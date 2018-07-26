Да здравствует революция: политическая криптовалюта

Стив Бэннон, бывший главный стратег Белого Дома заявил, что сейчас полным ходом идёт разработка криптовалютной платформы, целью которой является вознаграждение людей за активную политическую жизнь, в том числе и за развитие собственной политической идеологии. Согласно информации Wired, Бэннон планирует создать собственную криптовалюту, которая бы подстегнула "глобальное популистское движение", а также, легла бы в основу новейшей альтернативной финансовой системы.

В то время как это звучит довольно убедительно, в криптосообществе (и не только в нём), уже появляются некоторые сомнения и опасения касательно намерений Бэннона, особенно, учитывая его связь с ультраправой политической деятельностью. Многие задаются вопросом: не станет ли новый токен, созданный Бэнноном, основным средством для спонсирования ксенофобии и расизма?

Так что же на самом деле происходит? Согласно Wired, инвестор, известный как Джефри Верник, сотрудничает с Бэнноном, спонсируя его проект. Верник однажды уже работал с банком Salomon Brothers, так что, умение и опыт по управлению финансовыми активами, и инвестированию, у него есть. Известно, что Верник и Бэннон проведут встречу уже в следующем месяце, в ходе которой они обсудят идею сотрудничества и установят план взаимодействия, чтобы разработать действующую модель новой криптовалюты.

Как сказал сам Верник:

"Этот проект предоставит финансовые услуги и вознаграждения тем, кто будет политически активен. Не обязательно подразумевается активность в рамках лишь одной партии, а, скорее, активность вообще в политическом процессе. Имеется в виде поддержка независимых движений, а не только демократов и республиканцев. Это будет целая финансовая система, сосредоточенная не только вокруг одной партии, а работающая вообще для всей политической деятельности".

Впрочем, создаётся впечатление, что Верник намерен сотрудничать с Бэнноном не столько из-за его политических убеждений, сколько из-за обширной потенциальной клиентской базы:

"Не являясь националистом, Верник верит в то, что криптовалюты могут изменить мир финансов, распределяя богатства между всеми. Он также уверен в том, что Бэннон станет нужной действующей силой, необходимой для распределения криптовалюты среди бесправных масс. "Его аудитория составляет 40 миллионов человек. Его идеология меня нисколько не интересует, я больше заинтересован в людях, которые за ним идут" — заявил Верник, добавив, что он уже предпринял попытку по привлечению более широкого числа людей к проекту, а также заручился поддержкой сторонников Берни Сандерс".

С другой стороны, достаточно интересным будет пронаблюдать за тем, как именно будет реализован этот проект, и как именно будут вознаграждаться политические активисты. Будет ли им предложена система заданий, за выполнение которых будет присуждаться вознаграждения? Или же активисты будут вознаграждаться за распространение информации? Кто именно будет получать награды, и возможно ли вознаграждение двух несогласных сторон? В любом случае, ответы на эти вопросы мы увидим лишь тогда, когда будет реализована эта идея, а пока что, это лишь громкие заявления, не имеющие под собой доказательств.