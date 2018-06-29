BINEX.TRADE приглашает в команду

В минувшие сутки, сингапурская криптовалютная биржа BINEX.TRADE , объявила о новой программе "Brand Ambassador". К участию в программе приглашаются люди знакомые с реальностью криптомира и имеющие опыт работы с социальными сетями. В настоящий момент проводится открытый конкурс.

Все большое количество активистов блокчейн-движения появляется с каждым годом. Самые технически грамотные присоединяются к действующим проектам, либо имея уникальную идею, проводят собственные ICO. В первую очередь требуется глубокие знания в программировании, но иногда случается, что обыкновенное наличие подписчиков и способность усваивать информацию, способно открыть новые горизонты для заработка.

Так, проект криптовалютной биржи BINEX.TRADE, объявил об открытом конкурсе, для людей проводящих много времени в социальных сетях и имеющих знания о блокчейне. "Участники будут выбраны на основе того, насколько хорошо они разбираются в криптотерминах, технологиях blockchain, а также в понимании более тонких нюансов работы криптообменных сервисов" — комментирует основатель проекта Вишал Гупта.

Новобранцу потребуется опыт работы с социальными сетями, а так же будет полезен опыт работы с блоггерами. Вознаграждением станут токены проекта BEX, которые будут распределяться в зависимости от результатов деятельности каждого из амбассадоров-бренда.

"В отличии от других проектов, токены BEX, приносят доход не только в момент продажи, а ежедневно. По этому результаты работы выльются в регулярный доход на всю жизнь. Их так же можно оставить в наследство детям", добавил Гупта.

Программа амбасcадор-бренда BINEX. TRADE направлена не только на увеличение популярности проекта, но и носит просветительскую функцию, для людей еще не знакомых с технологией блокчейн и криптовалютами. Всем блогерам будет необходимо рассказывать своим подписчикам основы блокчейна и продвигать саму идею цифровых денег.

Разумеется для людей живущих без интернета, блокчейн и кажется чем-то за гранью фантастики, но в эру когда такие компании как SpaceX Илона Маска, занимаются запуском 11 000 спутников, которые к 2024 году, планируют создать сеть, покрывающую всю планету беспроводным интернетом, блокчейн, становится абсолютным будущим. ICO которые помимо коммерческой выгоды, занимаются продвижением самой технологии, доносят саму идею в массы, помогают развитию всего общества.

В ближайшее время проект представит несколько новых бонусных предложений для зарегистрированных пользователей. Всю подробную информацию можно найти в официальном Телеграмм-канале проекта. Помимо этого, биржа объявила о новых акциях для трейдеров. Уже работает рейтинговая система, вознаграждающая пользователей, которые собирают большинство рефералов в течение определенного периода (неделя-месяц).

BINEX.TRADE — криптовалютная биржа, токен BEX — стандарт ERC20, работающий на платформе Ethereum. Позволяющий совершать внутренние операции на бирже, а его владельцы получают ежедневное распределение 70% дохода от трейдерской комиссии. На момент написания статьи, стоимость 1 токена составляет 1 USD. Всего выпущен 21 млн. BEX, и больший выпуск не предусмотрен. 1 миллион зарезервирован за учредителями, 1 в виде бонусов при предварительной регистрации и 19 в свободной продаже. Запуск платформы намечен на 8 августа 2018 года.