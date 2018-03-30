NEO: анализ и дальнейший взгляд на смарт-экономику

Крипторынок не замедляет своего роста, ведь число новых токенов на нём постоянно растёт (в марте 2017 года на рынке было представлено всего 700 токенов, на данный момент их число удвоилось), и инвесторам, а также трейдерам, всё сложнее становится делать правильный выбор, особенно, когда дело доходит до перспективных вложений. За каждой криптовалютой на рынке стоит продукт, технология, или платформа, которая призвана решить ту или иную проблему, существующую в централизованных системах. Впрочем, на крипторынке существуют и такие токены, которые не имеют чёткой собственной цели, и в таком случае, на рынке энтузиазм берёт верх над прогрессом. Однако, стоит отметить один проект, который призван совершить революцию в мировой экономике, даже находясь на ранних стадиях своей разработки — NEO — основная криптовалюта Китая.

Ранее известная, как AntShares или The Ethereum of China, компания NEO нацелена на создание новой инфраструктуры для смарт-экономики. Основной чертой такой экономики будет более прозрачное и упорядоченное использование нецифровых активов.

"Перевод реальных активов в виртуальные… введение системы регистрации, открытие депозитов, системы трансферов, трейдинга, обеспечение прозрачности и порядка в пользовании фиатной валютой с помощью блокчейна", — написано в технической документации к проекту.

Это означает, что использование любых "реальных активов", таких как фиатные деньги, драгоценные металлы, машины, недвижимость и многое другое — всё это будет храниться в блокчейне и может быть переведено в токены с помощью системы смарт-контрактов. (Смарт-контракты, это самоисполняемые контракты, созданные и оперирующие внутри блокчейна, которые завершаются, как только одной из сторон будут выполнены поставленные перед ней условия).

Эта технология позволит NEO провести задуманную реформу в сфере экономики, предоставляя населению Китая собственный национальный токен, который был бы разработан специально для этой страны.

"NEO — это открытая сеть для смарт-экономики, то есть, это не просто платформа для смарт-контрактов. Нашей целью является разработка и поддержка новой модели экономики. Экономики, которая бы опиралась на цифровые активы, на программу, в которой бы был исключён обман", — комментирует создатель NEO, Да Хонгфей.

С другой стороны, важно заранее осознать, как будет принята такая модель экономики индустрией, рынком и простым населением. Нужно чётко понимать, какое место эта платформа займёт в уже имеющейся экосистеме. На данный момент, NEO находится на 9 месте среди самых больших криптовалют, имея рыночную капитализацию в размере $3,4 миллиардов, а цена одного токена, на момент написания статьи, составляет $52.98.

Одним из серьёзнейших достижений криптовалюты NEO, является то, что это первый токен, получивший оценку "A" — отлично, в списке независимого рейтингового агентства Weiss Cryptocurrency Ratings.

Этот факт только подчёркивает качество токена NEO. Согласно критериям оценки, можно сказать, что токен обладает превосходной системой защиты, высоким качеством инфраструктуры, стабильностью и перспективами на будущее (тот критерий, по которому, например, биткоин, получил самую низкую оценку, помимо того, что у него слабее развита сама технология, а весь его спрос обеспечивается лишь спекуляцией).

Хуан Виллаверде — аналитик из Weiss, который недавно обратился к своим подписчикам, и рассказал немного о том, почему NEO получил столь высокую оценку:

"NEO был оценён так высоко не по одному критерию. NEO — это сбалансированный токен, который, вдобавок, имеет лучшие рейтинги и отзывы вообще на всём крипторынке. Это технология, которая позволяет платформе совершать тысячи транзакций в секунду, а также имеет обширный путь для повседневного использования — это выше любой спекуляции. Вдобавок, трейдинг-паттерны показывают, что это один из любимых активов у инвесторов".

Учитывая поддержку проекта, и его амбициозность, можно утверждать, что NEO будет развиваться и дальше. NEO имеет серьёзный план по проведению революции в экономической системе, что выгодно отличает его от остальных конкурентов.