреть уровни капиталовложений, хотя у него на это довольно мало причин из-за стабильной доходности и сокращения корпоративного налога в Америке.
Стоит добавить, что если на рынке начнутся волнения и индекс VIX поднимется, это заставит инвесторов задуматься. Они будут искать возможности вложений с минимальным риском. В этом случае биткоину придётся несладко.
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