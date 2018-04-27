Смогут ли Ethereum и Ripple когда-нибудь обогнать биткоин?

Сейчас, на рынке биткоин является токеном номер 1, однако, помимо него есть множество других, более интересных проектов, таких как, например, Ripple и Ethereum. Смогут ли они когда-нибудь обойти криптогиганта?

Сила бренда

Остановите любого случайного человека на улице и спросите его о криптовалюте. Первое, что он ответит, будет "биткоин", и это неспроста.

Биткоин (BTC) — это самая первая и самая старая криптовалюта на всём рынке. Всю свою жизнь этот токен провёл на первом месте среди своих конкурентов (или, скорее даже детей) с колоссальным отрывом в 38%.

Общая рыночная капитализация этого токена, на момент написания статьи, составляет $157,278,660,984. Среди его наиболее перспективных конкурентов часто выделяют Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), чьи рыночные капитализации составляют $65,102,740,409 и $32,960,281,191 соответственно. Прямо сейчас ни одна из криптовалют не стоит и близко к биткоину, но где гарантия того, что это однажды не изменится?

В случае таких сильных конкурентов биткоина, как Ethereum или Ripple, им придётся испытать колоссальный прирост цены, а также суметь сдерживать его достаточно долгое время. Бен Уэй, исполнительный директор Digits. io, сообщил в своём интервью для Forbes: "Чтобы обогнать биткоин, любому токену, который захочет это сделать, придётся очень сильно вырасти, и этот рост должен будет достаточно долго не сбавлять обороты, чтобы закрепить результат. Рынки не всегда рациональны, а особенно рынок криптовалют, так что, на данный момент, биткоин — это золотой стандарт цифровых денег, поскольку именно на него ориентируется вся индустрия".

Иными словами, для среднего человека, который не сильно разбирается в индустрии цифровых денег, "биткоин" и "криптовалюты" — это абсолютные синонимы. Таким образом, можно сказать, что биткоин — это доминирующий бренд, в то время как Ethereum и Ripple находятся, по сравнению с ним, далеко в стороне.

Дэррен Марбл, исполнительный директор компании CrowdFundX, согласен с этой идеей: "Я не думаю, что у Ethereum и/или Ripple есть хоть какие-то шансы относительно биткоина. Прежде всего, биткоин — это сильнейший бренд. Взгляните на сводки новостей по криптовалютам, даже здесь биткоин стоит во главе всего, а не Ripple. У биткоина есть могущество на рынке, его невозможно недооценить".

Биткоин — душа вечеринки

К общему мнению по поводу биткоина присоединяется и вице-президент по маркетингу, Майкл Шеферд, из компании Rewards. com: "Биткоин — первый токен на рынке. Это практически имя всей индустрии, так что у него есть постоянный бонус в виде бесплатного маркетинга и вечно действующего 'сарафанного радио'. Я думаю, что для полной и безоговорочной победы, биткоину нужно ввести удобный метод для совершения платежей […] Биткоин — это мейнстрим, в каком-то смысле. Но только внутри индустрии. Чтобы выйти на всемирную арену, чтобы прочно вступить в нашу жизнь, криптовалюте нужно стать полноценным платёжным средством. Таким образом, у цифровых денег значительно расширится аудитория, а пока что — это та территория, куда криптовалюты только-только начинают ступать".

Согласно мнению генерального директора Blue Chip Vision, Роберта Мастерса, Ethereum и Ripple всё же смогут однажды обойти биткоин: "Я считаю, что этим двум токенам однажды удастся нарастить рыночную капитализацию больше, чем у биткоина. Ведь эти токены постоянно развиваются и сотрудничают с глобальными финансовыми институциями. Развитие — это их ключ к успеху".

Впрочем, не стоит ожидать, что рано или поздно мы увидим, как пальму первенства получает один из этих токенов. У биткоина, пока что, есть серьёзнейшее преимущество, которое он успешно держал, и сможет удержать ещё какое-то время.