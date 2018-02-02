Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

10 советов начинающему криптоинвестору

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

"Несмотря на всю волатильность, я нисколько не жалею, что пришёл в эту сферу 2 года назад. С тех пор цена только и делала, что росла, пусть и рывками", — заявил Дэвид Сигель, "первопроходец" в области блокчейна, создатель инновационного блокчейн сообщества.

Дэвид считает, что у криптовалют впереди безоблачное будущее, хотя и не скрывает, что дорога будет непростой. Вот какие 10 советов он даёт, основываясь на своём собственном опыте:

1. Вкладывайте понемногу. Начните с $100 на биржевом аккаунте. Однако, опасайтесь мошенников и пользуйтесь только авторитетными биржами, как, например, Lykke, Coinbase, Kraken и другие.

2. Купите разные криптовалюты и узнайте о них побольше.

3. Не пренебрегайте YouTube, там много полезных роликов о крипто-инвестициях и обо всём, что связано с ними.

4. Больше читайте о инновационных проектах в сети.

5. Выделите не более 10% в своём портфеле под крипто-инвестиции.

6. Диверсификация! Разнообразьте свой инвестиционный портфель минимум 10 разными криптовалютами, прочитайте ещё больше информации про инвестиционные индексы.

7. Разделите всю сумму инвестиций на 3 части: одну вложите в биткоин, вторую — в Ethereum, а третью стоит поделить между 3-5 другими токенами на ваш вкус.

8. Ждите и наблюдайте. Волатильность — главное свойство криптовалюты, которое, несомненно, откроет вам ещё много возможностей для новых вложений.

9. Разработайте план инвестиций. Например, если цена падает — покупать. Составьте такой план на год, а лучше — на два.

10. После каждого нового вложения крайне рекомендуется хранить всю криптовалюту в "холодном кошельке". Не торгуйте сразу. Просто купите и отложите на перспективу.

Дэвид Сигел - всемирно известный эксперт по блокчейн-технологиям, децентрализации, и бизнесу. Консультант всемирно известных гигантов: NASA, Amazon, Intel, Sony, Hewlett Packard. Начинавший продвигать Интернет с 1994 года, считается одним из первых, появившихся блоггеров в мире. Автор пяти книг о бизнесе в Интернете, четыре из которых стали международными бестселлерами.  Он так же является автором всеобъемлющего руководства по ICO («IСO - Спавочник»). В настоящий момент занимается помощью в организациях стартапов на основе Эфириума.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Житейские истории
Как распознать настоящую любовь
Евросоюз
ЕС сделает Западные Балканы второй Прибалтикой
Мнение эксперта
10 советов начинающему криптоинвестору
Читательский топ
"Их трясло": Пентагон показал новое видео перехвата разведчика Су-27
Американский генерал рассказал, как будет проходить война с Россией
Корабли НАТО ищут способы прорвать оборону Крыма
Версия: британская атомная подводная лодка потопила "Сан-Хуан"
Не в спецслужбу, а в дружбу: кто подвел МОК под следствие
Сейчас читают
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей
Авторские статьи
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей Видео 
Голодные игры по-украински: есть что есть, но не на что
Экономика
Голодные игры по-украински: есть что есть, но не на что Видео 
Лига джедаев: как США ударят про Putin's power и KGB
Власть
Лига джедаев: как США ударят про Putin's power и KGB
Как французские субмарины утопили индийский флот
Армия
Как французские субмарины утопили индийский флот Видео 
Последнее пристанище Русской эскадры
Эмиграция
Последнее пристанище Русской эскадры
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Их трясло": Пентагон показал новое видео перехвата разведчика Су-27

Шестой флот военно-морских сил США обнародовал новые видеозаписи последнего "небезопасного" перехвата  Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем.

"Их трясло": Пентагон показал новое видео перехвата разведчика Су-27
Американский генерал рассказал, как будет проходить война с Россией
Мир
Американский генерал рассказал, как будет проходить война с Россией
Мир
Корабли НАТО ищут способы прорвать оборону Крыма
Мир
Версия: британская атомная подводная лодка потопила "Сан-Хуан"
Мир
Американский генерал рассказал, как будет проходить война с Россией

Американский генерал рассказал о деталях возможной войны с Китаем и Россией. 

Американский генерал рассказал, как будет проходить война с Россией
Явлинский готов сдавать Донбасс
Власть
Явлинский готов сдавать Донбасс
Мир
Корабли НАТО ищут способы прорвать оборону Крыма
Культура
Украинский певец Май, считающий русских "нацией без мозгов", гастролирует в России
Мир
МИД РФ: в США идет охота за россиянами

В МИДе России заявили о «фактической охоте за россиянами» по всему миру по запросу американских спецслужб.

МИД РФ: в США идет охота за россиянами
Решение CAS: Россия снова выиграла Олимпиаду в Сочи
Мир
Решение CAS: Россия снова выиграла Олимпиаду в Сочи
Общество
Бюджетный страх: сахалинский депутат разоблачила ситуацию в регионе
Мир
Спортивный арбитраж помиловал 28 российских олимпийцев
Любовь Степушова ЕС сделает Западные Балканы второй Прибалтикой Любовь Степушова Игорь Буккер Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей Игорь Буккер Александр Артамонов Вместо "Мистралей": Россия в ожидании мощного "Прибоя" Александр Артамонов
Комментарии
Явлинский готов сдавать Донбасс
Явлинский готов сдавать Донбасс
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Минфин США предупредил об ударе по американцам из-за санкций против России
Как французские субмарины утопили индийский флот
Ульяновских курсантов наказали за танцы в нижнем белье и оставили учиться
Лагеря смерти: Польша узаконила свою версию истории
Лагеря смерти: Польша узаконила свою версию истории
"Их трясло": Пентагон показал новое видео перехвата разведчика Су-27
Соцсети: Дмитрий Рогозин уходит со своего поста?
ЕС сделает Западные Балканы второй Прибалтикой
Российские фанаты "взорвут" Олимпиаду гимном "а капелла"
Как французские субмарины утопили индийский флот
Как французские субмарины утопили индийский флот
Ульяновских курсантов наказали за танцы в нижнем белье и оставили учиться
Сталинградскую битву назвали решающим событием Великой Отечественной
Пес с ними: россиянам запретят кормить бродячих животных
Пес с ними: россиянам запретят кормить бродячих животных
Пес с ними: россиянам запретят кормить бродячих животных
Ученые выяснили, что на самом деле стоит за "похищением инопланетянами"
Ученые официально предупредили о грядущей планетарной катастрофе
Интересное в фото Все >
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Забавные фотосюжеты. Без комментариев 9 Фото Забавные фотосюжеты. Без комментариев
Любящий адреналин дед 6 Фото Любящий адреналин дед
Это не глюк, это - белочка! 6 Фото Это не глюк, это - белочка!
Мужское Все >
Датчане решили всерьез заняться снайперами
Датчане решили всерьез заняться снайперами
ПТРК Хризантема-С востребована на Востоке и в Африке
ПТРК Хризантема-С востребована на Востоке и в Африке
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Как перестать страдать по мелочам
Как перестать страдать по мелочам
Как понимать женщин бальзаковского возраста
Как понимать женщин бальзаковского возраста
Как понимать еврейский юмор
Как понимать еврейский юмор
Афоризмы для поднятия тонуса
Афоризмы для поднятия тонуса
13 пунктов - чего не стоит делать
13 пунктов - чего не стоит делать
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
6 самых эффективных способов сжечь калории
6 самых эффективных способов сжечь калории
Как сделать тренировки эффективнее и приятнее
Как сделать тренировки эффективнее и приятнее
Гимнастика - основа всех упражнений
Гимнастика - основа всех упражнений
Карамельный торт
Карамельный торт
5 быстрых упражнений для плоского живота
5 быстрых упражнений для плоского живота
Оружие Все >
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
Почему Су-35 укротит "Тайфун" 6 Фото Почему Су-35 укротит "Тайфун"
Отрыжка вьетнамской войны 6 Фото Отрыжка вьетнамской войны
История и современность Все >
Советское наследие
"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов

Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда

"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов
Для "веселого" Родченкова организовало сбор средств. Но что-то пошло не так
Павла Грудинина уличили в подражании националистам
Россия подбросила США еще один повод для тревоги
В Израиле предложили отозвать посла из Польши из-за нового закона
Российскую армию вооружат "Прорывом-3"
В Киеве пожелали, чтобы России "превозмогла" санкции США
Евросоюз отказался присоединяться к санкциям США против России
Александр Батов: "Грудинин оказался не в своей тарелке"
Украинский писатель, обнаруживший плагиат у Пушкина, сам оказался плагиатором
Фактор удачи в казино. Как выиграть?
Фактор удачи в казино. Как выиграть?
Как попасть в параллельный мир?
Как попасть в параллельный мир?
Украинцам рассказали, когда МВФ и ЕС снова начнут давать кредиты
Украинцам рассказали, когда МВФ и ЕС снова начнут давать кредиты
Кандидата от КПРФ подвела проблема мигрантов
Кандидата от КПРФ подвела проблема мигрантов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался