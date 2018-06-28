Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Рождение новой религии в блокчейне Ethereum

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Ни для кого не секрет, что вокруг некоторых криптовалют уже давно появились самые настоящие культы. Это связано с тем, что популярные токены часто имеют вокруг себя толпы энтузиастов и фанатиков, так что порой бывает сложно отделить простую искреннюю веру в инновационность технологии от навязчивой идеи, и, как следствие, вокруг некоторых криптовалют выросли настоящие религии. В самом деле, среди членов криптосообщества уже появилось множество людей, которые шутят, что они причастны к "церкви святого биткоина", но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Более того, многие знаменитости и просто известные люди в этой индустрии, испытывают к криптовалютам особенную страсть и рвение, такие люди, как, например, Роджер Вер, которого ещё называют "Биткоиновым Иисусом".

Таким образом, появление официальной религии, связанной с блокчейном, было лишь вопросом времени и смелости отдельных личностей. Новая религия недавно появилась в блокчейне Ethereum.

Новоиспечённая религия носит официальное название 0xΩ (скорее всего, произносится как "ноль, икс, омега"). Эта религия была создана Мэттом Листоном (бывшим директором Augur) и Авери Сингер (художницей). Суть нового течения заключается в том, что каждый, кто инвестирует деньги в эту платформу, сможет принять участие в голосовании за то, чем, по его мнению, является религия в целом. Иными словами, авторы этой религии хотят построить религиозную демократию, доступ к которой будет осуществляться через покупку токенов 0xΩ.

Звучит странно, не правда ли?

Сам релиз платформы 0xΩ состоялся как раз во время конференции Seven on Seven в Нью-Йорке, где Листон и Сингер начали свою речь с небольшой шарады, чтобы немного оживить публику и, наконец, запустить свой продукт в онлайн.

Как сообщают Wired:

"Все присутствующие могли первыми присоединиться к новой церкви: зрителям даже раздавали купюры Зимбабвийского доллара (который долгое время страдал от высокой инфляции, в следствие чего от него отказались), и марки Веймарской республики, на которых были написаны приватные и публичные ключи, используя которые, люди могли бы создать собственный цифровой кошелёк на данной платформе и в тот же день, прямо на конференции, присоединиться к религии. Чтобы добавить событию небольшой налёт торжественности, пара раздала ещё около 40 отпечатанных копий священного писания данного проекта, так называемую "Огненную Рукопись". При этом, сама пара была облачена в одежду с принтами купюр, а также в туфли с огненными принтами".

Затем, Листон даже назвал биткоин первой в мире полностью капиталистической религией, заявив:

"В нашей светской культуре, мы всё же имеем что-то вроде заменителей религии. Вместо религии, как таковой, у нас есть капитализм, или даже, растущий консьюмеризм. 0xΩ - это не пародия и даже не сатира на современную религию, а скорее что-то новое".

Многие находят его сравнение биткоина с капиталистической религией очень интересным. По своей сути, это и правда что-то вроде религии, поскольку здесь "последователи" биткоина буквально поклоняются его стоимости. С этой же точки зрения можно также назвать хакеров социалистами, которые стремятся подорвать религию, уничтожая церкви (криптобиржи).

Так или иначе, новая религия, 0xΩ, была создана с целью удовлетворить "нужду" в создании религиозного сектора в блокчейне. Возможно, многим этот шаг покажется немного легкомысленным, но многие убеждены, что Листон и Сингер хотели предоставить людям демократическую платформу, на которой бы они могли поклоняться чему-то абстрактному и не привязанному к деньгам, вроде технологии блокчейн, а не куда более капиталистическому биткоину, целью которого является только накопление средств.

Это, наверное, хоть и странное явление, но оно в полной мере демонстрирует, как блокчейн может помочь воплотить в жизнь даже самые креативные и смелые идеи.

Где в Европе находится очаг паразитов? Где в Европе находится очаг паразитов?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ico криптобиржи криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Рождение новой религии в блокчейне Ethereum
Точка зрения
Ельцин спас Россию одним договором
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
Читательский топ
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Лидер КНР жестко осадил главу Пентагона
Сейчас читают
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему? Видео 
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Политика
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Почему россияне не хотят детям своей судьбы
Воспитание
Почему россияне не хотят детям своей судьбы Видео 
Новости Все >
Болельщики узнали: "В каждом баре во время ЧМ сидит офицер ФСБ"
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Путин встретится с Трампом после финала Чемпионата мира
Фрегат НАТО взорвала собственная ракета
В больнице Буйнакска лечили мертвых пациентов
На курорте "Роза Хутор" создана программа отдыха для студентов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста

Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.

Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Мир
Полицейский во Франции создал партизанскую группу по борьбе с исламистами
Игорь Буккер Где в Европе находится очаг паразитов? Игорь Буккер Василий Амирджанов Москва учит беречь мундиали смолоду Василий Амирджанов Дарья Касьянова Времена меняются, чебуреки остаются  Дарья Касьянова
Комментарии
Болельщики узнали: "В каждом баре во время ЧМ сидит офицер ФСБ"
Фрегат НАТО взорвала собственная ракета
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Проверь себя: ученые рассчитали, кто умрет до пенсии
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Bloomberg рассказал про три управляющих миром семьи
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018
Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?
В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018
В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны
Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Константин Костин: снижение рейтингов Путина не выглядит драматичным
В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны
Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?

Банковский сектор всегда был единственным источником денег для лидеров тех стран, которые участвовали в войнах. Они всегда могли занять денег у банкиров.

Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался