Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Пол Кругман: ценность криптовалют полностью зависит от ожиданий

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Лауреат Нобелевской премии в области экономики Пол Кругман в своей авторской колонке в New York Times критикует биткоин в качестве денег, в том числе за транзакционные издержки и отсутствие внутренней ценности.

Он обращает внимание на историю денег: сначала были золотые и серебряные монеты, которые были тяжелыми, требовали большой безопасности и потребляли много ресурсов для производства. Затем появились банкноты, поддерживаемые дробными резервами, они уменьшили потребность в физических драгоценных металлах. Тем не менее, система по-прежнему требовала значительных сумм товарных денег.

Но центральное банковское дело, в котором частные банки держали свои резервы в качестве депозитов в центральном банке, а не в золоте или серебре, значительно уменьшило эту потребность, и переход на денежные средства практически стал не нужен.

Люди постепенно перешли от кассовых операций, сначала к оплате чеком, а затем к кредитным и дебетовым картам и другим цифровым методам оплаты.

По его мнению, энтузиазм по поводу криптовалют кажется очень странным, потому что он идет вразрез с долгосрочным трендом.

"Мы имеем высокие затраты на ведение бизнеса, потому что передача биткоинов или другой криптовалюты требует предоставления полной истории прошлых транзакций. Вместо денег, созданных щелчком мыши, у нас есть деньги, которые нужно добывать с помощью ресурсоемких вычислений", — отмечает экономист.

Банкноты работали, потому что люди знали что-то о банках, которые их выпускали, и у этих банков был стимул сохранять свою репутацию. Правительства иногда злоупотребляют привилегией создания денег, но по большей части правительства и центральные банки проявляют сдержанность, опять же, потому, что они заботятся о своей репутации. Но вы должны быть уверены, что биткоин реален, не зная, кто его выпустил, поэтому вам нужен цифровой эквивалент "кусания золотой монеты", чтобы быть уверенным, что это реальная сделка.

Другими словами, энтузиасты криптовалюты эффективно празднуют использование передовых технологий, чтобы отбросить денежную систему на 300 лет.

Он подчеркивает, что обычные деньги хорошо выполняют свою работу. Транзакционные издержки низкие. Покупательная способность доллара в год отныне является весьма предсказуемой — на порядок более предсказуемой, чем у биткоина. Использование банковского счета означает доверие к банку, и, по большому счету, банки оправдывают это доверие гораздо больше, чем фирмы, занимающиеся токенами. Так зачем менять форму денег, которая работает намного реже?

Он пишет, что через восемь лет после запуска биткоина криптовалюты сделали очень мало на пути к реальной торговле. "Несколько фирм будут принимать их в качестве оплаты, но я считаю, что это больше касается неких сигналов: "Посмотрите на меня, я передовой!" — чем о реальной полезности. Криптовалюты имеют большую рыночную оценку, но она в подавляющем большинстве является спекулятивной игрой, а не потому, что они полезны в качестве средства обмена", — отмечает экономист.

Стоит отметить, что есть другие валютные активы, которые на самом деле не пользуются большим спросом в качестве денег, но которые все равно держат. Золото не было фактическими деньгами в течение очень долгого времени, но оно сохраняет свою ценность.

И то же самое можно сказать и в значительной степени о наличных деньгах. Хотя наличные операции являются общими, они составляют лишь небольшую и уменьшающуюся часть в покупках.

Очевидно, что криптовалюты фактически конкурируют за одни и те же бизнес-процессы: очень немногие люди используют биткоин для оплаты своих счетов, но некоторые люди используют его, чтобы покупать наркотики, подрывать выборы и т. д.

Кроме того, примеры как золотых, так и крупных банкнот означают, что спрос может поддерживать значительную стоимость активов. Банкноты большого номинала привязаны к стоимости мелких купюр, которые имеют базовую ценность.

"В нормальной жизни люди не беспокоятся о том, откуда берутся ценности зеленых кусков бумаги, несущих портреты мертвых президентов: мы принимаем долларовые купюры, потому что другие люди будут принимать долларовые банкноты. Но стоимость доллара не полностью исходит из самореализующихся ожиданий: в конечном итоге это подтверждается тем фактом, что правительство США будет принимать доллары в качестве уплаты налоговых обязательств — обязательств, которые он может обеспечить, поскольку это правительство. Если вам нравится, валюта фиат имеет базовое значение. И это означает, что их ценность не является пузырем, который может разрушиться, если люди теряют веру", — пишет нобелевский лауреат.

В некоторой степени золото находится в аналогичной ситуации. Золото обладает ценностью, потому что люди считают, что оно обладает ценностью. "Но у золота действительно есть реальное применение, как для ювелирных изделий, так и для вещей, таких как золотые зубы, которые обеспечивают слабую, но реальную привязку к реальной экономике", — подчеркивает он.

У криптовалют, напротив, нет поддержки, нет привязки к реальности. Их ценность полностью зависит от самореализующихся ожиданий — это означает, что полный коллапс является реальной возможностью. Если бы спекулянты имели коллективный момент сомнения, внезапно опасаясь, что биткоины стали бесполезны, и биткоины стали бы бесполезными.

В конце статьи Пол Кругман задается вопросами: "Вот почему я криптоскептик. Могу ли я ошибаться? Конечно. Но если вы хотите утверждать, что я ошибаюсь, ответьте на вопрос, какую проблему решает криптовалюта?"

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин Пол Кругман криптобиржи биткоин курс криптовалюта криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биржа криптовалют биткоин +к доллару
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Пол Кругман: ценность криптовалют полностью зависит от ожиданий
Проекты
"Белая Дача парк" ПИКирует в будущее
Формула небес
Львы по жизни: кто не с нами, тот против нас
Новости Все >
В российских школах могут ввести 12-балльную систему оценок
Китайские СМИ объяснили, почему Россию лучше не злить
Ученые выяснили, какие продукты помогут преодолеть тревогу и депрессию
Стало известно о "странном" водителе погибших в ЦАР журналистов
Минздрав перечислил "больные" регионы России
Криптобиржи хотят регулирования отрасли на фоне опасений обвала рынка
Биологи нашли секретный способ борьбы с инфекциями
В правительстве объявили об угрозе срыва гособоронзаказа по линии ВМФ
Из золота было бы дешевле: в России построят дорогущую трассу
Хамовники лидируют по вводу элитных квартир﻿
Сейчас читают
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Паспорт за час? Это реально!
Как отстоять права
Паспорт за час? Это реально! Видео 
"Белая Дача парк" ПИКирует в будущее
Проекты
"Белая Дача парк" ПИКирует в будущее
Как может распасться Россия
Власть
Как может распасться Россия
Читательский топ
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Слон и моська: как Россия лает на США, но даже не укусит
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Огромный неизвестный объект обнаружен в море у Греции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Белоруссия
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Общество
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
США и Канада
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг

После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.

"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Прибалтика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Мир
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Дальний Восток
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.

В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Единая Россия
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Мир
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Кошелек
Пенсионная реформа: самоедство за счет "недожитков"
Соломон Соловьев Львы по жизни: кто не с нами, тот против нас Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом Любовь Степушова Руслан Веснянко "Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг Руслан Веснянко
Комментарии
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
Вердикт Atlantic Council: Порошенко больше не нужен
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
Ученые: в 2018 году человечество исчерпало ресурсы Земли
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Вердикт Atlantic Council: Порошенко больше не нужен
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
На Украине готовят боевиков для Майдана в Белоруссии
Слон и моська: как Россия лает на США, но даже не укусит
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Небогатых россиян будут возить сидя в старых вагонах
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Слон и моська: как Россия лает на США, но даже не укусит
"Нашествие-2018": с танками, скандалом и без пацифистов
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул

История затворничества главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа может завершиться в скором времени и не в пользу опального австралийца.

Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ