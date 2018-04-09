Прогноз цены биткоина: что произойдёт с биткоином после достижения $7,000?

Сегодня биткоин снова ощутил падение, которое продолжается ещё с самого начала месяца. Но как будет вести себя его цена в следующие несколько дней?

Согласно данным CoinMarketCap, утро понедельника началось для биткоина довольно неплохо, ведь ему удалось взять $7,022.71

Однако затем, ближе к полудню, он резко упал до $6,748.57

Что означает это движение, и как оно скажется на будущем биткоина?

Об этом рассказал один из аналитиков и ведущих стратегов компании NYNJA, Маршал Таплитс. По его мнению, подобное поведение токена — это лишь временное явление.

"Спекулировать на цене активов — это всегда сложное занятие. Впрочем, пока что тренд для биткоина достаточно понятен — он будет двигаться строго вверх, поскольку он уже смог вырасти до $20,000 и вскоре, он это повторит", — считает Таплитс.

"Каждый раз, когда биткоин испытывает коррекцию цены, в СМИ начинается паника. Однако, каждый, кто наблюдает за криптовалютой знает наверняка, что биткоин может вырасти и до $30,000".

С Таплитсом согласился и другой крупный финансист, Дэниел Уорсли, главный операционный директор в LocalCoinSwap. Он уверен, что "проверенный в боях" токен сможет вернуться к $20,000 и подскочить даже выше.

Криптопредприниматель также заявил, что инвесторам нужно лишь несколько "позитивных моментов", чтобы биткоин смог преодолеть медвежий тренд, который установился на рынке.

Аналитики, однако, предполагают, что одним из таких моментов может стать изменившийся настрой венгерского предпринимателя, Джорджа Сороса, по отношению к криптовалютам.

Напомним, что ранее, в январе этого года, бизнесмен, на форуме финансовых лидеров в Давосе, назвал криптовалюты "суррогатами фиатных денег, которые не имеют, впрочем, с ними ничего общего и никогда не смогут их заменить".

Сорос также сказал следующее: "Пока в мире существуют диктатуры, конечно, у биткоина будет будущее, поскольку они используют его для вывода своих богатств в оффшоры".

Впрочем, с тех пор, Сорос, по всей видимости, поменял своё мнение и теперь его фирма с состоянием в $26 миллиардов планирует начать инвестировать в криптовалюту.

С декабря цена биткоина находится во власти медведей.

Аналитик FXStreet, Таня Абросимова заявила следующее: "Джордж Сорос, вероятно, выступил в роли катализатора, который сменил настроения на крипторынке".

"Миллиардер, а также многие другие критики сейчас довольно быстро стремятся изменить своё мнение по отношению к криптовалютам. Ещё в январе многие были уверены в том, что криптовалюта — это пузырь, но сейчас, Сорос уже начинает инвестировать в неё с помощью своего фонда в Нью-Йорке".

Впрочем, некоторые криптоинвесторы спорят о том, как будет меняться цена биткоина. Многие уверены, что интерес сообщества к биткоину снижается на фоне его скудной применимости в реальной жизни.

Другой криптопредприниматель, Дейв Чапмэн, сообщил, что криптотрейдеры упускают "всю картину" из виду, теряясь в деталях.

"Цена биткоина — это, пожалуй, один из тех факторов, которые в нём меня интересуют меньше всего. Больше всего я восторгаюсь тем, как строятся приложения в блокчейне и тем, как люди хотят использовать криптовалюты, помимо финансовой спекуляции. Если сфокусироваться лишь только на цене, мы не увидим всей картины, которая гораздо шире", — прокомментировал Чапмэн.