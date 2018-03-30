В Японии закрылись две биржи

Сегодня в Японии, после проведённых агентством финансовых услуг (FSA) расследований, были закрыты две очередные криптобиржи. Это заставляет многих задуматься о том, насколько остальные организации будут отвечать высоким стандартам регуляторов.

Недостаточная безопасность

В связи с усилившимся в стране надзором за криптобиржами, недавно были закрыты ещё две организации, таким образом, свою деятельность в Японии свернули уже 5 криптобирж. Это связано с тем, что ранее был совершён крупномасштабный взлом Coincheck, в ходе которого злоумышленникам удалось увести огромное количество токенов со счетов биржи.

Согласно данным японского новостного агентства, Nikkey Asian Review, 8 марта FSA приказала двум организациям: токийской криптобирже GateWay и Mr. Exchange, расположенной в Фукуоке, внести поправки в свои системы безопасности. Обеим организациям также было указано на явные бреши в функционировании их защитных механизмов, которые были найдены в ходе тщательного исследования криптобиржи экспертами из FSA.

Однако, вместо исправления выявленных недостатков, обе организации почти сразу приняли решение отозвать свои заявки на легализацию деятельности и вернуть своим клиентам вложенные средства.

Высокие стандарты

Таким образом, GateWay и Mr. Exchange пополнили ряды трёх других криптобирж, свернувших свою деятельность на территории Японии, следуя новому закону, по которому все организации, связанные со сферой финансов, должны быть официально зарегистрированы в агентстве финансовых услуг.

Напомним, что первыми под удар попали криптобиржи Raimu, bitExpress и Bit Station. "Скоро могут закрыться ещё несколько организаций, поскольку FSA пока предоставили им небольшой срок, за время которого они должны будут добровольно свернуть свою деятельность, пока агентство не приказало им это сделать в обязательном порядке", — сообщает Nikkey Asian Review.

На данный момент, в японском FSA официально зарегистрированы 16 криптобирж.

Все пять закрывшихся организаций добровольно подали заявки на регистрацию в FSA, однако они не были удовлетворены по разным причинам. Тем не менее, FSA не запрещало им вести свою деятельность, пока заявка рассматривалась. Стоит отметить, что Coincheck также ожидала решения FSA, однако за этот период она и стала жертвой кибератаки, в ходе которой с её счетов были украдены NEM-токены на сумму, эквивалентную $532 миллионам.

Приняв во внимание опыт Coincheck, FSA решило заняться проведением выездных инспекций на всех криптобиржах, подавших заявки на регистрацию. Официальный орган, с помощью тщательных исследований системы каждой из организаций, установил для всех кандидатов требование соответствовать единому стандарту, выполнив которое, они могли бы присоединиться к 16 уже успешно зарегистрированным криптобиржам.

Известно, что в ходе своих исследований, FSA обычно находят проблемы с недобросовестным управлением биржей, проблемы во внутренних системах, а также нередки случаи, когда "операторы просто не видят путей достижения установленных стандартов", сообщает Nikkey.