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Автор Никита Лисицын

Крупнейший банк не верит в биткоин

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Аналитический отдел банка международных расчётов выдвинул довольно строгую критику по отношению к некоторым особенностям цифровых валют и активов, подчеркнув, что они, в текущем своём состоянии, не получат широкого признания.

Крупнейший банк не верит в биткоин. 388851.jpeg

Эксперты банка международных расчётов также считают, что биткоин не является и не будет являться заменой деньгам, это утверждение подкрепляется достаточно длинным списком недостатков, в котором отражены все ключевые минусы криптогиганта, а также его конкурентов.

Впрочем, заявления от банка международных расчётов, который является "центральным банком для всех центральных банков", были также встречены с критикой в более широком финансовом сообществе.

Так, компания Weiss Cryptocurrency Ratings, являющаяся проектом крупного аналитического предприятия, Weiss Ratings, выразила несогласие с критикой, исходящей от банка международных расчётов. Аналитическая компания убеждает, что далеко не вся критика по отношению к биткоину и альткоинам на рынке оправдана. Согласно словам рейтингового агентства, криптовалюты могут получить широкое распространение в будущем, и произвести серьёзные изменения:

"Не нужно раньше времени хоронить биткоин" - отмечает криптоаналитик из Weiss Ratings, Хуан Виллаверде, отвечая на критику от банка международных расчётов.

"Вместо этого, нужно обратить внимание на актуальность и попытаться понять принципы самой технологии по объединению информации в блоке, речь идёт о более развитой структуре, о технологии связного списка и открытой базы данных.

Никогда нельзя недооценивать труд и способности талантливых разработчиков. Стоит открыть глаза и увидеть преимущества более инклюзивной и более демократичной финансовой системы. Только открывшись и доверившись новому, мы сможем по-настоящему понять всю революционность этой технологии.

Только тогда её внедрение станет не резким скачком, а пройдёт гладко, и это будет не рывок, а переход на новую ступень эволюции. Если же полностью от неё закрыться, мы рискуем упустить свой шанс навсегда изменить мир".

Агентство Weiss Cryptocurrency Ratings подтверждает слова о том, что в настоящий момент, крипторынок всё ещё слишком волатилен, но это, по их мнению, связано с немногочисленностью клиентской базы. Если рынок "созреет", и откроется большинству, то тогда мы сможем наблюдать более плавные и размеренные движения цен.

Один из подмеченных банком международных расчётов недостатков биткоина, является сам механизм консенсуса токена, который является слишком громоздким и сложным. В ответ на это, Weiss Ratings привели в пример системы и алгоритмы консенсуса у других криптоактивов, таких как NEO, или Cardano, где уровень консенсуса основан на заранее оговорённых правилах.

Банк международных расчётов также уничижает ценность криптовалют, утверждая, что ни один токен не имеет внутреннего ценностного предложения. Но и этот пункт был опровергнут.

Агентство Weiss Ratings, привели в пример Ethereum, который представляет собой utility токен, без которого не было бы ни экосистемы децентрализованных приложений в блокчейне, и даже сама система транзакций перестала бы существовать.

В банке международных расчётов также отметили высокую энергоёмкость биткоина:

"Частные предприятия, которые управляются майнерами, могут использовать вычислительную силу, эквивалентную миллионам персональных компьютеров. На момент написания этого доклада, общие объёмы потребления энергии на майнинг биткоина, эквивалентны затратам средней экономической системы, вроде Швейцарии, более того, помимо биткоина есть и множество других криптовалют, которые тоже потребляют массу электроэнергии.

Иными словами, массовое доверие и даже некоторая одержимость децентрализацией, может привести к глобальной экологической катастрофе".

На что в Weiss выразили своё согласие, но отметили, что вместо биткоина можно использовать другие токены, основанные на системе proof-of-stake.

Естественно, что многие из недочётов криптовалют действительно имеют место быть, но на крипторынке уже сейчас представлена масса токенов, чьи разработчики стремятся построить более изящный протокол.

Их системы проверяются, и они достигают определённого успеха. Тем не менее, в докладе банка международных расчётов действительно были подняты некоторые серьёзные недостатки биткоина, который, впрочем, до сих пор является самым влиятельным криптоактивом на всём рынке. 

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