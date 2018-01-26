Как сэкономить на транзакции биткоина

Растущая комиссия за конвертацию и транзакцию биткоина — это, пожалуй, единственное о чём сейчас задумываются инвесторы в мире криптовалют.

Средний налог за транзакцию сейчас уже возрос до 19$, что в принципе, уже превратило старейший принцип биткоина "самый дешёвый вид онлайн-платежа" в саркастическую шутку.

За всеми этими спорами по поводу растущих налогов, разработчики и рядовые пользователи не замечают простейших путей, как можно сэкономить на транзакциях.

Недавно об этом снова заговорили, когда в сети появились сведения об одном стартапе в мире криптовалют, известном как CoinBase, который, как предполагается, должен облегчит чуть ли не половину проводимых транзакций по биткоину. Его принцип основан на снижении общего сетевого объёма данных на фоне отключившейся на несколько часов биржи в США 11 января.

Основной недостаток, впрочем, по мнению критиков, заключается в том, что компания так ещё и не осуществила свою задумку по внедрении новой технологии под названием SegWit (Segregated Witness — "обособленный свидетель"), хотя и её код был включён в базу биткоина ещё полгода назад.

В то же время, исполнительный директор холдинга Bitrefil критикует CoinBase за чрезмерное использование лимитированного пространства транзакций биткоина. А один блоггер под ником WhalePanda, в своём твиттере даже обвинил стартаперов в "некомпетентности" из-за задержек транзакций и высокой комиссии.

Терпение пользователей не вечно, особенно когда разговор заходит о CoinBase, с тех пор как этот стартап стал одним из самых нашумевших. Руководство то и дело жалуется на высокую комиссию и спорит о том, приведёт ли увеличение размеров блока данных к удешевлению транзакций.

Однако, как показывает практика, компания CoinBase всё же не использует полностью весь потенциал для смягчения комиссии.

В ответ на все нападки со стороны пользователей, исполнительный директор и соучредитель CoinBase Брайан Армстронг, заявляет в своём твиттере, что компания работает над улучшением технологии, но и также он даёт понять, что это нелёгкий процесс.

Но должны ли пользователи и впрямь "страдать" от растущей комиссии за транзакции? Ниже мы приведём несколько возможных путей выхода:

Ополовинивайте.

Технология SegWit оптимизирует траффик без увеличения размера блока данных. Сейчас пока ещё только 12% всех транзакций проходят с помощью этой технологии, но комиссия стоит, в среднем, в два раза меньше обычной.

Пока не все кошельки поддерживают SegWit, но такие как Trezor и Ledger, Edge (он же Airbitz) и SamouraiWallet ей пользуются.

Пользователи, которые пока не готовы сменить провайдера, могут немного подождать, ведь SegWit однажды доберётся и до них.

CoinBase и Blockchain. info заявляют, что они работают над внедрением этой технологии, хотя это и может занять какое-то время. Это связано с тем, что в случае ошибки могут потеряться все сбережения пользователей.

Стоит отметить, что число компаний, поддерживающих технологию SegWit всё же растёт. Это может привести к тому, что комиссия сильно подешевеет, а возможно, и исчезнет вовсе.

Ждите. Или нет?

Пока многие ждут внедрения Segwit, они уже могут снизить комиссию, используя счётчики комиссий.

Уже прошло то время, когда самые первые появившиеся кошельки криптовалют не позволяли пользователям выбирать между размером комиссии. Сейчас многие сервисы предоставляют такую возможность, так что вы можете самостоятельно выбрать между размером комиссии и скоростью транзакции.

Некоторые счётчики позволяют учитывать различные факторы. Так делает, например, Coinb. in, который учитывает сложность транзакции — количество передаваемых данных. Ведь комиссия рассчитывается и из этого показателя. Таким образом, даже транзакция на 1$ может понести большую комиссию, исходят из размера данных, привязанных к ней, в то же время как транзакция, скажем, в 1000$ может понести минимальную комиссию, исходя из маленького количества привязанных к ней данных.

Тем не менее, пользователи критикуют некоторые из счётчиков, поскольку те иногда советуют им платить комиссию больше необходимой, но это случается, отчасти из-за того, что её так трудно предугадать. Комиссия может зависеть от чего угодно — от дня недели, например. Потому что по выходным пользователи совершают меньше транзакций, чем в будний день и, следовательно, комиссия будет дешевле.

Таким образом, пользователи, которым нет необходимости срочно переслать деньги, рекомендуется просто подождать, пока поутихнут транзакционные отставания.

Помимо прочего, существует огромное множество не вполне очевидных путей избежать комиссии, но они сильно зависят от типа кошелька или провайдера, который вы используете.

Например, уже сейчас можно переводить биткоины в CoinBase абсолютно бесплатно, используя её технологию транзакции off-chain, или же воспользоваться стартапом в области обмена криптовалюты GDAX.

Долгоиграющие средства.

Пока принцип объединения множества маленьких платежей в одну большую транзакцию используется уже долгое время в традиционных платёжных системах, в криптовалютном бизнесе эта инновация только-только начинает появляться.

Если больше компаний будут использовать этот принцип, комиссия передачи биткоинов уменьшится вплоть до 80%. Впрочем, этот способ может быть в ущерб конфиденциальности, и он потенциально медленнее. Всё зависит от того, насколько грамотно он используется.

Помимо всего, некоторые компании, среди которых находится и CoinBase заявили о своём намерении ввести комиссию и на вышеописанный способ.

Для того, чтобы не остаться в стороне, компания Bitrefil, о которой мы писали выше, выпустила сервис, позволяющий пользователям узнать, насколько оптимизированы их транзакции, показывая, использовались ли они в компиляции платежей, при помощи SegWit или каким-либо другим механизмом, который понизил, или наоборот, повысил комиссию.

"Просто вставьте ID вашей транзакции в поле, и вы увидите все возможные переплаты и экономию" — комментирует исполнительный директор Bitrefil.

Более того, если попытаться заглянуть ещё дальше в будущее, то можно увидеть, что скорее всего, люди будут пользоваться различными сервисами вроде Lightning Network, который уже находится в разработке, они помогут ускорить транзакции и снизить комиссию, несмотря на постоянно растущее количество пользователей.

Подводя итог, можно процитировать оптимистичного инженера компании BitGo Марка Эрнхардта, который в своём твиттере написал: "Пропускную способность сети, несомненно, можно увеличить. Главное — это правильно использовать все представляющиеся возможности."