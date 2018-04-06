Lightning Network – не то, чем кажется

Визуализация стала особенно популярна в наши дни. Визуализация данных — это любимый инструмент пользователей биткоина, с помощью которого они могут показать процесс интеграции платёжных технологий. В настоящий момент, в сети можно найти огромное количество готовых материалов: 3D рендеринги, экспериментальные анимации, инфографики.

Создание и наблюдение за развитием сложных и запутанных сетей стало чем-то вроде азартной игры для фанатов Lightning Network.

Как сообщил один из пользователей Lightning на форуме Reddit: "Раньше я каждый день проверял цену биткоина, теперь же, я ежедневно прикован к монитору, наблюдая за ростом числа узлов в Lightning". Он также добавил, что, в отличие от графиков цен, у Lightning всегда "бычий тренд".

Однако, согласно заявлениям некоторых разработчиков из команды Lightning, картинки не могут передать всей сути.

"Большинство изображений, которые якобы показывают процесс развития Lightning — просто пустышки", — заявил Олаолува "Laolu" Осунтокун, один из разработчиков в Lightning Labs, компании, которая не так давно выпустила открытую бета-версию сети Lightning.

Как говорит разработчик, эти картинки основаны на данных, полученных от одного узла, а это, по его мнению, предоставляет довольно ограниченную картину всей сети Lightning.

"Это не авторитетные данные. Они не являются показательными, не дают всей картины", — продолжил Осунтокун.

Так или иначе, эти изображения играют огромную роль, поскольку, даже предоставляя не самую полную картину, они помогают многим пользователям всё же найти ответы довольно распространённые вопросы о том, как именно растёт сеть, отвечает ли она требованиям децентрализации.

"Впрочем, глядя на эти изображения, люди могут сказать: "Да это же действительно молния!", — комментирует Осунтокун.

Другой разработчик, под псевдонимом "Intel", создавший популярный браузер головной сети Lightning, "#recksplorer", согласился, что визуализация — это простейший способ наблюдения за прогрессом Lightning Network.

Он добавил:

"Можно сравнить то, какой сеть была раньше, и какая она сейчас. Проект действительно быстро развивается. Лично мне больше нравится смотреть на изображения, чем на сырые цифры и показатели".

Полная картина

Согласно словам Осунтокуна, с ростом сети, визуализация может не предоставить всей картины о Lightning Network.

Стоит отметить, что пользователи достаточно часто жалуются на отсутствие возможности увидеть всю картину о сети, связывая это с недобросовестностью разработчиков и ошибками в коде. Однако, изоляция — это вполне осознанная мера, которая призвана, прежде всего, обеспечить безопасность узлов, а также снизить расходы на их содержание.

Более того, ввиду некоторых параметров, заданных разработчиками, если узел/канал был неактивен более двух недель, либо проводил операции с небольшим количеством токенов, то он не будет видим для остальных. И, наконец, в сети также могут быть анонимные узлы, скрытые от посторонних.

"Мы сделали так, чтобы узлам было необязательно заявлять о себе. То есть, отправлять ли в сеть данные подтверждающие существование узла/канала — это остаётся полностью на выбор его владельца", — комментирует Осунтокун.

Иными словами, даже многослойная картинка, полученная от нескольких узлов, не даст вам полной картины сети.

Другой разработчик, под псевдонимом "tyzbit", который также является автором нескольких интерактивных визуализаторов сети, сравнил сеть с тёмной комнатой, в которой много людей, прячущихся друг за друга.

"Вам и не нужно знать обо всех присутствующих в этой комнате, чтобы кому-то переслать деньги. Вам просто нужно проложить путь к нужному человеку", — объясняет tyzbit. "Ни у кого и никогда не будет абсолютной картины того, что происходит в Lightning".

Но, согласно Осунтокуну, многие могут разочароваться в сети, так как могут ложно подумать, что она не растёт настолько быстро, как предполагалось. "На самом деле, всё иначе. В лучшую сторону", — уверяет Осунтокун.

По его словам, Lightning создан так, что у него нет нужды в консенсус-протоколе, иными словами — не нужно единое согласие и синхронизация между всеми узлами. Возможно даже одновременное существование нескольких, абсолютно не связанных между собой сетей Lightning. Таким образом, сеть может быть куда обширнее, чем даже на самых смелых визуализациях.

Конец визуализаций?

Осунтокун заявил, что с появлением новых протоколов безопасности и приватности, визуализации не смогут охватить большинство данных, таких как физическое местонахождение узла, например. Это, несомненно, большой плюс для пользователей, ведь так они будут меньше подвержены кибератакам.

"Сеть разрастается, а значит, что визуализаторам, скорее всего, придётся накладывать множество узлов друг на друга, иначе рендеринг будет крайне обширным и затратным", — прокомментировал Осунтокун. "В ином случае, мы получим очень большое и объёмное изображение, в котором количество узлов можно будет сравнить, разве что, с ведром семечек".

Разработчик Intel согласился с коллегой и добавил, что вскоре, программное обеспечение, которым пользуются члены сообщества для визуализации сети, очень скоро выйдет за пределы своих возможностей, поскольку Lightning развивается в очень быстром темпе.

Intel отметил, что за несколько недель, с мартовского релиза бета-версии сети, число узлов в ней выросло до 1,337, а каналов — до 3,798.

Разработчики сходятся во мнении, что с сохранением текущего темпа роста Lightning, любые визуализации сети очень скоро уйдут в прошлое.