Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Взломай меня, если сможешь: Макафи заплатит $100,000

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Джон Макафи, одна из самых видных личностей в криптоиндустрии, по всей видимости, так и не может найти применения своим деньгам. На этот раз, он заявил в своём Twitter о том, что он заплатит $100,000 каждому, кому удастся забраться в его кошелёк Bitfi, который, по его мнению, является первым в мире девайсом, который невозможно взломать. Именно об этом чудо-кошельке Макафи и разводит полемику в соцсетях уже довольно продолжительное время.

Впрочем, ни Макафи, ни самой команде Bitfi, пока нечего предоставить общественности в качестве доказательства своих, пока что, голословных хвалебных речей, так что вряд ли кто-то из хакеров может воспротивиться попытать удачу в таком лёгком способе заработка.

Маркетинговая команда Bitfi, однако, не стала медлить и практически сразу же после поста Макафи в соцсетях, успела составить целый свод правил, по которым можно будет получить желанные $100,000. К сожалению, в Twitter об этих правилах пока нет ни слова, однако, официальное заявление компании всё же можно найти на просторах сети:

"Мы уверены, что эта награда, любезно предложенная мистером Макафи, представляет собой достаточную оплату за те усилия, которые хакерам предстоит потратить на взлом кошелька Bitfi. Это очень смелый ход, который позволит нам решить любые возможные проблемы безопасности. Однако, данная программа вознаграждения вовсе не направлена на поиск этих самых проблем, поскольку, как мы уже заявляли ранее, безопасность нашего устройства — абсолютна, а все попытки его взлома — пустая трата времени. Таким образом, эта программа вознаграждения, скорее направлена на то, чтобы доказать всем, что наш продукт неуязвим".

Стоит также отметить, что не найти никого, кто бы захотел взломать кошелёк — не одно и то же, что доказать, что кошелёк невозможно вскрыть.

Вот здесь и кроется вся хитрость данной программы: чтобы участвовать, вам нужно завести кошелёк на Bitfi, и, более того, самому заплатить $50 для того, чтобы некоторое количество криптовалют были переведены на ваш кошелёк, чтобы вы могли попробовать осуществить процедуру взлома.

Это, наверное, сделано для того, чтобы убедиться, что вы точно и абсолютно серьёзно намерены попытаться взломать кошелёк.

Итак, вот и сами правила:

Если вам успешно удастся извлечь токены из кошелька без остатка, то это будет считаться удавшейся попыткой взлома.

Взломай меня, если сможешь: Макафи заплатит $100,000.

В качестве доказательства необходимо предоставить пустой кошелёк.

Вы можете оставить себе токены, а сервис Bitfi выплатит вам награду в размере $100,000

Более того, все попытки взлома должны быть проведены публично, чтобы все могли попробовать наложить руки на богатства Макафи.

Bitfi дополнили условия участия в данной программе, подчеркнув, что это должен быть именно взлом, а не поиск "багов".

Стоит отметить, что предложение на $100,000 от Макафи и Bitfi — это одна из наиболее соблазнительных программ по поиску уязвимостей за последнее время.

Напомним, что ранее, в июне текущего года, один из хакеров получил около $120,000 всего за неделю, собирая информацию об уязвимостях для EOS. Спустя месяц, ещё больше денег выплатили TRON, Monero и Augur в рамках аналогичных программ.

Несмотря на то, что этот "суперкошелёк" может быть действительно неуязвим, данное событие лишь поднимает очередную волну бездоказательных дискуссий на тему того, существуют ли абсолютные системы безопасности.

Однако, для тех, кто знаком с криптовалютной индустрией не понаслышке, данная программа — подарок судьбы из рук Джона Макафи.

Сдавший ЕГЭ на 400 баллов школьник нечаянно поступил в МГУ Сдавший ЕГЭ на 400 баллов школьник нечаянно поступил в МГУ

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы хакеры криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Мнение эксперта
Взломай меня, если сможешь: Макафи заплатит $100,000
Прошлое
В Риме разгадывают "археологическую загадку"
Новости Все >
В Хабаровске накрыли торговцев наркотиками за криптовалюту
Названа причина, почему пилот сбитого Израилем Су-22 отказался покинуть самолет
Названы сладости, которых следует избегать
Боксера Усика объявили трусом и "конкретным ватаном"
Провинциалка запила и убила мужа из-за игры в "Танки"
Во Львове выставили на продажу вязаного Гитлера
Binance расширяется в Южной Корее
"Он сделан из водки!": русский сталевар поразил иностранцев
Пора решить проблему апартаментов - Хуснуллин
В Москве работал подпольный госпиталь-абортарий для мигрантов
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Энергетическая война в Центральной Азии: Ташкент идет на компромисс
Новости Узбекистана
Энергетическая война в Центральной Азии: Ташкент идет на компромисс
Евросоюз в шоке и ждет конца
Евросоюз
Евросоюз в шоке и ждет конца Видео 
Наш офицер на Диком Западе
Житейские истории
Наш офицер на Диком Западе Видео 
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему? Видео 
Читательский топ
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Амазонка: обнаружен 50-летний мужчина неизвестного науке племени
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?

ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?

Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Бывший СССР
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
США и Канада
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Здоровье
Субпродукты уберегут от многих болезней
Власть
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?

Решится ли власть поменять Конституцию РФ в свете "людоедской" пенсионной реформы, грядущего в 2024 году трансфера власти и чтобы убрать из нее грубые ошибки?

Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Украина
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...

Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?

Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Здоровье
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Любовь Степушова Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам Любовь Степушова Игорь Буккер В Риме разгадывают "археологическую загадку" Игорь Буккер Василий Амирджанов Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии Василий Амирджанов
Комментарии
Реальная причина отказа рокеров выступать на "Нашествии"
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
В Белоруссии обнаружили крупное захоронение времен Великой Отечественной войны
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
ИноСМИ заявили об ударе России по "ахиллесовой пяте" США
Китайский слон затопчет Россию?
Новый приказ минобороны ставит в тупик
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
ИноСМИ заявили об ударе России по "ахиллесовой пяте" США
Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
ИноСМИ заявили об ударе России по "ахиллесовой пяте" США
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма

Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.

Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Ближний Восток
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Путин нравится Трампу искренностью
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Северная Америка
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался