Анализ цены Binance Coin: очередной позитивный тренд для альткоинов

Пока рынок демонстрирует курс на поправку, хотя и краткосрочный, интересно всё же посмотреть за тем, что же произойдёт далее. На данный момент, на рынке альткоинов также наблюдаются довольно приятные изменения. Например, Binance Coin за последние 24 часа сумел продвинуться на 10.69%, что является для токена его уровня довольно внушительным результатом. Благодаря такому приросту, Binance Coin, на момент написания этой статьи, достиг цены в $13.81.

Учитывая тот факт, что сейчас Binance является самой популярной криптобиржей в мире, достаточно естественным может показаться подобное развитие событий. Её производный токен получил достаточно инвесторского внимания на рынке. Пользователи могут извлекать выгоду из этого токена самыми разными путями, в том числе, для оплаты комиссии за транзакции, помимо всего прочего. В качестве первого биржевого альткоина, Binance Coin удалось даже забраться на абсолютный максимум в $23 в начале этого года.

Впрочем, как и большинству других криптовалют, Binance Coin не удалось избежать всеобщей истерии и просадок на крипторынке. В связи с этим, токен испытал несколько довольно внушительных откатов за прошедшие полгода, самым сильным из которых произошёл в феврале: Binance Coin упал до $8 за монету. Сейчас токен находится на реабилитации, пытаясь выйти за пределы точки "притяжения" возле февральского минимума. Однако, как мы уже отметили, токену удалось подхватить общую позитивную волну на рынке, и, вместе с прочими криптовалютами, покорить очередную высоту. Таким образом, "зелёные" 10.69% очень сильно помогли Binance Coin (BNB) и теперь, на момент написания этой статьи, он закрепился на уровне возле $13. Хотя, пока и неясно, насколько долго он сможет удерживаться на этой отметке.

Более того, нельзя не отметить и прогресс Binance Coin над криптолидерами: биткоином и Ethereum. Прежде всего, пара BNB/BTC выросла за прошедшие 24 часа на 9.77%. Пара BNB/ETC, за тот же временной промежуток, набрала 9.55%. В криптосообществе сейчас довольно приподнятые настроения, и это также стимулирует рост альткоинов.

За прошедшие 24 часа оборот Binance Coin составил $78.013 миллионов, что говорит нам о том, что рынок этого токена вряд ли можно назвать высоколиквидным. Впрочем, даже такого объёма торговли ему вполне хватает, чтобы продолжать рост, хотя его очень быстро может оказаться недостаточно, если BNB начнёт набирать обороты.

Учитывая тот факт, что многие токены на рынке уже начали испытывать очередную медвежью волну, кажется, что BNB каким-то образом удалось её избежать, хотя и вряд ли надолго.

Самой популярной парой для торговли BNB является BTC на криптобирже Binance, что вполне естественно. Далее, в порядке убывания, расположились USDT и ETH. Топ-5 закрывают токены OTN и EOS, таким образом, среди наиболее популярных средств для обмена BNB нет фиатных валют. Это пока никак не сказывается на поведении цены Binance Coin, хотя и неизвестно, как отсутствие фиатных валют в топ-5 скажется на дальнейшем развитии событий для токена.

В любом случае, Binance Coin ведёт себя очень интересно, а остроты событиям придаёт надвигающаяся медвежья волна. Тем не менее, BNB, по всей видимости, пока не спешит подхватывать негативный тренд. Впрочем, стоит посмотреть за тем, как изменится ситуации, когда биткоин снова начнёт откатываться. Скорее всего, рынок в очередной раз будет повторять движение криптогиганта.