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Автор Никита Лисицын

EOS изменит свою конституцию

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Дэн Лаример, технический директор компании EOS, а ранее занимавшийся Bitshares и Steem, заявил, что необходимо изменить само устройство сети проекта, в котором всё контролирует EOS Центральный Арбитражный Форум (EOS ЦАФ), обладающий полномочиями по цензуре, удалению и конфискации пользовательских аккаунтов.

Противоречивость внутри EOS

Лаример заявил, что несмотря на причину, по которой пользователь теряет доступ к своему аккаунту (будь то действия хакеров, или же неудачное стечение обстоятельств), EOS ЦАФ не должны быть высшей силой, которая осуществляет тотальный контроль над сетью проекта и иметь власть изымать аккаунты без объяснения причин.

Из заявления Ларимера:

"Моё официальное мнение — нельзя предпринимать никаких мер, даже если ключи пользователя будут потеряны. Руководство проекта, на мой взгляд, наоборот — должно из своей "зарплаты" компенсировать украденные средства, если сам факт взлома будет доказан. Я готовлю пост в своём блоге, в котором обдумаю все нюансы. Но одно я могу заявить уже сейчас: действия EOS ЦАФ наносят сообществу больше вреда, чем действия злоумышленников. В любом случае, глядя за перебранкой в совете, я многое понял о человеческой натуре. Это какая-то охота на ведьм, в котором EOS ЦАФ рассматривают себя как святую инквизицию".

Суровая критика

Ранее, как сообщал BTCManager, EOS часто обвиняли в том, что руководство проекта изъяло около 27 пользовательских аккаунтов. Среди обвинителей и строгих критиков, помимо прочих, стоит назвать такую личность, как создатель Ethereum и Cardano, Чарльз Хоскинсон. Который заявил, что этого противоречивого решения, принятого EOS ЦАФ, уже достаточно для того, чтобы вызвать серьёзное возмущение со стороны сообщества, которое будет испытывать огромное недоверие по отношению к абсурдному авторитарному режиму внутри платформы.

Тогда, EOS ЦАФ ответили следующее:

"С этого момента мы запретили майнерам обрабатывать любые транзакции на выделенные нами адреса. (До тех пор, пока не поступят официальные указания со стороны нашего совета)".

В своём заявлении, Хоскинсон настаивал на том, что центральная авторитарная власть недопустима внутри платформы и EOS ЦАФ не следует диктовать судьбу пользователей в этой сети, поскольку, в своей текущей форме, система EOS далека от цивилизованного состояния.

Напомним, что уже после первого инцидента по изъятию аккаунта, EOS сразу же попал под волну критики, поскольку в сеть просочились детали состоявшегося диалога между членом EOS ЦАФ и одним из майнеров. В диалоге были найдены угрозы, член EOS ЦАФ говорил о том, что он намерен принять соответствующие меры по отношению к майнеру, который не прекратил обрабатывать транзакции на запрещённые адреса. Выдержка из состоявшегося диалога:

"То есть, вы утверждаете, что не получали никакого чёрного списка, когда до всех остальных майнеров он дошёл? Это очень слабая отговорка. Нам кажется, или вы не согласны с приказом? Вам ежедневно выплачивается по $10,000 за вашу работу. Что может быть ещё более важным, чем решение EOS ЦАФ, которое вам даже во многом упростило работу, за которую вам и так платят? Что ж, на вашем месте, я бы нанял хорошего адвоката, потому что в следующий раз мы встретимся уже в суде".

EOS планируют изменить свою конституцию

В свете последних событий, и повысившимся уровнем централизации в сети проекта, а также в ответ на спорные действия со стороны EOS ЦАФ, Лаример, и остальные члены технической команды EOS намерены изменить конституцию проекта, чтобы сократить полномочия EOS ЦАФ.

Если EOS не удастся совершить такой важный шаг, и EOS ЦАФ останутся при существующих полномочиях над блокчейном, EOS вновь столкнётся с критикой, на этот раз уже более строгой, касательно централизации протокола.

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