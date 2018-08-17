Что станет с BitTorrent и Tron (TRX)?

Прошлый год вышел довольно интересным для проекта Tron (TRX) и всех его пользователей, особенно, когда завершился ICO в начале сентября прошлого года. В то время, цена одной монеты Tron (TRX) составляла всего $0.0019. В настоящий момент, один токен Tron оценивается в $0.020, и может стоить даже больше, однако, сейчас весь крипторынок находится под медвежьим давлением. С самого момента запуска проекта Tron, в экосистеме произошло немало довольно важных событий: запуск тестовой сети, запуск головной сети, виртуальной машины, приобретение проекта BitTorrent, а также Bitcoin. org, и множество других нововведений, которыми сообщество обязано создателю Tron, Джастину Сану, и его видению того, как должен выглядеть децентрализованный интернет.

В своём интервью для журнала Forbes, Джастин рассказал о многих аспектах своего проекта, а также, поделился информацией о грядущих новостях, и о том, что может в будущем произойти с экосистемой Tron.

Во-первых, Джастин поведал о введении политики монетизации для создателей оригинального контента:

"Теперь, когда Tron установился как крупная публичная сеть, мы стремимся создать не просто сервис по вознаграждению за контент, а развить здоровую экосистему… В целом, мы сейчас работаем над тем, чтобы достичь своей мечты, а именно, создать "децентрализованный интернет".

Из этого ответа мы сразу можем отчётливо понять, что Джастин не намерен ограничиваться только монетизацией и материальной стороной своего проекта. Один мудрый человек однажды сказал, что нужно сначала найти любимое дело, а награда придёт сама собой. Возможно, Джастин спроецировал эту идею и на свой проект, и, получается, что сначала он планирует создать безопасную и стабильную платформу, к которой сами потянутся и пользователи, и разработчики.

Затем, Джастин рассказал о том, как платформа BitTorrent будет интегрирована в экосистему Tron:

"Наша роль, как крупнейшего децентрализованного протокола, заключается в том, чтобы предоставить своим пользователям лучшую сферу услуг. Наша миссия заключается в том, чтобы предоставить на всеобщее обозрение максимально быстрый, безопасный и релевантный продукт, который будет одинаково функционировать как на десктопных устройствах, так и на мобильных. В настоящий момент, мы активно работаем над проектом Atlas, который станет первым большим шагом в сторону более честного интернета. Этот проект разрабатывается в коллаборации с BitTorrent, поэтому, жизнеспособность их торрентов также вырастет, особенно учитывая, что мы введём систему монетизации пирам, тем, кто сидирует торренты, тем, кто загружает контент в сеть торрентов. Этот проект нацелен изменить то, как мы делимся и потребляем контент, что поможет индустрии измениться к лучшему".

И напоследок, Джастин поделился тем, как продвигаются дела в его системе голосования за "суперпредставителя", и что это будет значить для проекта Tron:

"В данный момент, я хочу разделить эту ответственность с 26 другими кандидатами, и я очень хочу поработать с ними поближе, чтобы сделать наш протокол ещё лучше для сообщества".

В заключение, стоит сказать, что несмотря на, возможно, некоторую "пафосность" речей Джастина, он имеет действительно серьёзные планы по преображению всей интернет-индустрии. Если же ему удастся воплотить их в жизнь, то мы определённо увидим рождение Веб 4.0 — интернета нового поколения. Впрочем, время покажет, удастся ли этому амбициозному молодому человеку действительно что-то изменить.