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Автор Никита Лисицын

Fundstrat: Биткоин снова поползёт вверх

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

В своём интервью для CNBC, директор отдела по исследованиям в области технологий из аналитической компании Fundstrat, Роберт Слаймер, рассказал о том, что несмотря на просадки в краткосрочной перспективе, у биткоина есть довольно большие шансы преуспеть в забеге на длинной дистанции.

Аналитик убеждён, что цена биткоина пока что борется с сопротивлением на медвежьем рынке, чтобы затем выйти в бычий тренд:

"Когда мы думаем об активах, о рынках, о криптовалютах, сперва на ум приходит слово 'дно'. Криптовалютам сначала нужно найти своё дно, чтобы оттуда уже ситуация стабильно изменялась в одном направлении — вверх, либо вниз. Биткоин своё дно уже нашёл, так что теперь, скорее всего, он будет двигаться строго вверх".

По мнению Слаймера, прогнозы, которые давал Том Ли, директор Fundstrat, ранее, не так далеки от реальности, хотя Ли дал не совсем точный прогноз на краткий срок. Таким образом, если верить аналитику, то уже к концу этого года биткоин может вырасти минимум до $25,000.

Аналитик также упомянул, что рынок пока находится в поиске опор и барьеров, на нём формируется сильный тренд.

Наиболее важными точками опоры выступят уровни в $7,350 и $7,000. С последней из них уже начинается уклон в медвежий тренд.

Как отметил Слаймер, особенно внимательно стоит отнестись к уровню в $7,060, поскольку за весь год, биткоин не раз отклонялся именно к этой области, а затем восстанавливался и снова начинал расти.

Что же касается барьеров, то, по его мнению, в краткосрочной перспективе токену необходимо дойти до $7,800, поскольку именно оттуда и начнёт развиваться бычий сценарий.

На момент написания этой статьи — цена токена составляет $7,639, что, естественно, держит биткоин ближе к началу бычьего тренда, нежели медвежьего.

Биткоин — это криптовалюта, которая стала основной в экосистеме для всех пользователей электронных денег. Так что цена этого токена служит индикатором тренда для многих альткоинов, представленных на крипторынке.

Вдобавок, Слаймер согласился с тем, что несмотря на то, что его компании не удалось предсказать такого резкого падения биткоина с $19,000 до текущего состояния, Fundstrat всё же ожидали возможного преломления тренда.

Цена биткоина вскоре может развернуть установившийся бычий тренд

Слаймер также упомянул, что ранее предсказанный ими бычий тренд может случиться на крипторынке быстрее, чем многие того ожидают.

Впрочем, мнения среди экспертов разделились, и некоторые другие аналитики считают, что биткоин с лёгкостью может глубже втянуться в текущий медвежий тренд, откатившись до таких низких отметок цены, как $3,000, однако, вряд ли это произойдёт в краткосрочной перспективе.

Цена биткоина долгое время находилась в медвежьем тренде, тем не менее, ей всё-таки удавалось развернуть сопротивление около отметки в $7,000. Впрочем, острие треугольного паттерна, как и некоторые другие показатели, могут говорит о конце сложившегося тренда.

Fundstrat — это одна из наиболее активных компаний, занимающихся техническим анализом криптовалютной индустрии. Директора Fundstrat, Тома Ли, часто приглашают на многочисленные телешоу и конференции, на которых он рассказывает о том, что происходит на крипторынке.

Ранее, Ли создал собственный метод, чтобы измерять настроение пользователей биткоина на рынке, BMI — Bitcoin Misery Index.

Согласно этому индикатору, инвесторам крайне рекомендуется приобрести биткоин прямо сейчас, потому что, как было указано в многочисленных прогнозах, при достижении минимальных отметок, биткоин имеет тенденцию резко восстанавливаться уже в течение года.

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