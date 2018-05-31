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Автор Никита Лисицын

Прогноз на три токена: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Главные криптовалюты вчера всё же смогли предпринять необходимые действия, чтобы закрепиться на занятых территориях, а сегодняшняя Европейская сессия и вовсе стёрла все следы сомнений. BTC и Ripple смогли выйти за 50-EMA, в то время как у Ethereum, видимо, быки оказались немного ленивее.

Прогноз на три токена: BTC, ETH, XRP.

Благодаря своему усердию, токены теперь вполне могут встать на путь окончательного исправления, поднявшись до былых 200-SMA, что для биткоина будет значить покорение высоты на $8,400, для Ethereum — $660, а для Ripple — $0.70.

4-часовой график пары BTC/USD

Биткоин смог вырваться за 50-EMA, что ознаменовало приход быков на рынок. Пара BTC/USD теперь (на момент написания этой статьи) торгуется на уровне $7,550, что стало возможным благодаря вчерашнему движению токена.

Следующий барьер для биткоина находится на уровне $7,850, там же проходит и 100-SMA, встречающаяся со среднесрочной линией сопротивления. Чуть выше этой отметки у биткоина будет довольно просторное окно для роста вплоть до $8,400. Этот уровень будет для биткоина ключевым, поскольку за ним откроется больше возможностей.

В случае, если медведи перехватят контроль над рынком, биткоину удастся зацепиться за $7,400. Это будет довольно плохим знаком, хотя такой расклад пока и является маловероятным, впрочем, к нему тоже стоит быть готовыми. Ещё ниже, за первой опорой, расположена ещё одна, проходящая на $7,306 (довольно слабая позиция), а затем — целое окно до $7,100.

Индикатор MACD на 4-часовом графике биткоина продолжает демонстрировать бычью направленность рынка, что подкреплено вчерашними успехами биткоина. Индикатор также показывает нам, что токену, скорее всего, удастся беспрепятственно преодолеть линию равновесия. Индикатор указывает на то, что сеттинг для биткоина вполне благоприятный.

Индекс направленного движения на этом же графике подтверждает наши догадки, указывая на то, что быки берут контроль над ситуацией. Движение ADX также указывает на окончание медвежьего тренда.

4-часовой график пары ETH/USD

Прогноз на три токена: BTC, ETH, XRP.

Ethereum восстанавливается, снова занимая потерянные вчера высоты. В ранней европейской сессии токену удалось закрепиться на $565. Впрочем, паре ETH/USD пока ещё не удалось пройти через 50-EMA, расположенную на $580, хотя это лишь вопрос времени, учитывая общие настроения на рынке.

Если паре ETH/USD удастся пробить 50-EMA, то у Ethereum откроется широкое окно вплоть до $619, где он должен будет встретить небольшое сопротивление. Вторая бычья нога расположена на $640, где находится пересечение 100-SMA и потолок медвежьего канала, в котором токен был зажат ещё с конца апреля.

Индикатор MACD на данном графике имеет двоякую натуру, которая, впрочем, склоняется в сторону быков. Токен испытывает здоровое отклонение, которое позволит ему вскоре оттолкнуться от линии равновесия.

Индекс направленного движения пока даёт меньше информации, хотя пока и демонстрирует небольшой прирост покупок над продажами. Уровень продаж на графике пока достаточно высок, хотя ADX слишком быстро "тонет", опускаясь всё ниже к уровню, на котором должен закончиться медвежий тренд.

4-часовой график пары XRP/USD

Прогноз на три токена: BTC, ETH, XRP.

Ripple вновь взял уровень в $0.60, однако ему всё ещё нужно проделать большой путь, чтобы занять относительные вершины. В данный момент, пара XRP/USD ведёт себя достаточно сдержанно. Барьеры находятся на уровнях в $0.63 и $0.64 (там же проходит и 100-SMA). Если токену вдруг удастся их покорить, то следующим важным барьером станет линия тренда, проходящая вдоль апрельских минимальных уровней — $0.66.

Если рассматривать негативный сценарий, то довольно слабая поддержка ждёт токен на 50-EMA, и всё том же уровне в $0.60. В случае, если токен провалится ниже, то следующей опорой выступит уровень в $0.585, а потом и $0.545, а дальше начинается уже затяжной медвежий тренд.

Индикатор MACD у Ripple повторяет движение MACD у биткоина. Он демонстрирует здоровый наклон, так что текущая его конфигурация должна помочь ему пробить линию равновесия. Это благоприятный фактор для быков на рынке XRP.

Индекс направленного движения показывает, что покупки доминируют над продажами, а ADX падает. ADX находится выше 20, показывая, что в медведях осталось ещё немного сил, хотя они должны в скором времени покинуть рынок.

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