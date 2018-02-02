10 советов начинающему криптоинвестору

"Несмотря на всю волатильность, я нисколько не жалею, что пришёл в эту сферу 2 года назад. С тех пор цена только и делала, что росла, пусть и рывками", — заявил Дэвид Сигель, "первопроходец" в области блокчейна, создатель инновационного блокчейн сообщества.

Дэвид считает, что у криптовалют впереди безоблачное будущее, хотя и не скрывает, что дорога будет непростой. Вот какие 10 советов он даёт, основываясь на своём собственном опыте:

1. Вкладывайте понемногу. Начните с $100 на биржевом аккаунте. Однако, опасайтесь мошенников и пользуйтесь только авторитетными биржами, как, например, Lykke, Coinbase, Kraken и другие.

2. Купите разные криптовалюты и узнайте о них побольше.

3. Не пренебрегайте YouTube, там много полезных роликов о крипто-инвестициях и обо всём, что связано с ними.

4. Больше читайте о инновационных проектах в сети.

5. Выделите не более 10% в своём портфеле под крипто-инвестиции.

6. Диверсификация! Разнообразьте свой инвестиционный портфель минимум 10 разными криптовалютами, прочитайте ещё больше информации про инвестиционные индексы.

7. Разделите всю сумму инвестиций на 3 части: одну вложите в биткоин, вторую — в Ethereum, а третью стоит поделить между 3-5 другими токенами на ваш вкус.

8. Ждите и наблюдайте. Волатильность — главное свойство криптовалюты, которое, несомненно, откроет вам ещё много возможностей для новых вложений.

9. Разработайте план инвестиций. Например, если цена падает — покупать. Составьте такой план на год, а лучше — на два.

10. После каждого нового вложения крайне рекомендуется хранить всю криптовалюту в "холодном кошельке". Не торгуйте сразу. Просто купите и отложите на перспективу.

Дэвид Сигел - всемирно известный эксперт по блокчейн-технологиям, децентрализации, и бизнесу. Консультант всемирно известных гигантов: NASA, Amazon, Intel, Sony, Hewlett Packard. Начинавший продвигать Интернет с 1994 года, считается одним из первых, появившихся блоггеров в мире. Автор пяти книг о бизнесе в Интернете, четыре из которых стали международными бестселлерами. Он так же является автором всеобъемлющего руководства по ICO («IСO - Спавочник»). В настоящий момент занимается помощью в организациях стартапов на основе Эфириума.