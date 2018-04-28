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Автор Никита Лисицын

Безналичная экономика – наше будущее?

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Род Гарратт, бывший исполнительный директор Fed утверждает, что технология блокчейн скоро приведёт мир к новой экономической модели. Безналичная экономика, впрочем — это сложная и даже немного утопичная идея, поскольку, как известно, мало кто доверяет собственным властям. Впрочем, Гарратт уверен, что блокчейн — это ключ к настоящему безналичному обществу.

Экономическая модель Швеции как образец

Гарратт устанавливает Швецию как пример успешного функционирования безналичной модели экономики. В Швеции, банковские счета, в которых хранятся наличные, составляют всего 1.2% от ВВП страны. Многие предприятия также отказываются принимать транзакции с участием наличных. Шведские банки также постепенно уходят от использования наличных.

В России, США, а также ряде других развитых стран, переход к безналичной экономике — это довольно трудная задача. Трудности, по мнению аналитиков, состоят в том, что население не склонно доверять своей власти, имеются определённые проблемы с безопасностью и конфиденциальностью в сети, а также ряд других проблем, которые требуют решения прежде чем будет осуществлён переход к инновационной модели экономики.

Центральные банки и блокчейн

Гарратт полагает, что вскоре, центральные банки многих стран начнут постепенно переходить к использованию технологии блокчейн. Такое заявление он сделал на конференции MIT Business of Blockchain в Бостоне, США. Согласно Гарратту, центральные банки, в скором будущем, начнут даже выпускать собственную криптовалюту. Не так давно Гарратт работал в качестве советника в Банке международный расчётов (BIS) в Швейцарии. BIS, по его словам, занимался исследованием механизмов функционирования государственных криптовалют. Согласно недавнему заявлению BIS, создание центральными банками официальной криптовалюты может дестабилизировать современную глобальную экономику.

Официальная национальная криптовалюта может привести к тому, что налоги, делающие функционирование всей банковской системы достаточно дорогим предприятием, попросту исчезнут за ненадобностью. Одним из центральных принципов платёжных систем в блокчейн является их дешевизна и скорость совершения операций с деньгами.

Если вернуться к Швеции, то здесь, государство даже намеревается создать собственную криптовалюту для совершения мобильных платежей.

В качестве такой криптовалюты рассматривается проект e-Krona, чьи токены будут использоваться для совершения микротранзакций.

Fedcoin и проект Jasper

Вернёмся к США. На данный момент, в этой стране уже предложены многие проекты по созданию национальной криптовалюты для микротранзакций. J. P. Koning, блоггер, предложил идею создания криптовалюты под названием Fedcoin. Этот токен будет оперировать в коэффициенте 1:1 к доллару США, почти как Tether. Единственное различие между Fedcoin и Tether будет заключаться в том, что Fedcoin будет выпускаться и находиться под контролем Федерального резерва.

Гарратт же является частью команды проекта Jasper, целью которого является поиск решений для создания криптовалюты, позволяющей проводить масштабные банковские переводы.

Если же центральные банки всерьёз займутся изучением механизмов функционирования криптовалюты в государстве, а также возможностями их внедрения, то роль коммерческих банков будет серьёзно нуждаться в переоценке.

Это связано с тем, что криптовалюты работают без каких-либо посредников. В итоге, банки, как явление, просто могут исчезнуть в новой криптовалютной безналичной модели экономики.

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Темы инвестиции криптовалюты аналитика риптовалют
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