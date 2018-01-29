Золото или биткоин: что ценнее

Биткоин и другие криптовалюты не заменят золото, которое является проверенным и эффективным инвестиционным инструментом?

Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту. Он напомнил, что металл высшей пробы стал источником доходности, который всегда составлял конкуренцию фондовому рынку. Золото хорошо себя показало в периоды инфляции и у него большая и стабильная ликвидность на рынке.

Золото является важной составляющей портфеля, поскольку позволяет нивелировать доходность инвестиций в периоды спада. "До недавних пор криптовалюты показывали хорошие результаты, но цель вложений в них несколько разнится с целями вложений в золото.

Криптовалюты только недавно были проверены различными рынками. До прихода биткоина, рынок был в невероятно низкой волатильности, это был бычий рынок с небольшими откатами.

Криптовалюты на рынке совсем недавно, его ликвидность очень скудна. Однако он очень привлекателен для многих инвесторов, которых соблазняет большая возможная прибыль.» говорится в докладе.

Совет также отметил, что параболический график роста цены биткоина был основным событием 2017 года, которое и вывело криптовалюты в свет.В то время как золото стабильно выросло на 13%, биткоин вырос в 13 раз к концу года

"Некоторые аналитики, зашли немного далеко, сказав, что криптовалюты могут заменить золото. Криптопалюты, по нашему мнению, могут стать частью нашей финансовой системы.Как мы считаем, золото очень сильно отличается от криптовалют. Золото менее волатильно и у него большая ликвидность на рынке.

Торги происходят только в установленной и контролируемой среде. У золота вполне ясная роль в любом инвестиционном портфеле. Золото также имеет очень мало общего с криптовалютами в области спроса и предложения.Все эти характеристики только подчёркивают тот факт, что золото останется основным финансовым активом, который, однако, будет и дальше резонировать с цифровым финансовым миром"., - утверждают эксперты из Совета.

Когда золото использовалось для возврата валют, его цена резко повышалась по темпам инфляции.Со времён коллапса Бреттон-Вудской системы в 70х золото росло в цене, в среднем, по 10% в год.Биткоин, широко известная криптовалюта, за последние несколько лет очень сильно вырос в цене - в 13 раз только за один 2017 год. Впрочем, он очень волатилен - почти в 10 раз его волатильность превышает курс доллара к золоту.

Яркий пример этой волатильности мы могли увидеть в корректировке его цены с середины декабря прошлого года, когда биткоин упал почти на 40% всего за месяц.В среднем, его цена растёт на 5% в день, это уровень волатильности, который практически так же высок, как и у индекса VIX в последнее время.Впрочем, это хорошая возможность получения большой и быстрой прибыли для инвесторов. Но едва ли можно рассматривать биткоин как валюту. Его постоянно меняющаяся рыночная стоимость ограничивает его потенциальную сферу использования до транзакционного токена.У криптовалют нет чёткого двухстороннего рынка. Многие предполагают, что это связано с менталитетом инвесторов buy-and-hold.

Более того, до сих пор у криптовалют нет такой характеристики как сокращение количества, присущей большинству ликвидных рынков.У криптовалюты также есть такой изъян, как комиссия за транзакцию. На данный момент она достаточно высока, а сами транзакции медленны.Но несмотря на текущий объём криптовалютного рынка, который уже оценивается в 800 миллиардов долларов, он всё ещё низок по сравнению, например, с объёмом рынка золота и некоторых других валют.

В среднем, в день происходят сделки с биткоином на общую сумму в 2 миллиарда долларов, которую можно сравнить с ежедневным объёмом мировых торгов золотых фондов на бирже.Впрочем, эти объёмы составляют менее 1% общей стоимости золотого рынка, на котором в день совершается сделок на 250 миллиардов долларов.

Спрос на золото очень разнообразен, а торги с его участием приняты почти повсеместно и регулируются на многих биржах.Криптовалюты также широко распространены, но только в тех странах, которые признали сделки с ними легальными.

Стоит отметить также две крайности среди стран: Япония, например, всецело приняла криптовалютные сделки, в то время как Китай решил их полностью запретить.«Некоторые эксперты предположили, что биткоин и другие криптовалюты находятся в зоне огромного риска в связи с возможностью внезапных запретов на них в разных странах.

Это может произойти из-за беспокойства правительства об утечке капитала, стремлении защитить инвесторов или страха потери сеньоража также говорится в докладе.

Например, Южная Корея, предоставляющая сейчас один из наиболее больших рынков криптовалют недавно всё же приняла регулирующие меры. А в Великобритании инвесторы встречают на своём пути ряд препятствий при попытке конвертации криптовалют.