Криптоэксперты: блокчейн себя изжил

С тех пор, как биткоин привлёк внимание всего мира к своей "персоне" в прошлом году, отношение финансовых учреждений и крупных инвесторов по отношению к феномену криптовалюты, и, в особенности к блокчейну, можно было описать как 1) насмешливое, 2) беспокойное, 3) ворчливое, но в целом нейтральное, 4) всеобъемлющий энтузиазм.

Почти все популярные криптоэксперты теперь придерживаются именно последнего типа отношения к блокчейну.

Первым критиком блокчейна стал Андреас Антонопулос, преподаватель по блокчейн-технологиям в университете Никосии. Он также ведёт свой собственный сайт "The open blockchain expert".

Однако, слава пришла к нему не за критику блокчейна. Он известен за открытую критику криптобиржи Mt. Gox, которую он назвал "смертельной ловушкой для инвесторов" и "бизнесом, который ведут безумцы". Эти громкие слова он обратил к сообществу ещё в апреле 2013 года (в феврале 2014 года криптобиржа обанкротилась). В октябре следующего года он обратился к канадскому сенату, призывая смягчить требования против биткоина, который тогда ещё находился в своём раннем цикле жизни.

Ранее, в этом месяце, на польской биткоин-конференции в Варшаве, он произнёс речь "о поддержании своеобразия цифрового сообщества", в которой он сказал:

"Каким образом можно "окультурить" криптовалюты? Как вы можете взять что-то настолько странное, одеть это в костюм, придать этому форму, сделать модную причёску и посадить в кресло директора?".

"Я помню, как во времена своей молодости я приходил в разные компании устраиваться на работу, меня просили прийти и представиться. Вот так и сейчас происходит с криптовалютами — они, в свои ранние годы, приходят к дядечкам в костюмах, и они должны говорить "блокчейн", если в разговоре они пропустят слово "биткоин" — их просто не возьмут на работу. Это всё потому, что биткоин — это то самое странное нечто, а блокчейн — это что-то умное, нацеленное в будущее" — продолжил он.

"Я скажу — нет. Я не буду говорить блокчейн. Я скажу биткоин, потому что биткоин — это будущее, а блокчейн — это чушь собачья".

"Причиной, по которой биткоин намного интереснее — его нельзя контролировать, он не может быть подвергнут цензуре. Им пользуются странные, но умные люди. У этих людей, крипторазработчиков, своё представление о безопасности и конфиденциальности, и это очень хорошо".

"Представьте себе блокчейн без биткоина. Это будет стерильная, искусственная среда, которую захватили корпорации. В ней не будет ничего интересного. Блокчейн — это очень медленная база данных".

Он также добавил, что институциональные инвесторы "влюблены" в Ethereum, потому что они думают, что они могут контролировать эту технологию, оставаясь в тени — "Они не осознают только того факта, что где есть криптовалюта — там всегда будет странность и безумие".

"Если бы у меня кто-то спросил, 'Мне нужен блокчейн для бизнеса?', я бы задал им встречный вопрос 'А вам нужно что-то бесформенное, открытое, безграничное и что-то, что невозможно подвергнуть цензуре?' Если ответ будет положительным, то тогда да, им естественно нужен биткоин, Ethereum, Monero, ZCash — открытый блокчейн".

В своей речи он также затронул и Бобби Ли, основателя и директора BTCC, криптобиржи в Гонконге. Штат её сотрудников составляет 150 человек, а ежедневный оборот биржи — около $56 миллионов.

В своём Twitter, Антонопулос заявил, что 95% ICO — это базы данных, и называть их блокчейн-проектами — унизительно для технологии.

"Это умышленное сокрытие фактов. Истина скрывается за жадностью и хайпом" — заявил Антонопулос.

Вдобавок, он отметил, что ключевой характеристикой блокчейна является независимость и публичность. Он добавил, что именно блокчейн сделал из биткоина то, чем он сейчас является — свободную цифровую валюту.

Из-за наличия логистических проблем в системе, было создано множество других проектов, которые предлагали решение этих проблем, однако, как уверен Бобби Ли, это уже не блокчейн:

"В ином случае, это просто станет приватной базой данных, где вы — и царь и судья. Это уже не блокчейн, а централизованная база данных".

Он также добавил следующее:

"Люди просто не понимают, что блокчейн не должен быть привязан к базам данных, созданным десять лет назад! Блокчейн биткоина был изобретён в 2009 году, и все сейчас его используют абсолютно бездумно. Эта технология устарела, и это надо исправлять!"