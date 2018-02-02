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Автор Никита Лисицын

"Если через десять лет вы не разбогатеете, то вините только себя" - 12-летний миллионер

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Двеннадцатилетний Эрик Финман заключил со своими родителями пари, что к 18 годам заработает свой первый миллион, а если этого не произойдёт — пойдёт в колледж. Он выиграл этот спор и считает, что кто угодно может разбогатеть.

Цена на биткоин постепенно падает — он потерял уже почти половину своей цены за прошедший месяц.

Однако, для этого молодого человека подобные просадки в цене на криптовалюту — не проблема. Эрик Финман повзрослел. Сейчас ему 19 лет, но, благодаря биткоину, его состояние уже превосходит несколько миллионов долларов.

В своём интервью изданию Business Insider он заявил: "Я считаю, что такое падение в цене — это ещё не повод лихорадочно избавляться от своих биткоинов. Мне кажется, что у него ещё есть шансы, и достаточно большие, снова подняться до былой стоимости. Лично я погряз в биткоинах — у меня их очень и очень много".

Его путь к успеху

Эрик не скрывает свой секрет — 7 лет назад он просто начал скупать биткоины по одному — тогда они ещё стоили около $12 за штуку. В то время ему было всего 12 лет, бабушка скопила около €1000 ему на обучение — ими он и воспользовался. Тогда же Эрик и заключил своё пари с родителями. С тех пор биткоин вырос более чем в тысячу раз.

Эрик считает, что кто угодно может добиться такого же успеха. "Как я уже говорил — если через десять лет вы не разбогатеете, то винить больше некого кроме вас самих", — комментирует он.

"Хотя в этой области ещё не так много бизнес-моделей и инновационные стартапы только-только появляются, всё же есть множество возможностей для вложений. Это как золотая лихорадка, или новая Силиконовая Долина — действительно есть много разных способов разбогатеть".

Как на нём сказалось падение цены на биткоин

В прошлом году вырос не только биткоин. Пока он занимал первую строчку в списке, привлекая всех своей высокой ценой, многие другие валюты тоже себя проявили. Только за прошлый год Ethereum — вторая криптовалюта после биткоина — вырос с $8.72 до пикового значения $1,339 за монету. Ripple также не остался в стороне, его цена с минимального значения $0.0062 выросла до астрономической для него — $3.50. Таким образом, когда биткоин вырос на 2000%, Ethereum — на целых 15000%.

С тех пор цены немного скорректировались. Однако, даже если вы пришли на этот рынок только сейчас — не стоит отчаиваться, у вас всё ещё есть огромный шанс разбогатеть.

Эрик придерживается крайне позитивного мнения на счёт сферы криптовалют и считает, что сейчас самое время их скупать.

"Много моих фанатов и даже друзей, можно сказать, умоляли биткоин упасть. Они хотели и ждали этой просадки, чтобы купить его подешевле" — комментирует Финман.

"Сейчас же они получили то, чего хотели. Всем, кто сомневается, я советую набраться мужества и просто начать инвестировать прямо сейчас. Иначе потом вы однозначно будете сожалеть и причитать "жаль, что я тогда побоялся". Так что да, я почти уверен, что сейчас людям стоит воспользоваться этой просадкой в цене ради своей дальнейшей выгоды".

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