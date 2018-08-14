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Автор Никита Лисицын

Криптоветеран уверен в скором восстановлении биткоина

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Вилли Ву, криптовалютный "ветеран" в области аналитики, который в своей карьере ориентируется, в основном, на биткоин (BTC), и уже успел несколько раз довольно точно предсказать тренды на рынке этой криптовалюты.

В первый раз это случилось в мае текущего года, когда он усомнился в способности биткоина удержать позицию выше $7,000. Ву предсказал отклонение пары BTC/USD к уровню в $5,500-$5,700 до конца июня. Уже 29 июня биткоин просел до $5,800. Таким был официальный текст прогноза Вилли Ву:

"Я думаю, что дальше мы пойдём в сторону коридора $5,500-$5,700, потому что я не уверен, что биткоин удержит $7,000. Скорее всего, сначала мы будем немного балансировать, а затем полетим вниз. Это случится постепенно, скорее всего, в июне".

Второй раз его прогноз оказался точным, когда он предсказал падение, а затем резкий взлёт биткоина 1 августа. Вот полный текст его очередного прогноза:

"Интересно наблюдать за сообществом, которое считает, что биткоин сразу же вырастет. Я же полагаю, что сначала биткоин резко откатится ещё ниже, а затем скакнёт вверх, это можно сравнить только с WFC 2008 года. Наиболее безопасный паттерн: продать всё в долларах, затем подождать и закупить биткоин, тогда он полетит вверх".

"Резкий откат, а затем скачок" — фраза, вырванная из контекста

Не так давно Вилли Ву заявил, что его прогнозы на счёт "резкого отката, а затем скачка" были вырваны из контекста, однако точность этой фразы и то, как затем действительно отреагировал рынок — поражают. В своём посте в Twitter он объяснил, что даже не планировал давать указаний к действию:

"Я никогда не предсказывал резкого провала биткоина. Это была дискуссия по поводу движения цен, где я предположил, что цены на рынке будут двигаться почти также, как во время банковского кризиса WFC 2008 года."

Мы скоро восстановимся, так же как и раньше

Во время объяснения ситуации с "резким откатом и скачком", Вилли Ву также упомянул, что текущий медвежий тренд на рынке может быть вовсе не таким гигантским и историческим, как многие думают. Он сказал следующее:

"Да нет же. У текущего медвежьего тренда есть сильный фундамент. Тем не менее, мы восстановимся так же как и раньше. В долгосрочной перспективе медведи не так сильны. Удивителен, однако, тот факт, что СМИ и крупные институциональные игроки говорят об этом так часто, потому что раньше над биткоином только смеялись".

Для биткоина снова наступил 2014 год

Напомним, что биткоин уже испытывал подобные просадки в начале 2014 года. В то время, падение криптовалюты было связано с сагой Mt. Gox, которая начала всплывать ещё в декабре 2013 года, а завершилась лишь в марте 2014. Тогда биткоин упал на 82.3% на 21 месяц, до тех пор, пока он не начал восстанавливаться в августе 2015 года. Возвращаясь к нынешней ситуации, стоит сказать, что биткоин упал на 71% с декабря 2017 года.

Когда нижняя отметка цены биткоина была достигнута в августе 2015 года, криптовалюта затем стремительно набрала цену, и с $203 она 28 месяцев росла до декабрьского пика в $20,000. Это был ошеломительный рост на 9,800%.

В заключение стоит отметить, что текущий уровень цены биткоина, и масштабный медвежий тренд на рынке является, в принципе, нормальным, по сравнению с прошлыми трендами. В настоящий момент, остаётся только наблюдать за дальнейшим поведением токена, поскольку неизвестно, достигла ли его цена абсолютного дна, от которого, по мнению аналитиков, токен должен будет отрикошетить вверх, к новым высотам.

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