Тимур Аитов: Блокчейн придумали русские!

На вопросы корреспондента Pravda.ru отвечает Тимур Аитов, заместитель гендиректора ГК Программный Продукт, ведущий программы КриптоПравда.

Блокчейн наше будущее, блокчейн — революционный прорыв… Но почему об этом заговорили только сегодня? Я вспоминаю события десятилетней давности, когда только появилась криптовалюта Биткоин, никто вообще про блокчейн тогда не упоминал. А сегодня ни одна ИТ-конференции без обсуждения блокчейна и особенностей его внедрения не обходится. Что делали мы и вообще — все мировое сообщество все эти 10 лет?

Многие прорывные технология не сразу находят понимание и признание — в том числе, и в бизнес-сообществе, увы. Есть инерция и есть традиции, есть доходы компаний и ее акционеры, есть и риски, связанные с внедрением нового — что тоже немаловажно. Существует большая аналогия внедрения блокчейна и сетевого протокола TCP/IP, который сегодня стал базовым для интернет-коммуникаций. Помните — сначала были сети прямой коммутации и выделенные линии, которые считались самыми надежными и защищенными, потом появились новые сети пакетной коммутации в рамках идеологии TCP/IP, в них информация перемещалась уже в виде пакетов, имеющих специальные заголовки, пакеты свободно двигались по указанию управляющих устройств сети — маршрутизаторов. В блокчейне в каком-то смысле происходит то же самое — но эта технология пошла немножко дальше и по компьютерной сети (которая обязательно должна существовать при использовании блокчейна) перемещаются более сложные структуры — блоки, происходит по определенным процедурам их создание, есть некие демократичные принципы управления движением эти блоков. Блокчейн создал новую платформу для перемещения информация. Сначала новая платформа была использована для работы конкретных приложений — таких как криптовалюты, но постепенно пришло понимание, что принципы, заложенные в создании цепочек блоков, могут иметь гораздо более широкий спектр приложений. Сегодня вокруг всего этого появился огромный "хайп".

Хайп пришел к нам в основном с Запада. Не получается ли так, что мы опять подхватываем идеи, которые нам навязывают западные инвесторы и эксперты, а нам их опять придется применять с определенной долей осторожности, поскольку мы, все-таки, в чем-то значительно уступаем в технологическом развитии тем же западным коллегам. У нас же могут быть другие приоритеты, ценности? Почему все мы как один стали реагировать на то, что вброшено к нам с той стороны?

Я бы не стал утверждать, что весь хайп, который создан вокруг блокчейна, создан именно на Западе — какими-то иностранцами, которые на нем хотят нагреть руки. По крайней мере, в создании ажиотажа задействованы и русские персоны, и их проекты. Достаточно упомянуть Виталика Бутерина — молодого основателя блокчейн-платформы Etherium, на базе которой работают и криптовалюты, и многие стартапы. Другой популярный персонаж — Павел Дуров, представлять которого уже не нужно, даже тем, кто не знает Telegram. Сегодня Дуров строит свою блокчейн-цепочку, которую назвал TON (Telegram Open Network) и уже провел IСO, а успешен настолько, что Форбс причислил его к сообществу миллиардеров. Это всего два примера, я могу продолжить список компаний — это WhatsApp, Google и др. Везде в них найдутся люди с русскими корнями и занимающие ключевые позиции. Могу сказать, что Америка действительно гораздо успешнее во всем том, что касается крупных проектов. А что касается идей, конечно, Россия уверенно входит в тройку первых стран — наряду с Китаем и это без всяких натяжек и сомнений.

А почему так происходит — придумываем мы, а пользуются другие. Что это? Какое-то ущербное государственное управление? Недостатки в организации крупных проектов? Отсутствие должных стимулов?

Наверное, главное лежит в наших традициях управления крупными технологическими проектами и в отношении к ним. Российские и советские ученые, чаще всего, шли ноздря в ноздрю с западными коллегами — порой, даже их опережая. Однако, когда дело доходило до внедрения, мы чаще всего проваливались — хромала школа менеджмента. Связано это с традициями российской административно командной системы управления (АКС), которая сложилась еще во времена Петра Первого. АКС и ее принципы, конечно, устарели, однако АКС действует до сих пор во многих структурах с участием государства. Еще штрих — многовековой настрой исследователей российской и советской школы, который отражает шутливая поговорка: "русские ученые делают то, что можно, но как нужно, а американцы делают то, что нужно, но как можно". Смысл в том, что западная наука менее строгая, зато более заточенная на практическое применение. Это в среднем конечно.

Как поломать эти традиции? Они же не самые удачные? Сегодня создано новое Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Очевидно стимулирующее внимание общества к этим проблемам, есть запрос на отдачу от проектов цифровой экономики. Как добиться результата во всех прогрессивных начинаниях, связанных с инновациями?

Чтобы добиться результатов надо жестко следить за отдачей от проектов. Инновации не должны существовать сами по себе и решать второстепенные задачи — поправлять имидж страны, давать приятные ориентиры для молодежи и т. п. Ключевая задача для любых инноваций — это деньги, это доходы. Если ты взял грант и ведешь инновационный проект, ты должен жестко отчитываться и от проекта надо требовать прежде всего, финансовой отдачи. Если нет отдачи — его надо безжалостно выбрасывать, а организаторам запрещать вообще получать далее какие-то гранты — возможно, составлять черные списки — как ЦБ ведет в отношении проштрафившихся банкиров и т. п. Причем отмечать тех, кто получил госденьги, и тех, кто их дал, и сделал ошибку — возможно, даже не имея коррупционных поводов. Если ты честный чиновник, но некомпетентный — то ты не годен для венчурного финансирования и должен уйти из набсовета или иной похожей организации. Мы строим цифровую экономику 5 лет, огромное количество денег — порядка триллиона рублей потрачено на инновации во всех сферах, включая сам центр Сколково, но ничего взамен нет. Нет никаких доходов. Это говорит о том, что управление инновационными процессами построено неправильно.

Вторую ключевую проблему, связанную с переходом на новые технологии в масштабах страны, я бы обозначил как отсутствие ведущей организации, которая бы отвечала за конкретный технологический проект — имела бы штатных сотрудников для этого и которые бы отвечали за нее. Возможно, они даже согласовали бы с какими-то центрами компетенций, центрами стратегического развития, еще с другими полуобщественными организациями свои решения, но сами при этом конкретно отвечали рублем за успех. Напомню, в советское время были такие отраслевые НИИ, которые являлись этими ведущими организациями. Сегодня НИИ практически все устранены, а вместо них постоянно создают некие дорожные карты, которые пишут все, кому не лень. Дорожную карту человек с широкой эрудицией может состряпать быстро — по любому крупному проекту. Сядет и за неделю что-то напишет. Другое дело, кто будет отвечать за нарушение сроков? За то, что они необоснованы? Не взаимоувязаны?

Что еще важно — должно быть понимание на уровне общественного сознания, что такое блокчейн и как к нему двигаться. Должны быть правильно расставлены акценты и приоритеты. К примеру, мы видим негативные публикации СМИ относительно криптовалют — а они формируют мнение о технологии блокчейн в целом, поскольку криптовалюты на нем работают. Все остальные направления — может быть 90% полезных приложений блокчейна — остаются за кадром. Новый министр цифрового развития возможно выступит и расскажет об этих важных приложениях. Возьмет на себя ответственность за формулировку тех направлений, где в первую очередь надо применять блокчейн, кто это будет делать в государственных отраслях.

Пока новый министр цифровых технологий не расставил приоритеты, может быть, вы основные направления упомянете? Чтобы мы представляли, куда должен двигаться блокчейн?

Первое, что сразу приходит в голову — это страховой рынок. Есть уже яркий проект iChain, который называют "Uber в страховании", потому что он связывает страховщиков и партнерские компании с клиентами. iChain предоставит партнерам и участникам проекта важные сервисы — такие, как KYC, управление рисками средствами ИИ, работу с претензиями и др. Ну, а клиентам по всему миру позволит получать страховые продукты на 30-40% дешевле, чем без платформы — как нам об этом заявляют авторы проекта. Кстати, это люди с русскими корнями Сергей Чекрий и Юрий Мухин.

За счет чего произойдет такое снижение стоимости страховых продуктов?

Страховые компании снизят свои затраты, которые они несут на фоне разработки и обслуживания собственного ПО. Потребители смогут покупать страховой продукт с блокчейн-платформы через веб-сайт или социальные сети.

Что является основным тормозом внедрения нового, что тормозит переход на блокчейн?

Традиции, общественное сознание, представления о бизнесе — они являются самыми инерционными, если говорить об общей массе бизнесменов. Когда вам объясняют, что технология прорывная, высокоэффективная, но у вас имеется работающая огромная централизованная ИТ-система, а особых сбоев и претензий к ней нет, то заставить поменять ее — непростая задача. В работающей системе никто ничего менять не хочет. Все будут ждать каких-то успешных внедрений на рынке, первых аналогов. Всегда выгоднее идти в этой части немножко на шаг сзади. В этом смысле ИТ-шники очень консервативны и тот же Гартнер, который провел исследования на эту тему и опросил 3000 ИТ-директоров из 98 стран в 2018 году показал, что только 1% из числа опрошенных, отметили хоть какие-то блокчейн-проекты в своих организациях. Это в мировом масштабе, примерно такая же пропорция, думаю, и в нашей стране.

Процесс, безусловно, все же идет и согласно данным IDC мировые расходы на блокчейн проекты в 2018 году прогнозируются в объемах $2,1 млрд. — это в два с лишним раза превышает объемы финансирования 2017 года. IDC ожидают, что в целом расходы на создание блокчейн сетей будут расти быстрыми темпами в период 2016–2021 г. г. со среднегодовым темпом прироста в 81,2%, так, что общая сумма расходов до 2021 составит $9,7 млрд. В США, как ожидают, будут самые крупные инвестиции на блокчейн-проекты — 40% среднемировых расходов за рассматриваемый период.

Если говорить о секторах, то впереди по расходам финансовый сектор и банки. Активно будут экспериментировать с блокчейн сектор дистрибуции и услуг — там ожидаются инвестиции в проекты розничной торговли. Сектор производства и ресурсов на третьем месте — его темп будут определять отдельные обрабатывающие отрасли. Основным драйвером на ближайшие годы все же останется сектор финансовых услуг.

В чем основная специфика блокчейн проектов?

Блокчейн это не только и не столько ИТ-технология — внедренцам придется глубоко вникать и прорабатывать проблемы и задачи, связанные с информационной безопасностью, юридическими аспектами внедрения, прогнозировать последствия перехода на цепочки для бизнеса в целом. Видимо, должны появиться полноценные CIO — которые придется переименовать в CBO — Chief BlockChain Officer — ведь для внедрения потребуется специфически заточенный сотрудник именно на блокчейн-технологии. Среди более мелких проблем я упомянул бы некое предубеждение в отношении к "гуру" и евангелистам блокчейна. В этих гуру быстрее всего превратились ИТ-шники, которые временно оказались без работы. Есть, конечно, и квалифицированные сотрудники, но большая часть — это не имеющие опыта студенты, которые заинтересованы быстро подхватить новые идеи, а пропагандируют их, глубоко не разбираясь, к чему приведут эти самые технологии для конкретного производства. Все это отчасти дискредитирует проекты. Безусловно, проблема кадров ключевая из-за отсутствия квалифицированной помощи при реализации проектов.

Конечно коренной реконструкции подвергнутся ИТ-подразделений, которым придется поменять свою структуру. Опять-таки, это приведет к некому торможению и определенному отторжению проектов — именно в силу человеческого фактора. Ведь многие потеряют работу.

Какие еще важные отрасли затронет блокчейн?

В списке кандидатов — ИТ-системы телекоммуникаций, различные профессиональные сервисы. Упомяну близкий мне сектор патентных услуг — для которого группа компаний "Программный Продукт" запустила пилотный проект на базе одной из блокчейн- платформ. Переход на блокчейн позволил упростить и улучшить обслуживание клиентов, обеспечил прозрачность документооборота, связанного с регистрацией прав на объекты интеллектуальной собственности. Пожалуй, синхронизация работы нескольких распределенных баз на основе приватной сети блокчейн будет наиболее ходовым примером применения технологии в ближайшие годы. Более сложными, но и более отдаленными по времени станут проекты смарт -контрактов, которые появятся в промышленном исполнении не ранее, чем через десять лет.

Почему так долго?

Посмотрите на нынешних юристов, которые будут писать эти смарт-контракты. Контракты должны быть жизнеспособными. Юристам потребуется опыт в программировании отдельных блоков, алгоритмической формулировке условий. Как взимать юристам плату за новые услуги? Поступать как банку-эквайеру и получать процент от суммы транзакции? Или заставить оплачивать клиента хостинг? Что бы юристы не предлагали клиентам — сами бизнесмены должны переосмыслить свой документооборот, они должны быть уверены, что смарт-контракт без их участия не принесет огромных убытков

Что будет уже в самом далеком будущем?

В ход пойдут глубокие трансформирующие приложения, связанные с публичной идентификацией граждан при пересечении границ, проекты по линии ФАТФ в части предотвращения отмывания средств в запутанных финансовых схемах и проч. Все эти процедуры будут переложены на блокчейн, что непросто и это будет встречать огромное противодействие тех, кто не заинтересован в этом. Когда-то масса активных приложений достигнет критической, появятся страны-пионеры по этой части. Но все это не скоро — точных сроков не назовет никто.