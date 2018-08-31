Ripple планируют изменить финансовый мир

Третий крупнейший по общей капитализации токен на крипторынке, XRP, начал работать над преображением глобальной финансовой системы, которая, по мнению разработчиков, является не самой удобной и эффективной.

Естественно, для трансграничных платежей, в настоящее время, можно воспользоваться услугами различных организаций, однако, несмотря на обилие финансовых институций, предоставляющих варианты денежных переводов заграницу, не существует ни одной по-настоящему производительной и эффективной платформы для проведения таких операций с финансами.

То, что затеяли Ripple

Как упомянул Дэниел Аранда, управляющий директор проекта xSprings, во время саммита CryptoCompare MJAC Summit, вся современная глобальная финансовая система состоит, в основном, именно из банков.

Однако, их усилий, по мнению Аранды, явно недостаточно, и очень кстати пришлась бы децентрализованная платформа, с помощью которой можно было бы построить более действенную экосистему трансграничных денежных транзакций.

"Изначально, наша команда провела мозговой штурм по поводу самой финансовой сферы... по поводу платежей... на наш взгляд, наиболее сложной и болезненной оказалась система трансграничных денежных переводов.

Итак, если вы живёте, например, в Великобритании, то у вас под рукой, конечно, будут такие сервисы, как Faster Payments Service, CHAPS, BACS, RTGS от банка Bank of England, то есть у вас, по крайней мере, на региональном и местном уровне есть нужные операторы платежей... в Евросоюзе, например, есть SEPA... но поскольку не существует глобального центрального банка, у вас, на самом деле, нет единой системы для совершения трансграничных платежей... у вас есть только дополнительные посредники, которые только симулируют такую возможность, вроде VISA и MasterCard, или даже SWIFT...

Так вот, то о чём мы подумали, так это о создании децентрализованной блокчейн-архитектуры, поскольку общедоступный блокчейн действительно может помочь вам в проведении платёжных операций международного уровня. То есть, с подобным тезисом на уме, мы просто начали изучать рынок, чтобы понять, кто мог бы составить нашу изначальную аудиторию клиентов, кто вообще стал бы нашим клиентом".

Затем, продолжая свою речь, Аранда заявил:

"У нас есть целый ряд решений в области ПО, в области бизнеса довольно крупных масштабов. Все эти решения были сформулированы и проданы почти 120 финансовым институциям разной масти по всему миру".

Когда токен XRP впервые вступил в криптовселенную, когда пользователи узнали обо всех разработках Ripple, эта криптовалюта продемонстрировала довольно неплохие показатели. Это может выглядеть немного пафосно, но ни биткоин, ни ряд других криптовалют, не могут даже близко подойти к скорости операций в районе 3 секунд и комиссии от 0.1 цента.

Многие критикуют Ripple за их централизацию и, в принципе, не зря. Хотя, официальных узлов компании Ripple, базирующейся в Сан-Франциско, в блокчейне находится немного меньше, чем общих, децентрализованных (48% и 52%, соответственно).

По мнению технического директора Ripple Labs, Дэвида Шварца, биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), также можно назвать централизованными из-за их протоколов PoW, поскольку с течением времени всего несколько майнеров вполне могут получить контроль над всей сетью и системой этих криптовалют.

"Блокчейн XRP использует протокол консенсуса, который опирается на большинство валидаторов, которые записывают и подтверждают транзакции, никак не влияя на блокчейн. Валидаторы отличаются от майнеров тем, что им не платят за транзакции".

Возвращаясь к речи Аранды, стоит упомянуть, что он рассказал многое об Интернете ценностей (IoV), на развитие которого как раз и направлена команда разработчиков Ripple. Он также добавил, что совсем почти как современный интернет, IoV сможет передавать деньги и блага по всемирной паутине.

"Мы считаем, что IoV может оперировать как современный интернет, разве что у вас будут не серверы, а валидаторы и майнеры, которые также могут связываться друг с другом и подтверждать те, или иные движения денег и ценностей, равно как и их появление в блокчейне".