Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Анализ цены Binance Coin: очередной позитивный тренд для альткоинов

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Пока рынок демонстрирует курс на поправку, хотя и краткосрочный, интересно всё же посмотреть за тем, что же произойдёт далее. На данный момент, на рынке альткоинов также наблюдаются довольно приятные изменения. Например, Binance Coin за последние 24 часа сумел продвинуться на 10.69%, что является для токена его уровня довольно внушительным результатом. Благодаря такому приросту, Binance Coin, на момент написания этой статьи, достиг цены в $13.81.

Учитывая тот факт, что сейчас Binance является самой популярной криптобиржей в мире, достаточно естественным может показаться подобное развитие событий. Её производный токен получил достаточно инвесторского внимания на рынке. Пользователи могут извлекать выгоду из этого токена самыми разными путями, в том числе, для оплаты комиссии за транзакции, помимо всего прочего. В качестве первого биржевого альткоина, Binance Coin удалось даже забраться на абсолютный максимум в $23 в начале этого года.

Впрочем, как и большинству других криптовалют, Binance Coin не удалось избежать всеобщей истерии и просадок на крипторынке. В связи с этим, токен испытал несколько довольно внушительных откатов за прошедшие полгода, самым сильным из которых произошёл в феврале: Binance Coin упал до $8 за монету. Сейчас токен находится на реабилитации, пытаясь выйти за пределы точки "притяжения" возле февральского минимума. Однако, как мы уже отметили, токену удалось подхватить общую позитивную волну на рынке, и, вместе с прочими криптовалютами, покорить очередную высоту. Таким образом, "зелёные" 10.69% очень сильно помогли Binance Coin (BNB) и теперь, на момент написания этой статьи, он закрепился на уровне возле $13. Хотя, пока и неясно, насколько долго он сможет удерживаться на этой отметке.

Более того, нельзя не отметить и прогресс Binance Coin над криптолидерами: биткоином и Ethereum. Прежде всего, пара BNB/BTC выросла за прошедшие 24 часа на 9.77%. Пара BNB/ETC, за тот же временной промежуток, набрала 9.55%. В криптосообществе сейчас довольно приподнятые настроения, и это также стимулирует рост альткоинов.

За прошедшие 24 часа оборот Binance Coin составил $78.013 миллионов, что говорит нам о том, что рынок этого токена вряд ли можно назвать высоколиквидным. Впрочем, даже такого объёма торговли ему вполне хватает, чтобы продолжать рост, хотя его очень быстро может оказаться недостаточно, если BNB начнёт набирать обороты.

Учитывая тот факт, что многие токены на рынке уже начали испытывать очередную медвежью волну, кажется, что BNB каким-то образом удалось её избежать, хотя и вряд ли надолго.

Самой популярной парой для торговли BNB является BTC на криптобирже Binance, что вполне естественно. Далее, в порядке убывания, расположились USDT и ETH. Топ-5 закрывают токены OTN и EOS, таким образом, среди наиболее популярных средств для обмена BNB нет фиатных валют. Это пока никак не сказывается на поведении цены Binance Coin, хотя и неизвестно, как отсутствие фиатных валют в топ-5 скажется на дальнейшем развитии событий для токена.

В любом случае, Binance Coin ведёт себя очень интересно, а остроты событиям придаёт надвигающаяся медвежья волна. Тем не менее, BNB, по всей видимости, пока не спешит подхватывать негативный тренд. Впрочем, стоит посмотреть за тем, как изменится ситуации, когда биткоин снова начнёт откатываться. Скорее всего, рынок в очередной раз будет повторять движение криптогиганта.

НАК: в России предотвращено 25 страшных терактов НАК: в России предотвращено 25 страшных терактов
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы криптобиржи криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Анализ цены Binance Coin: очередной позитивный тренд для альткоинов
Православие
Как возвратиться в Рай
Криптобиржи
Прогноз на три токена: BTC, ETH, XRP
Читательский топ
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Почему американцы бегут из Калифорнии
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия России
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Карабахская загадка: нужна ли встреча лидеров Армении и Азербайджана при отсутствии переговоров?
Мир
Карабахская загадка: нужна ли встреча лидеров Армении и Азербайджана при отсутствии переговоров?
Трампу передали "привет" с Дальнего Востока
Авторские статьи
Трампу передали "привет" с Дальнего Востока
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Распад СССР: выиграл только Азербайджан
Экспертное мнение
Распад СССР: выиграл только Азербайджан Видео 
Новости Все >
Убийство Кеннеди организовал Израиль - историк
Зачем ездить в горы летом? Гендиректор "Розы Хутор"
Арестовано 39 защитников цыплят
"Встречаем великого бая!": Назарбаев стал главой Казахстана пожизненно
Меркель: "Я осталась канцлером из-за Трампа"
Кудрин: россиян ждут массовые увольнения - так надо
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Театр
Рок-опера "Преступление и наказание": последние спектакли сезона
Василий Амирджанов Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 31.05 неугомонны Соломон Соловьев Игорь Буккер Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"? Игорь Буккер
Комментарии
Если бензин дорожает - это хорошо для дорог
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Украина сдалась: России предложен обмен на шпионов и террористов
Христиане больны расстройством мозга - мнение американских ученых
Global Times: привычка США ломать страны сломалась на России
Минздрав предложил полностью запретить курение
Провинциальных школьников засталяют обедать в кредит под 36%
В США нашли уловку для приема Грузии в НАТО
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Ведущие банки России отправили роботов в атаку на должников
Колбаса и бекон вызывают рак?
НАК: в России предотвращено 25 страшных терактов
ЕС сократил финансирование Польши после известия о базе США
СМИ узнали, о чем Ким Чен Ын умоляет Америку
Кудрин: россиян ждут массовые увольнения - так надо
Меркель: "Я осталась канцлером из-за Трампа"
"Встречаем великого бая!": Назарбаев стал главой Казахстана пожизненно
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Кудрин: россиян ждут массовые увольнения - так надо
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Китай: США вздрогнут об убийственной мощи русской "Булавы"
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов

Спецслужбы Великобритании изгоняют Джеймса Бонда, чтобы освободить место женщинам и цветным мигрантам. Это революция или кризис для них?

В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Как сделать из Азербайджана врага России
Бывший СССР
Как сделать из Азербайджана врага России
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался