Нефтекоин и криптовалютные автоматы в казино

Несмотря на все заявления со стороны израильских регулирующих органов о том, что они не собираются терпеть биткоин, если тот хоть каким-то образом попадёт на биржу Тель-Авива, публичные компании всё же нашли пути заработка на криптовалюте.

Среди последних примеров можно назвать одну фирму, которая ранее специализировалась на нефтеперерабатывающей деятельности. Внезапно, руководство заявило, что фирма собирается продать банкоматы для биткоина в несколько турецких казино на Северном Кипре, а в последствии и в Нигерию.

Биткоин - новая нефть?

К криптолихорадке недавно присоединилась нефтеперерабатывающая компания Chiron Refineries LTD(TASE:CHR), которая заявила о намерении войти в рынок криптовалют. Как следствие, цена на их акции подскочила на 60%. А недавно компания выпустила второе разъяснительное объявление о своём действии, что произошло явно по инициативе регулирующего органа.

Chiron, что ещё в минувшее воскресенье заявили о заключённом соглашении на постройку нового перерабатывающего завода в Нигерии, недавно заявили о диверсификации своего бизнеса в секторе «криптодоступности». Компания подписала договор с холдингом Crypto Technologies Ltd. на открытие филиала в Турецкой Республике Северного Кипра, который будет единственным дистрибьютором их продукции на территории Северного Кипра и всей Турции, в целом. Также был подписан договор о возможности экспансии бизнеса на Нигерию в течение 12 месяцев.

Крипто-банкомат - мастхэв для любого казино.

Холдинг Crypto Technologies Ltd. заявил о разработке «новой уникальной технологии, которая бы позволила быстро покупать и продавать криптовалюту конечным пользователям при помощи крупного гаранта с американской стороны.» В полном сообщении говорится, что эта технология превращает мобильные устройства в настоящие крипто-банкоматы. Предполагается, что полнофункциональное приложение будет доступно уже в апреле.

В попытке успокоить опасения регулирующих органов, компания Chiron заверяет, что интерфейс приложения и сам алгоритм торговли через API уже готовы. Также, в Chiron заявили, что на приложение не распространяются никакие юридические запреты в регионах пользования и более того, само приложение не будет хранить или майнить биткоины. Вдобавок, компания объяснила, то потенциальные пользователи этого приложения - не индивидуальные трейдеры, а огромные фирмы, как например, казино. На логичный вопрос со стороны израильских СМИ о том, как может нефтяная компания быть связана с подобными вещами, юрист из Chiron ответил, что один из директоров компании имеет связи в Турецкой Республике Северного Кипра и опыт в сфере казино.