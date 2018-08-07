Философия цен: почему криптовалюты падают?

Отовсюду нам в очередной раз говорят, что криптовалюты достигли своего дна, а теперь будут усиленно расти. Но почему же криптомудрецы всё же ошибаются в своих прогнозах?

Криптовалюты находятся в своём нижнем положении ещё с прошлой недели, когда они парили где-то в облаках. Биткоин (BTC) даже откатился до $7,000, что было довольно быстро. Но это далеко не катастрофа, особенно если посмотреть на остальные токены на крипторынке, например, на тот же Ethereum (ETC), у которого "красные проценты" ещё больше. Но вот вопрос: почему мудрые аналитики и инвесторы продолжают пытаться предсказать рост криптовалют, даже когда рынок находится в постоянном волнении, падая и поднимаясь?

Важно подчеркнуть, что в мире всегда будут те, кто называют себя "власть имущие", которые пытаются постоянно вытолкнуть цены на новый уровень, создавая шумиху своими утопичными прогнозами. Стоит также отметить, что криптовалюты многими расцениваются, прежде всего, как долгоиграющие активы, которые пока ещё находятся лишь в зародышевом состоянии во многих аспектах.

Волатильность никуда не уходила с рынка, она просто немного затихла, пока большие игроки пытались понять, как можно "сыграть" на криптовалютах. Более того, вся широкая аудитория инвесторов до сих пор остаётся в неведении, с чем же они действительно имеют дело, поскольку о криптовалютах они знают крайне мало, они видят лишь верхушку айсберга, в то время как его основание — краеугольный камень, доступно только "посвящённым".

Крипторынок — это борьба

Борьба на крипторынке — это ситуация, когда помимо бесчисленных организаций в данной сфере появляются новые гибридные биржи, или разрабатываются новые криптовалютные счета, обеспеченные ценными бумагами (как раз то, за что ратует Coinbase). И во всей этой неразберихе инвесторам нужно научиться "понимать" криптовалюты — нужно понимать, что заставляет криптоактивы двигаться, и зачем они вообще могут быть нужны. Естественно, это осознание приходит не ко всем.

Традиционные активы — это то, что уже отрегулировано вдоль и поперёк, и то, что есть безопасно. В то же время, криптовалюты пока ещё лишь находятся на пути к безопасности для всех. В этом и заключается нужда образования инвесторов.

В общем, вся идея образования инвесторов ещё состоит в том, что у нас есть, с одной стороны, стремительно растущая криптоиндустрия, а с другой — уже безопасные традиционные инвестиционные рынки, и инвесторам нужно понимать, как и почему следует быть осторожными с криптовалютами.

В конце концов, криптовалюты родились из желания и нужды, и они должны оспорить статус-кво. Инвесторы всегда будут испытывать повышенный интерес ко всему новому, но лишь тогда, когда модель монетизации будет проста и понятна, но криптовалюты — это абсолютно другого поля ягода. В каком-то смысле они даже находятся вне типичной инвесторской модели мира, потому что они, в целом, и не являются инструментом для инвестирования, они, скорее, являются своего рода инструментом для революции в нашем отношении к деньгам.

Свобода от финансовых оков

Просто задумайтесь об этом. Криптовалюты предоставляют нам шанс разрушить привычную модель распределения и потребления богатств, которая существует, по меньшей мере, уже 500 лет. Ещё первые ростовщики и торговцы заложили модель банковской системы, которую мы знаем и сегодня. Сама идея того, что нам нужны банки для сохранения денег, или для того, что они должны выступать в качестве посредников для потока наших денег абсурдна, и абсолютно неприменима к криптовалютам. Но, к сожалению, большинство инвесторов просто не в силах избавиться от этой укоренившейся в голове идеи. Это естественно, ведь такой образ мысли формировался очень долгое время, и от него совсем не просто отступиться.

Но это не единственный фактор — финансовая система сейчас определённо находится в состоянии борьбы с криптовалютами, и для их победы нужно, чтобы инвесторы научились понимать криптовалюты.

Образование — это ключ к тому, чтобы инвесторы наконец выпали из прострации и избавились от старых оков традиционной финансовой системы. А для этого нужно сфокусироваться на криптовалютах, научиться правильно их воспринимать, а не только искать самые простые пути инвестирования в криптовалюты, и схемы обогащения. Лишь тогда криптоиндустрия вырастет, а вместе с ней будут расти и цены, и они определённо станут стабильнее, и избавятся от любой волатильности.