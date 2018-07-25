Взломай меня, если сможешь: Макафи заплатит $100,000

Джон Макафи, одна из самых видных личностей в криптоиндустрии, по всей видимости, так и не может найти применения своим деньгам. На этот раз, он заявил в своём Twitter о том, что он заплатит $100,000 каждому, кому удастся забраться в его кошелёк Bitfi, который, по его мнению, является первым в мире девайсом, который невозможно взломать. Именно об этом чудо-кошельке Макафи и разводит полемику в соцсетях уже довольно продолжительное время.

Впрочем, ни Макафи, ни самой команде Bitfi, пока нечего предоставить общественности в качестве доказательства своих, пока что, голословных хвалебных речей, так что вряд ли кто-то из хакеров может воспротивиться попытать удачу в таком лёгком способе заработка.

Маркетинговая команда Bitfi, однако, не стала медлить и практически сразу же после поста Макафи в соцсетях, успела составить целый свод правил, по которым можно будет получить желанные $100,000. К сожалению, в Twitter об этих правилах пока нет ни слова, однако, официальное заявление компании всё же можно найти на просторах сети:

"Мы уверены, что эта награда, любезно предложенная мистером Макафи, представляет собой достаточную оплату за те усилия, которые хакерам предстоит потратить на взлом кошелька Bitfi. Это очень смелый ход, который позволит нам решить любые возможные проблемы безопасности. Однако, данная программа вознаграждения вовсе не направлена на поиск этих самых проблем, поскольку, как мы уже заявляли ранее, безопасность нашего устройства — абсолютна, а все попытки его взлома — пустая трата времени. Таким образом, эта программа вознаграждения, скорее направлена на то, чтобы доказать всем, что наш продукт неуязвим".

Стоит также отметить, что не найти никого, кто бы захотел взломать кошелёк — не одно и то же, что доказать, что кошелёк невозможно вскрыть.

Вот здесь и кроется вся хитрость данной программы: чтобы участвовать, вам нужно завести кошелёк на Bitfi, и, более того, самому заплатить $50 для того, чтобы некоторое количество криптовалют были переведены на ваш кошелёк, чтобы вы могли попробовать осуществить процедуру взлома.

Это, наверное, сделано для того, чтобы убедиться, что вы точно и абсолютно серьёзно намерены попытаться взломать кошелёк.

Итак, вот и сами правила:

Если вам успешно удастся извлечь токены из кошелька без остатка, то это будет считаться удавшейся попыткой взлома.

В качестве доказательства необходимо предоставить пустой кошелёк.

Вы можете оставить себе токены, а сервис Bitfi выплатит вам награду в размере $100,000

Более того, все попытки взлома должны быть проведены публично, чтобы все могли попробовать наложить руки на богатства Макафи.

Bitfi дополнили условия участия в данной программе, подчеркнув, что это должен быть именно взлом, а не поиск "багов".

Стоит отметить, что предложение на $100,000 от Макафи и Bitfi — это одна из наиболее соблазнительных программ по поиску уязвимостей за последнее время.

Напомним, что ранее, в июне текущего года, один из хакеров получил около $120,000 всего за неделю, собирая информацию об уязвимостях для EOS. Спустя месяц, ещё больше денег выплатили TRON, Monero и Augur в рамках аналогичных программ.

Несмотря на то, что этот "суперкошелёк" может быть действительно неуязвим, данное событие лишь поднимает очередную волну бездоказательных дискуссий на тему того, существуют ли абсолютные системы безопасности.

Однако, для тех, кто знаком с криптовалютной индустрией не понаслышке, данная программа — подарок судьбы из рук Джона Макафи.