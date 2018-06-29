Почему биткоин просел до $5,835

Вчера, 28 июня, в 21:30 по МСК, биткоин (BTC) довольно комфортно себя чувствовал на отметке в $6,124, демонстрируя вполне стабильное положение. Однако, спустя менее чем 12 часов, в 8:30 утра по МСК, сегодня, 29 июня, токен оценивался всего в $5,835.

Таким образом, за временной промежуток менее 12 часов, произошла ощутимая просадка в 4.6%. На момент написания данной статьи, биткоин снова вернул потерянные позиции, и теперь он уже оценивается в $6,104.98, прибавив 0.05% за последние 24 часа. Так что же всё-таки произошло? Это очередной тревожный звонок?

Общая рыночная капитализация также пострадала от случившегося внезапно скачка. Вчера, в 21:30 по МСК, этот показатель составлял $246.7 миллиардов, а уже к сегодняшнему утру, к 8:30 по МСК, он просел до $232.8 миллиардов. Таким образом, за 12-часовой период, капитализация потеряла 5.6% своего объёма.

Если мы вернёмся на полгода назад, когда крипторынок чувствовал себя ещё довольно уверенно, то мы увидим, что общая рыночная капитализация в январе составляла целых $835 миллиардов.

Если сравнить общую капитализацию рынка, которую мы получили в ходе внезапно произошедшей просадки, и январский уровень этого показателя, то мы можем заметить, что текущая рыночная капитализация составляет лишь 28% от тех объёмов, что мы наблюдали ещё шесть месяцев назад. Иными словами, крипторынок потерял две трети своего капитала за полгода. Это вполне ощутимая разница.

Впрочем, есть и не настолько пессимистичные новости - сегодняшний уровень доминирования биткоина (BTC) на крипторынке составляет практически 43%.

И снова, если сравнить этот показатель с январским, то мы увидим большой разрыв, но уже в положительную сторону, ведь полгода назад, уровень доминирования биткоина на всём рынке цифровых активов составлял 32%. Но давайте разберёмся, что это расхождение может означать. Это может значить лишь две вещи.

Первая, за всё время штормов на крипторынке, трейдеры решили массово придерживаться тактики HODL (удержания токена до лучших времён). Вторая, большинство криптотрейдеров, инвестировавших в альткоины больше, чем в биткоин, произвели полное обналичивание своих активов, оставив лишь настоящих энтузиастов.

Что же произошло утром?

Одно, наиболее подходящее объяснение во внезапном отклонении цены биткоина (BTC), как и большинства остальных рынков сбыта токенов, можно найти в том, что как раз сегодня, 29 июня, истёк срок торговли фьючерсами биткоина. В подтверждение этому, мы можем обратиться к сайту CME Group (крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов), на котором говорится следующее:

"Трейдинг с инструментом биткоин будет прекращён в 16:00 по лондонскому времени (18:00 по МСК) в последнюю пятницу контрактного месяца. Если этот день не является рабочим в Великобритании и в США, то трейдинг прекратится на день ранее, в рабочее время для обеих стран".

Таким образом, торговля фьючерсными контрактами по биткоину прекратится сегодня, в 18:00 по МСК. Это является довольно очевидным объяснением того, почему цена биткоина так резко обрушилась сегодняшним утром. Следующий вопрос заключается в том, не была ли эта просадка результатом манипуляции, из-за чего большинство фьючерсов сегодня будут проданы с ещё большей прибылью?