Аналитики: цена биткоина в 2017 году выросла из-за манипуляций на рынке

Профессор-аналитик, специализирующийся на разоблачении мошеннических механизмов воздействия на экономические рынки заявил, что в прошлом году, цена биткоина могла быть увеличена искусственно.

Джон Гриффин, профессор из техасского университета в Остине, вместе со своим помощником, выпускником университета, Амином Шамсом, опубликовали результаты своего совместного исследования, где они утверждают, что внезапный рост цены биткоина в прошлом году произошёл, скорее, в результате скрытого вмешательства крупных инвесторов, а не в следствие повысившегося интереса энтузиастов. Это исследование породило серьёзную дискуссию в индустрии.

Впрочем, многие игроки на рынке уже однажды заподозрили Bitfinex в том, что цены на криптовалюту подскочили отчасти из-за вмешательства этой криптобиржи, которая имеет довольно большое влияние на рынок, при относительно незначительном контроле со стороны регуляторов. Криптобиржа, зарегистрированная на Карибских островах, и чьи офисы находятся в Азии, уже успела получить повестку в суд от американских официальных органов. Это случилось вскоре после того, как статьи, в которых были выражены подозрения насчёт активности данной организации, появились в The New York Times и многих других СМИ.

Гриффин изучил поток токенов, который был зарегистрирован в Bitfinex, и смог выделить отчётливые паттерны, что говорит о том, что некоторые из клиентов биржи могли манипулировать ценами на рынке, вызывая пампинг. Эти же паттерны были замечены им и на ряде других криптобирж. Таким образом, один из инвесторов, или даже целая группа лиц, использовали вторичную криптовалюту, например, Tether, которую выпускают и распространяют сами владельцы Bitfinex, чтобы скупить большую часть необходимых криптовалют.

"В прошлом году цена биткоина выросла слишком быстро, а в своём исследовании мы показываем, что этот рост был вызван, по большей части, манипуляциями с рынком" — утверждает Гриффин.

Совет директоров Bitfinex отрицают свою причастность к любым манипуляциям с рынком. Впрочем, компания всё же отказалась давать комментарии по поводу вышедшего на прошлой неделе исследования.

Но и у авторов 66-страничной работы нет каких-либо документов, которые бы свидетельствовали о том, что криптобиржа была как-то замешена в описанные манипуляции. Вместо этого, исследователи опираются на записи о миллионах транзакций, которые были найдены в блокчейне многих криптовалют. Это и позволило им выделить особые паттерны. Этот метод, впрочем, вряд ли мог привести к достоверным результатам, однако он, всё же, помог официальным органам и другим академикам найти следы подозрительной активности, которая могла иметь место в прошлом.

В частности, исследователям Гриффину и Шамсу удалось изучить поток Tether — токена, который связан с ценой доллара США и выпускается в Bitfinex в огромных количествах. Исследователям удалось выяснить, что в 2017 году биткоин начал расти как раз спустя несколько часов после того, как Tether попал на другие криптобиржи.

Другие крупные криптовалюты, которые также могут быть приобретены с помощью Tether, такие как Ethereum и ZCash, в этот промежуток времени успели вырасти даже быстрее и значительнее, чем биткоин. Более того, цены токенов быстрее откликнулись на приток Tether на тех биржах, которые его принимают, чем на тех, которые не ведут дел с Tether. Затем, обнаруженные исследователями паттерны прекратились, это произошло как раз в тот момент, когда Bitfinex перестали выпускать Tether в этом году.

Сара Микельджон, профессор в университетском колледже Лондона, которая значительно преуспела в подобном методе определения паттернов, заявила, что новое исследование, проведённое Гриффином и Шамсом, "выглядит довольно убедительно".

Филип Градуэлл, старший экономист в Chainanalysis, компании, которая исследует и анализирует данные в блокчейне, также признал, что это исследование "очень правдоподобно". Впрочем, он добавил, что для того, чтобы полностью понять природу и воздействие найденных паттернов, нужно изучить их немного глубже.

Ранее, Гриффин выпустил ещё одно исследование, в котором он разоблачал мошенническую активность на некоторых других финансовых рынках. В своём труде, опубликованном в 2016 году, он обратил внимание на то, что один финансовый индекс, связанный с волатильностью на финансовых рынках, известный как VIX, также подвергся манипуляциям. Один анонимный инсайдер позже подтвердил эту информацию.

Помимо работы в университете, Гриффин владеет консалтинговой фирмой, которая работает над изучением финансовых мошеннических схем, в том числе и в криптоиндустрии.

"Взаимосвязь между Tether и ценой биткоина уже давно отмечалась в сообществе" — отметил Кристиан Каталини, профессор из массачусетского университета технологий (MIT), специализирующийся на исследованиях в области блокчейн. "Очень здорово видеть, что академик проделывает такую обширную работу по выявлению возможных манипуляций на таком загадочном рынке".

Новое исследование, впрочем, является уже далеко не первой академической работой, в которой затронута тема манипулирования криптовалютным рынком. В прошлом году, команда исследователей из Израиля и Америки пролили свет на то, что повышение цены биткоина в 2013 году было вызвано крупной криптобиржей, которая вела активную деятельность в то время.