Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Сегодня начался очередной сложный день на крипторынке. Ранее, в азиатской торговой сессии, пара BTC/USD стремительно полезла вверх, достигнув ряда ключевых позиций и пробившись за SMA200 на 4-часовом графике.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP. 391322.jpeg

Впрочем, абсолютным успехом это вряд ли можно назвать, поскольку индикаторы немного разнятся, так что коррекционных движений не избежать.

Две другие пары, ETH/USD и XRP/USD, также следуют общему тренду на рынке, правда, в их случае, им ещё предстоит какое-то время двигаться вверх, чтобы установить новые уровни опоры.

4-часовой график пары BTC/USD

На момент написания данной статьи, пара BTC/USD торгуется у отметки $6,921. Как мы уже упомянули, биткоин наконец пробил SMA200 и встал на бычью тропу, хотя любое движение вниз, за SMA200, вполне вероятно отменит зарождающийся тренд.

Таким образом, для быков новости довольно неплохие, хотя и не стоит праздновать раньше времени, ведь тренд ещё только зародился.

Выше текущей цены, первой бычьей целью станет уровень консолидации цены на $7,100. До этого уровня быков ожидает психологический барьер на $7,000.

Ещё дальше, токен ждут такие уровни, как $7,400, $7,600 и $7,720.

Но на сегодня, наиболее важно взглянуть на уровни опоры, поскольку закрытие ниже ключевого уровня, $6,850, может запросто отменить бычий тренд, и токен вернётся к прежнему сценарию. То есть, названная точка - наиболее важная. Затем, можно ожидать опору на $6,760, $6,638, $6,560 и $6,477.

Индикатор MACD на 4-часовом графике всё же смог выкроить себе немного места, балансируя между двумя сторонами, хотя его уклон и не выглядит многообещающим. Он не даёт нам никакой информации, поскольку при текущем его положении вероятен как бычий сценарий, так и путь на отклонение ко дну.

Индекс направленного движения устремлён вверх. Покупки растут, а продажи падают, улетев за ADX.

4-часовой график пары ETH/USD

На момент написания данной статьи, пара ETH/USD торгуется на уровне $285, проследовав по стопам биткоина, хотя ей и не удалось пробить SMA100 на $288, а потому, сценарий, по которому у неё будут развиваться события - неясен.

Выше текущей цены располагается, помимо $288, следующий барьер - $291. Затем, можно ожидать барьеров на уровне $300, $317 и $340 (SMA200).

Ниже текущей цены, располагается первая точка опоры, $269, затем, токен может зацепиться об опоры предыдущих недель: $260 и $251.

Индикатор MACD на 4-часовом графике проходит немного выше 0, хотя можно наблюдать совсем небольшой уклон вверх. Ethereum определённо нужно захватить пару ключевых точек.

Индекс направленного движения демонстрирует преимущество покупок, а ADX уже близок к той точке, по достижении которой можно будет судить о зарождении нового тренда.

4-часовой график пары XRP/USD

На момент написания данной статьи, пара XRP/USD торгуется у отметки $0.342, пытаясь на ней закрепиться. Как и в случае с двумя остальными токенами, Ripple нужно занять стратегически важные позиции, наиболее серьёзная из которых расположена на $0.364 (SMA200). Следующий барьер ожидает на $0.368, и уже с него токен ожидает довольно сильное окно до следующей позиции, $0.413.

Если рассматривать негативный сценарий, то токен будет падать, цепляясь за $0.327 (EMA50), $0.319, а затем и за $0.316 (SMA100). Пробив последнюю опору, токен потеряет шанс на возникновение бычьего тренда, начнётся медвежий тренд.

Индикатор MACD на 4-часовом графике направлен вверх, после того, как он долгое время оставался на нулевой линии. Если бычье движение продолжится, то токен будет расти с каждым разом всё сильнее.

Индекс направленного движения на том же графике демонстрирует реакцию покупок, которые захватывают контроль. Уровень продаж падает, пересекаясь с ADX на пути вниз. ADX сильно реагирует на происходящее, указывая на возникновение нового тренда. 

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Регуляторы
Такой бензин нам не нужен!
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Новости Все >
Войска РФ и США готовятся к войне в Сирии
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Опубликована схема передачи власти и назначения преемника Путина
Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе
Банки Кореи получили BankSign от Samsung SDS
Элитные особняки в Москве продают на закрытых торгах
Европа создает независимую от США систему платежей
Pornhub начал принимать криптовалюту через PumaPay
Россиян будут штрафовать на 2000 за каждый запуск дрона
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Сейчас читают
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Авторские статьи
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Политика
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз Видео 
Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы
Общество
Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы Видео 
Читательский топ
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Происшествия
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Украина
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.

Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Любовь Степушова Такой бензин нам не нужен! Любовь Степушова Василий Амирджанов НАТО учится подавлять жителей Латвии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Они не лезут за словом в карман Соломон Соловьев
Комментарии
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Войска РФ и США готовятся к войне в Сирии
Moody's вынес приговор санкциям США против России
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Moody's вынес приговор санкциям США против России
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Как "несажаемого" Навального спасли от бунта 9 сентября
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
США превратят Сирию в море огня за фальшивую химатаку
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США

Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.

Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ