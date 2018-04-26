Михаил Щапов: рынку криптовалют требуется вдумчивое регулирование

В прошлом году рынок криптовалют привлек к себе ажиотажное внимание, хотя он существует почти 10 лет. На мой взгляд причина такого ажиотажа в том, что криптовалюты стали проникать в жизнь российских граждан, все больше людей стали с ними сталкиваться, использовать как инструмент заработка. Здесь важно остановиться на том, что наши граждане зарабатывают не столько на колебаниях курсов криптовалют, сколько на процессе майнинга. Я столкнулся с этим вопросом как депутат от Иркутской области, которую неофициально окрестили столицей российского майнинга. В нашем регионе майнинг стал популярен благодаря очень дешевой электроэнергии - одной из главных статей расходов майнеров. Впрочем майнинг - не единственный сегмент этого рынка, где сильны позиции россиян. Наши соотечественники активно участвуют и в организации ICO. В 2016-2018 годах россияне запустили десятки, если не сотни проектов ICO, самым известным из которых стало размещение токенов Телеграммом на 1,7 млрд долларов.

Естественно на волне ажиотажа криптовалютами, майнингом и ICO заинтересовалось наше государство. По разным данным капитализация криптовалютного рынка колеблется на уровне 400 млрд долларов. Это слишком большой рынок, чтобы его не замечать. Проблема в том, что реальных денег на нем обращается значительно меньше - в пределах 30 млрд долларов. Высок риск обрушения рынка. Поэтому многие страны сейчас пытаются понять как сам рынок криптовалют, так и технологии на которых он построен, определить свое отношение к ним. Есть примеры полного неприятия критовалюты, как в Исландии например. Есть попытки легализовать их как платежное средство, как это произошло в Японии. А в США например рынок криптовалют регулируется по мере появления конкретных проблем. Возникла необходимость признать токены неким аналогом финансовых бумаг - признали. Но и не более того.

Между тем, в силу самой природы криптовалюты государству приходится сформировать свое отношение к этому явлению. Криптовалюта по сути это попытка оспорить право государства, как единственного регулятора на финансовом рынке. По сути криптовалюты отрицают необходимость государственных структур для того, чтобы контролировать оборот денег. Правила обращения криптовалют устанавливаются в самой компьютерной системе, с помощью которой эти криптовалюты появляются. Система же устаналивает правила эмиссии криптовалют. В результате становится ненужным Центробанк и контроль государства за сделками. Это сильнейший удар по монополии государства устанавливать правила в финансовой сфере. Фактически это удар в принципе по всей системе устройства государства в классическом смысле. Отсюда достаточно жесткая реакция многих банкиров и Центробанков на саму идею криптовалют.

Однако, если криптовалюты вызывают отторжение у многих государств, то вот технологии, на которых они базируются наоборот, вызывают неподдельный интерес. В частности технология блокчейн открывает огромные перспективы в сфере госуправления и документооборота. Она позволяет надежно хранить ценные данные, удостоверять сделки, в разы повысить качество услуг государства и снизить затраты бюджетных средств на них. Поэтому многие страны встали перед серьезной дилеммой: сами криптовалюты они признавать не хотят, но очень хотят получить и использовать технологии. По сути перед законодателями встает задача не запретить случайно использование таких технологий как блокчейн, ограничив при этом сами криптовалюты. Сейчас по этому пути например идет Индия, где криптовалютные трейдеры испытывают сильнейшее давление со стороны регуляторов, при этом государство намерено использовать технологию блокчейн.

По этому же пути попробовал пойти и наш законодатель. В Государственную Думу группой депутатов уже внесены три законопроекта, посвященные рынку криптовалют, токенам и ICO. Первый из них посвящен поправкам в Гражданский кодекс, в котором узаконивается использование криптовалют, токенов, и ICO. Он нужен, чтобы описать право владения токенами. Сейчас проблема в том, что инвестор, вложивший деньги в токены или криптовалюты, никак не защищен от обмана. Если его "кинут" и он обратится в суд, то судья не сможет рассмотреть его дело, так как юридически такого понятия как токен и криптовалюта просто не существует. С точки зрения закона, человек вложивший реальные деньги в криптовалюты, просто перечислил их без всякого основания на счет другого лица. Проблема в том, что, как отмечают эксперты, внесенный законопроект определяет статус токенов, но не криптовалют. А именно правовой статус криптовалют является наиболее острой проблемой для рынка в данный момент. В конце концов токен - это производная криптовалюты. Без определения ее, весь законопроект теряет смысл. В целом законопроект можно поправить на стадии первого и второго чтений, особых проблем "доточить" его до нужного состояния нет.

Куда больше вызывает вопросов два других законопроекта. Первый фактически определяет понятия на рынке критовалют, второй - регулирует проведение ICO. К обоим законопроектам есть масса вопросов у экспертов. Пожалуй самый главный: они дают настолько размытые и не имеющие отношения к практике определения криптовалют, токенов и ICO, что пользоваться ими будет просто невозможно. Либо различные регуляторы будут использовать эти определения так, как им заблагорассудится, толковать термины в свою пользу. Вторая проблема: законопроекты отдают регулирование рынка Центробанку. Вряд ли найдется лучший способ тихо "удавить" этот рынок, чем отдать его ведомству, напрямую заинтересованному в том, чтобы криптовалют не было как явления.

В итоге оба законопроекта выглядят так, как будто составлены не столько для развития нового рынка, и не для защиты прав инвесторов и граждан, а для того, чтобы чиновники в любой момент решили что им делать с рынком и его участниками.

С таким подходом сложно согласиться. Да, мы сейчас не до конца понимаем какие перспективы развития у рынка криптовалют. Возможно ажиотаж спадет и он останется игрушкой для узкого круга лиц. Но может так случиться, что идея криптовалют и технологии, на которых она основана, станут толчком для новой индустриальной революции и полного изменения экономики. Ведь паровой двигатель тоже появился в 17 веке а революцию в индустрии совершил почти через 100 лет - в середине 18-го, до этого люди просто не могли придумать как его широко использовать. В этой ситуации относиться к этому рынку по принципу "напишем что-нибудь, а там посмотрим" - недальновидно. Либо нужно его регулировать вдумчиво и с прицелом на развитие, либо не трогать вообще и дать развиваться самостоятельно, либо честно запретить подобные инструменты и не вводить в заблуждение людей наличием закона.

Если бы речь шла об узкой группе инвесторов, то возможно внесенные законопроекты не вызывали бы такого интереса. Но в том-то и дело, что как я сказал, майнингом и криптовалютами в нашей стране занимается огромное количество самых обычных граждан. Любые неосторожные действия в регулировании этого рынка могут поставить тысячи россиян вне закона, лишить их защиты от мошенников, либо обрушить на них всю мощь государственного аппарата. Поэтому все три закона, на мой взгляд, требуют максимально широкого общественного и экспертного обсуждения. В данном случае нельзя торопиться и принимать необдуманные решения.