Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Почему биткоин просел до $5,835

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Вчера, 28 июня, в 21:30 по МСК, биткоин (BTC) довольно комфортно себя чувствовал на отметке в $6,124, демонстрируя вполне стабильное положение. Однако, спустя менее чем 12 часов, в 8:30 утра по МСК, сегодня, 29 июня, токен оценивался всего в $5,835.

Почему биткоин просел до ,835. 388855.jpeg

Таким образом, за временной промежуток менее 12 часов, произошла ощутимая просадка в 4.6%. На момент написания данной статьи, биткоин снова вернул потерянные позиции, и теперь он уже оценивается в $6,104.98, прибавив 0.05% за последние 24 часа. Так что же всё-таки произошло? Это очередной тревожный звонок?

Общая рыночная капитализация также пострадала от случившегося внезапно скачка. Вчера, в 21:30 по МСК, этот показатель составлял $246.7 миллиардов, а уже к сегодняшнему утру, к 8:30 по МСК, он просел до $232.8 миллиардов. Таким образом, за 12-часовой период, капитализация потеряла 5.6% своего объёма.

Если мы вернёмся на полгода назад, когда крипторынок чувствовал себя ещё довольно уверенно, то мы увидим, что общая рыночная капитализация в январе составляла целых $835 миллиардов.

Если сравнить общую капитализацию рынка, которую мы получили в ходе внезапно произошедшей просадки, и январский уровень этого показателя, то мы можем заметить, что текущая рыночная капитализация составляет лишь 28% от тех объёмов, что мы наблюдали ещё шесть месяцев назад. Иными словами, крипторынок потерял две трети своего капитала за полгода. Это вполне ощутимая разница.

Впрочем, есть и не настолько пессимистичные новости - сегодняшний уровень доминирования биткоина (BTC) на крипторынке составляет практически 43%.

И снова, если сравнить этот показатель с январским, то мы увидим большой разрыв, но уже в положительную сторону, ведь полгода назад, уровень доминирования биткоина на всём рынке цифровых активов составлял 32%. Но давайте разберёмся, что это расхождение может означать. Это может значить лишь две вещи.

Первая, за всё время штормов на крипторынке, трейдеры решили массово придерживаться тактики HODL (удержания токена до лучших времён). Вторая, большинство криптотрейдеров, инвестировавших в альткоины больше, чем в биткоин, произвели полное обналичивание своих активов, оставив лишь настоящих энтузиастов.

Что же произошло утром?

Одно, наиболее подходящее объяснение во внезапном отклонении цены биткоина (BTC), как и большинства остальных рынков сбыта токенов, можно найти в том, что как раз сегодня, 29 июня, истёк срок торговли фьючерсами биткоина. В подтверждение этому, мы можем обратиться к сайту CME Group (крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов), на котором говорится следующее:

"Трейдинг с инструментом биткоин будет прекращён в 16:00 по лондонскому времени (18:00 по МСК) в последнюю пятницу контрактного месяца. Если этот день не является рабочим в Великобритании и в США, то трейдинг прекратится на день ранее, в рабочее время для обеих стран".

Таким образом, торговля фьючерсными контрактами по биткоину прекратится сегодня, в 18:00 по МСК. Это является довольно очевидным объяснением того, почему цена биткоина так резко обрушилась сегодняшним утром. Следующий вопрос заключается в том, не была ли эта просадка результатом манипуляции, из-за чего большинство фьючерсов сегодня будут проданы с ещё большей прибылью? 

"Потому что полуварвары": названы причины недооценки Западом России

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Человек
Доказано: стресс делает нас старше
Евросоюз
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
Криптобиржи
Почему биткоин просел до $5,835
Читательский топ
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Ученые официально предупредили о конце света
Сейчас читают
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
Леонид Крутаков: Мы на 60 лет вперед проели свои прибыли
Необычная неделя
Леонид Крутаков: Мы на 60 лет вперед проели свои прибыли Видео 
Что нас ждет без Благодатного огня?
Наследие
Что нас ждет без Благодатного огня? Видео 
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Политика
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Новости Все >
Липецкий губернатор объяснил вылет Германии с ЧМ грехами прошлого
Раскрыты данные о работавшей в разведке ФРГ дочери Гиммлера
Ученые дали человеку шанс на вечную жизнь
Назван точный срок снижения беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов
СМИ: США заверили Германию, что санкций против трубопроводов из России не будет
"Потому что полуварвары": названы причины недооценки Западом России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым

Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.

США и НАТО заберут Калининград за Крым
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Политика
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Европа
"Я свободен!": Франция отпустила Сулеймана Керимова, сняв с него все обвинения
Игорь Буккер Доказано: стресс делает нас старше Игорь Буккер Любовь Степушова Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией Любовь Степушова Василий Амирджанов ОЗХО может стать судом Линча Василий Амирджанов
Комментарии
Липецкий губернатор объяснил вылет Германии с ЧМ грехами прошлого
Как США сами себя изолировали
В США рассказали, как можно помириться с Россией
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Офицер ВСУ подтвердил: Сенцов не режиссер, а террорист
Крым посмеялся над "оловянными" учениями Украины
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
США и НАТО заберут Калининград за Крым
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
Ученые официально предупредили о конце света
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
После вылета с ЧМ в Германии заговорили о "преступлениях России"
Мир
Как США сами себя изолировали

Почему G7 стала историческим атавизмом, почему нам это выгодно и какие сейчас форматы рулят мировой политикой? Зачем США наводнили Европу мигрантами, какие будут последствия и как американцы будут разводить европейских лохов дальше? Об этом "Правде.Ру" рассказал политолог, публицист, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался