Анализ цен BTC, Ethereum, Ripple

Крипторынку вновь удалось вдохнуть полной грудью с тех самых пор, как несколько сильнейших распродаж, произошедших недавно, опустили индустрию на колени. Пессимизм, который, казалось бы, остался ещё в феврале, снова получил свою "минуту славы" и захватил инвесторские настроения. Однако, чтобы понимать, как будет работать крипторынок в ближайшем будущем, необходимо пронаблюдать за тем, как развивается технологический сеттинг.

4-часовой график пары BTC/USD

Сегодняшний прогноз мы начнём с биткоина, на графике которого отчётливо прослеживается новый технический фрейм, который будет диктовать поведение цены в кратко- и среднесрочной перспективах. Апрельские просадки придали форму новому каналу, который принял бычье обличие. Нижняя граница канала закрепилась на $7,000, что довольно близко к текущей цене токена. Аналитики отмечают множество различных сигналов, которые, в принципе, способствуют именно бычьему развитию событий.

Снизу, как мы уже отметили, наиболее сильные отметки расположены на $7,100 и $7,000 — крайняя позиция. Если рассматривать негативный ключ развития событий, то следующие опоры — это $6,850 и $6,600.

Сверху же, рост биткоина могут сдерживать барьер на $7,400 и $7,600 — там же и проходит 50-EMA. Другой барьер будет располагаться на $7,850, и на $8,000 — там проходит уже 100-EMA.

Индикатор MACD на 4-часовом графике биткоина ведёт себя довольно нестабильно. В любом случае, вниз ему отклоняться нельзя, если мы хотим увидеть биткоин в долгосрочном бычьем канале.

Индекс направленного движения показывает, что покупки начинают расти, однако продажи всё ещё высоки. ADX снижает интенсивность, что говорит нам о том, что BTC/USD может нам продемонстрировать рост уже в следующих сессиях.

4-часовой график пары ETH/USD

Ethereum пока находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, он находится практически у самой верхней границы бычьего канала, основание которого установилось на $410. С другой стороны, пара ETH/USD пока всё ещё находится внутри среднесрочного медвежьего канала с довольно сильным отклонением вниз. Ясно только одно — быкам нужно взять контроль над ситуацией как можно скорее, чтобы вывести токен из неблагоприятного канала. Это, естественно, далеко не самая простая задача, поскольку слишком много факторов пока препятствуют позитивному развитию событий: тренд-линия, скользящие средние и прочие уровни.

Если токен начнёт падать, он сможет задержаться на $520. Потеряв этот уровень, токен откатится до $495, как раз там же и находится основание текущего канала. Ещё ниже мы видим отметку в $485 и $419 — крайняя остановка.

Если же Ethereum решит устремиться вверх, то первый барьер он встретит на уровне в $560, $594 — там же проходит 50-EMA и на уровне в $617.

Индикатор MACD на графике Ethereum также показывает крайне нестабильное поведение — это признак того, что вскоре на рынок заявятся быки.

Индекс направленного движения демонстрирует, что некогда повышенный покупательский интерес уже постепенно начал сдавать позиции, а продажи всё также сильны. ADX восстанавливается, так что тренд должен быть здоровым и сильным.

4-часовой график пары XRP/USD

Ripple проходит выше линии тренда, там он держится ещё с начала апреля, однако, пару XRP/USD всё ещё сдерживают несколько медвежьих параллелей, которые продемонстрировали свою силу в этом месяце. Скорее всего, именно сейчас на рынке токена должны появиться быки, однако, в такой пессимистичной среде пока сложно говорить о том, когда именно они придут.

Ближайшая опора токена снизу располагается на уровне в $0.5493, и следом за ней — $0.53. Ещё ниже мы наблюдаем самое дно медвежьего канала — $0.517 и последний безопасный уровень — $0.4959.

Индикатор MACD на графике XRP такой же как и у остальных токенов из этого цикла, с тем лишь различием, что тут преобладает медвежий профиль. Впрочем, такое поведение индикатора может свидетельствовать о постепенной смене тренда на положительный, что должно унести Ripple вверх, хотя на это уйдёт какое-то время.

Индекс направленного движения также демонстрирует потерю силы покупок. Продажи, естественно, продолжают наращивать темп. ADX растёт, демонстрируя силу тренда.