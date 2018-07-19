Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

MasterCard реализуют криптоплатёжную систему

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Поскольку криптовалютная индустрия продолжает постоянно развиваться и видоизменяться, многие традиционные финансовые институции, такие как, например, банки, теперь пытаются идти в ногу со временем и не отставать от толпы, предлагая всё новые решения в сфере блокчейн-технологии.

Не захотела становиться аутсайдером и вторая в мире крупная платёжная система MasterCard, которая недавно зарегистрировала патент на создание платформы для клиентов, где они могут пользоваться "дробными резервами блокчейн-валют". Иными словами, будет разработана и введена возможность использования пластиковой карты для совершения платёжных операций с помощью биткоина и некоторых других криптовалют уже в недалёком будущем.

Блокчейн и MasterCard

Младший вице-президент компании MasterCard, Сет Айзен, не так давно заявил, что скоро станет возможным совершение покупок с помощью любой криптовалюты, которая была классифицирована регуляторами как легальное платёжное средство.

В докладе, выпущенном ведомством по патентам и товарным знакам США, MasterCard сообщают, что криптовалютами многие пользуются именно благодаря высокому уровню их анонимности и безопасности.

"В то время как блокчейн-валюты могут предоставить высокий уровень анонимности и безопасности для информации и личных данных отправителя, этот же уровень безопасности не может быть достигнут для информации и данных получателя платежа. В частности, это связано с некоторыми ограничениями и механизмами функционирования самого блокчейна".

Стоит также упомянуть, что некоторые из совершённых криптовалютных транзакций обычно могут занимать достаточно длительный промежуток времени: на транзакцию биткоинов уходит в среднем 10 минут (в некоторых случаях даже больше). Всё это время уходит на регистрацию транзакции в блокчейне. В то же время, транзакции, совершаемые с помощью традиционных платёжных методов, могут быть завершены в течение нескольких секунд. Это крайне значительная разница, даже несмотря на то, что 10 минут не кажутся таким уж продолжительным сроком, всё же это время, потраченное и для покупателя, и для продавца.

Далее в докладе говорится следующее:

"Многие финансовые институции, вроде торговых предприятий, ритейлеров, поставщиков услуг, а также многие другие организации, ведущие дела с постоянным денежным оборотом могут воспротивиться принятию блокчейн-валют к оплате за товары и услуги и, скорее всего, откажутся участвовать в подобных транзакциях".

Тем не менее, бизнес всё же продолжает прикладывать максимум усилий для того, чтобы улучшить сервис транзакций, чтобы представить рынку новые решения, что, помимо прочего, может значительно расширить ещё и покупательский опыт.

Айзен также заявил, что заявка на патент — это пока всего лишь часть его идеи по улучшению пути взаимодействия между пользователями, а также это положительно скажется на имидже самой компании, даже несмотря на то, что данное решение пока ещё недостаточно проработано и, на данном этапе, не может быть принято рынком.

Тем временем, всё больше предприятий начинают принимать криптовалюты в качестве одного из платёжных средств для оплаты своих товаров и услуг, и на рынке уже существует несколько компаний, которые предлагают криптовалютные дебетовые и кредитные пластиковые карты.

Однако, со входом такого гиганта, как MasterCard в индустрию криптовалют, будущее самих цифровых денег теперь кажется ещё более многообещающим.

Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы блокчейн криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Мнение эксперта
MasterCard реализуют криптоплатёжную систему
Читательский топ
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Сейчас читают
Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?
Диалоги
Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность? Видео 
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!" Видео 
Трамп: Крым - русский, а Янукович - пешка в большой игре
Диалоги
Трамп: Крым - русский, а Янукович - пешка в большой игре Видео 
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину Видео 
Новости Все >
Неудачливый грабитель из США нарвался на бойца ММА
Идеальный кандидат: Трамп рассказал о сопернике мечты на выборах в 2020 году
Скрипалей не отравляла банда русских: Англия опровергла слухи об опознанных преступниках
"Угнал, и что криминального?!": мужчина отобрал свое авто у приставов
Польша в течение нескольких лет травила жителей Литвы
Большинство россиян хотят заработать на иностранцах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мир
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Любовь Степушова Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина" Любовь Степушова Игорь Буккер Кто назвал британскую королеву "сосиской"? Игорь Буккер Василий Амирджанов "Белые каски" могут переехать в Солсбери Василий Амирджанов
Комментарии
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Новый закон Израиля положил конец демократии в стране
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
"Во всем виноват Путин": Трамп обвинил президента во вмешательстве в выборы США
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
В Киеве объявили газовую отрасль России плодом ума и труда украинцев
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
В США назвали причину ядерного удара по Москве
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным еще раз
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался