MasterCard реализуют криптоплатёжную систему

Поскольку криптовалютная индустрия продолжает постоянно развиваться и видоизменяться, многие традиционные финансовые институции, такие как, например, банки, теперь пытаются идти в ногу со временем и не отставать от толпы, предлагая всё новые решения в сфере блокчейн-технологии.

Не захотела становиться аутсайдером и вторая в мире крупная платёжная система MasterCard, которая недавно зарегистрировала патент на создание платформы для клиентов, где они могут пользоваться "дробными резервами блокчейн-валют". Иными словами, будет разработана и введена возможность использования пластиковой карты для совершения платёжных операций с помощью биткоина и некоторых других криптовалют уже в недалёком будущем.

Блокчейн и MasterCard

Младший вице-президент компании MasterCard, Сет Айзен, не так давно заявил, что скоро станет возможным совершение покупок с помощью любой криптовалюты, которая была классифицирована регуляторами как легальное платёжное средство.

В докладе, выпущенном ведомством по патентам и товарным знакам США, MasterCard сообщают, что криптовалютами многие пользуются именно благодаря высокому уровню их анонимности и безопасности.

"В то время как блокчейн-валюты могут предоставить высокий уровень анонимности и безопасности для информации и личных данных отправителя, этот же уровень безопасности не может быть достигнут для информации и данных получателя платежа. В частности, это связано с некоторыми ограничениями и механизмами функционирования самого блокчейна".

Стоит также упомянуть, что некоторые из совершённых криптовалютных транзакций обычно могут занимать достаточно длительный промежуток времени: на транзакцию биткоинов уходит в среднем 10 минут (в некоторых случаях даже больше). Всё это время уходит на регистрацию транзакции в блокчейне. В то же время, транзакции, совершаемые с помощью традиционных платёжных методов, могут быть завершены в течение нескольких секунд. Это крайне значительная разница, даже несмотря на то, что 10 минут не кажутся таким уж продолжительным сроком, всё же это время, потраченное и для покупателя, и для продавца.

Далее в докладе говорится следующее:

"Многие финансовые институции, вроде торговых предприятий, ритейлеров, поставщиков услуг, а также многие другие организации, ведущие дела с постоянным денежным оборотом могут воспротивиться принятию блокчейн-валют к оплате за товары и услуги и, скорее всего, откажутся участвовать в подобных транзакциях".

Тем не менее, бизнес всё же продолжает прикладывать максимум усилий для того, чтобы улучшить сервис транзакций, чтобы представить рынку новые решения, что, помимо прочего, может значительно расширить ещё и покупательский опыт.

Айзен также заявил, что заявка на патент — это пока всего лишь часть его идеи по улучшению пути взаимодействия между пользователями, а также это положительно скажется на имидже самой компании, даже несмотря на то, что данное решение пока ещё недостаточно проработано и, на данном этапе, не может быть принято рынком.

Тем временем, всё больше предприятий начинают принимать криптовалюты в качестве одного из платёжных средств для оплаты своих товаров и услуг, и на рынке уже существует несколько компаний, которые предлагают криптовалютные дебетовые и кредитные пластиковые карты.

Однако, со входом такого гиганта, как MasterCard в индустрию криптовалют, будущее самих цифровых денег теперь кажется ещё более многообещающим.