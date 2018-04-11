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Автор Никита Лисицын

Лопнет ли криптопузырь?

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Ажиотаж вокруг биткоина и других криптовалют не утихает до сих пор — по подсчётам экспертов, около 3 миллионов людей по всему миру активно используют цифровые деньги каждый день.

Пока биткоин всё ещё стоит на вершине криптогоры, по праву называясь "королём криптовалют", помимо него на рынке присутствуют ещё около тысячи других токенов, например, Ethereum и Ripple, которые лишь набирают обороты и приобретают всё большую популярность.

Впрочем, многие финансисты заслуженно критикуют криптовалюту за её крайне высокую волатильность и нестабильность курса; цена биткоина стремительно выросла с $600 долларов за токен в 2016 году, до $20,000 уже в следующем году, а затем, он обвалился до $6,000.

Нуриэль Рубини, экономист, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, описал биткоин как "самый большой мыльный пузырь". Он твёрдо уверен в том, что биткоин однажды "лопнет". Стоит отметить, что его мнение разделяют многие, в том числе и в криптосообществе.

Гэвин Браун, старший преподаватель экономики в Манчестерском столичном университете (MMU) считает, что термин "пузырь", по отношению к чему-либо в мире финансов — уже не актуален.

Академик с огромным стажем, Браун также является дипломированным бухгалтером и директором-основателем фирмы BlockChain Capital, которую он сам рассматривает как потенциально первый легальный регулируемый хэдж-фонд.

"Вообще, я не нахожу удивительным то, что многие рассматривают биткоин лишь как своеобразный пузырь, один из многих", — комментирует Браун.

"Вся идея таких пузырей заключается в том, что, по мнению людей, та или иная вещь имеет слишком большую цену. Незаслуженно большую. Некоторые люди в Великобритании, например, считают весь бизнес недвижимости пузырём, однако, несмотря на естественные коррекционные движения, этот сектор продолжает разрастаться. Я считаю, что вне зависимости от того, является ли что-то пузырём, либо нет, мы не увидим того самого взрыва этого пузыря. Ничто не исчезает просто так. Моя точка зрения такова, что, глядя на тот или иной актив, нужно смотреть на его реальные пути применения, на возможные пути его развития. Да, несомненно, биткоин и криптовалюты вызывают много вопросов, однако помимо этого, у них есть огромный потенциал".

Когда Браун впервые вошёл в криптовалютный сектор около года назад, первая вещь, которую он решил изучить, были факторы, поспособствовавшие появлению криптовалют.

"Я думаю, что криптовалюты появились как раз из-за финансового кризиса в 2007–2009 годах", — заявляет он.

"С 2006 по 2007 мы уже видели некоторые коррекционные движения на рынке. Этому предшествовали многие события; кто-то считает, что это произошло по вине банкиров, ошибок рейтинговых агентств, дезинформации, других каких-то сложных многоуровневых факторов. Я же думаю, что это всё вместе и привело к кризису. Однако, наследие этого кризиса — прекрасно. Потенциальный академик под псевдонимом Satoshi Nakamoto в 2008 году совершил первый шаг, сказав миру: "Смотрите, я придумал альтернативу". Самый первый биткоин появился уже в январе 2009 года".

"Что произошло в 2007–2008? Государствам пришлось заново покупать свои собственные ценные бумаги, чтобы увеличить количество денег. Это снизило спрос. Основную проблему я вижу в том, что как раз выросло количество валюты, цена её упала. Общество начало понимать, что все их богатства, все их деньги находятся в руках политиков и банкиров. Так что биткоин стал потрясающим выходом".

Количество биткоинов в обороте строго ограничено — 21 миллион токенов. Браун отказывается давать какой-либо прогноз на будущее биткоина, предпочитая "оставить этот вопрос для более компетентных людей".

Несмотря на то, что сам Браун всецело поддерживает криптовалюту, особую ценность он видит лишь в технологии, которая стоит за цифровыми деньгами — блокчейн.

"Криптовалюта — это интересная вещь, но это не единственный аспект всей парадигмы в этой сфере. Особую важность я вижу именно в блокчейне", — заключает он.

Темы финансы инвестиции криптовалюты
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