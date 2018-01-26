IOTA очень сильно переоценена

Аналитики пришли к выводу, что IOTA стоит много больше своей реальной цены. Имеется в виду, что проект не вписывается в рынок, а его сеть монополизирована и нестабильна. Более того, вектор движения, выбранный компанией разработчиков IOTA, о ткрывает в технической части криптовалюты очень много критических уязвимостей и потому, даёт все основания для опасений.

IOTA "просто переоценили"

IOTA, сеть которая стоит за криптовалютой MIOTA, находящейся на 11-м месте, согласно рыночной капитализации, не имеет никаких оснований для такой высокой цены, как показали недавние доклады. Подробный анализ IOTA был проведён крупной техасской криптовалютной компанией Multicoin Capital.

Аналитики нашли огромное количество проблем как у самой валюты, так и у её технологии, а также и у её разработчиков. Вывод аналитиков отразил текущее состояние сети IOTA, её основную техническую проблему и ошеломляющее свидетельство о наличии множественных дыр в самом протоколе. "Мы пришли к заключению, что IOTA очень сильно переоценена" — прокомментировали аналитики.

Основные проблемы.

Заключение исследователей отражает множество недочётов в проекте, начиная с того, что он ещё не нашёл своего реального товарного рынка. Раздел документации "варианты использования IOTA" очень короткий, также соответствующий рынок применения этой криптовалюты "в настоящее время достаточно мал, но не создаёт каких-либо препятствий для пользователей, что могло бы оправдать их лишние затраты на издержки переключения."

Дорогостоящие аппаратные изменения нужно провести и в IoT устройствах, чтобы у них была возможность совершать транзакции в сети IOTA. Это значит, что алгоритм подключения клиента к сети будет зависеть от успеха самой технологии, но аналитики не нашли в технологии путей отката в случае непредвиденных обстоятельств.

Также, анализ показал, что сеть IOTA в данный момент сильно зависит от централизованного "координатора" с закрытым исходным кодом, чтобы защитить сеть от атак извне, однако команда разработчиков не дала чёткого ответа о том, когда и как это будет исправлено. Сеть IOTA множество раз была недоступна для использования и то и дело "крашилась". И команде постоянно приходилось отключать координатора из-за его багов или кибер-атак, что делало сеть полностью недоступной для использования.

Однако, наиболее волнующие находки аналитиков были сделаны в самом софте. Он имеет ряд критических уязвимостей в хэш-функции, ещё более обеспокоил ответ разработчиков. Команда IOTA заявила, что об этой уязвимости им известно, и она была оставлена специально, чтобы препятствовать жульничеству с копиями.

Они утверждают, что "координатор" сети надёжно защищён от эксплойтов, но аналитикам этого проверить не удалось, потому что его исходный код закрыт, — говорится в докладе. "Оставляя такие дыры и уязвимости в коде, они пренебрегают самой этикой софта с открытым кодом. Об остальных уязвимостях команда отказывается говорить открыто."