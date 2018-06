Рождение новой религии в блокчейне Ethereum

Ни для кого не секрет, что вокруг некоторых криптовалют уже давно появились самые настоящие культы. Это связано с тем, что популярные токены часто имеют вокруг себя толпы энтузиастов и фанатиков, так что порой бывает сложно отделить простую искреннюю веру в инновационность технологии от навязчивой идеи, и, как следствие, вокруг некоторых криптовалют выросли настоящие религии. В самом деле, среди членов криптосообщества уже появилось множество людей, которые шутят, что они причастны к "церкви святого биткоина", но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Более того, многие знаменитости и просто известные люди в этой индустрии, испытывают к криптовалютам особенную страсть и рвение, такие люди, как, например, Роджер Вер, которого ещё называют "Биткоиновым Иисусом".

Таким образом, появление официальной религии, связанной с блокчейном, было лишь вопросом времени и смелости отдельных личностей. Новая религия недавно появилась в блокчейне Ethereum.

Новоиспечённая религия носит официальное название 0xΩ (скорее всего, произносится как "ноль, икс, омега"). Эта религия была создана Мэттом Листоном (бывшим директором Augur) и Авери Сингер (художницей). Суть нового течения заключается в том, что каждый, кто инвестирует деньги в эту платформу, сможет принять участие в голосовании за то, чем, по его мнению, является религия в целом. Иными словами, авторы этой религии хотят построить религиозную демократию, доступ к которой будет осуществляться через покупку токенов 0xΩ.

Звучит странно, не правда ли?

Сам релиз платформы 0xΩ состоялся как раз во время конференции Seven on Seven в Нью-Йорке, где Листон и Сингер начали свою речь с небольшой шарады, чтобы немного оживить публику и, наконец, запустить свой продукт в онлайн.

Как сообщают Wired:

"Все присутствующие могли первыми присоединиться к новой церкви: зрителям даже раздавали купюры Зимбабвийского доллара (который долгое время страдал от высокой инфляции, в следствие чего от него отказались), и марки Веймарской республики, на которых были написаны приватные и публичные ключи, используя которые, люди могли бы создать собственный цифровой кошелёк на данной платформе и в тот же день, прямо на конференции, присоединиться к религии. Чтобы добавить событию небольшой налёт торжественности, пара раздала ещё около 40 отпечатанных копий священного писания данного проекта, так называемую "Огненную Рукопись". При этом, сама пара была облачена в одежду с принтами купюр, а также в туфли с огненными принтами".

Затем, Листон даже назвал биткоин первой в мире полностью капиталистической религией, заявив:

"В нашей светской культуре, мы всё же имеем что-то вроде заменителей религии. Вместо религии, как таковой, у нас есть капитализм, или даже, растущий консьюмеризм. 0xΩ - это не пародия и даже не сатира на современную религию, а скорее что-то новое".

Многие находят его сравнение биткоина с капиталистической религией очень интересным. По своей сути, это и правда что-то вроде религии, поскольку здесь "последователи" биткоина буквально поклоняются его стоимости. С этой же точки зрения можно также назвать хакеров социалистами, которые стремятся подорвать религию, уничтожая церкви (криптобиржи).

Так или иначе, новая религия, 0xΩ, была создана с целью удовлетворить "нужду" в создании религиозного сектора в блокчейне. Возможно, многим этот шаг покажется немного легкомысленным, но многие убеждены, что Листон и Сингер хотели предоставить людям демократическую платформу, на которой бы они могли поклоняться чему-то абстрактному и не привязанному к деньгам, вроде технологии блокчейн, а не куда более капиталистическому биткоину, целью которого является только накопление средств.

Это, наверное, хоть и странное явление, но оно в полной мере демонстрирует, как блокчейн может помочь воплотить в жизнь даже самые креативные и смелые идеи.