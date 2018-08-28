Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Сегодня начался очередной сложный день на крипторынке. Ранее, в азиатской торговой сессии, пара BTC/USD стремительно полезла вверх, достигнув ряда ключевых позиций и пробившись за SMA200 на 4-часовом графике.

Впрочем, абсолютным успехом это вряд ли можно назвать, поскольку индикаторы немного разнятся, так что коррекционных движений не избежать.

Две другие пары, ETH/USD и XRP/USD, также следуют общему тренду на рынке, правда, в их случае, им ещё предстоит какое-то время двигаться вверх, чтобы установить новые уровни опоры.

4-часовой график пары BTC/USD

На момент написания данной статьи, пара BTC/USD торгуется у отметки $6,921. Как мы уже упомянули, биткоин наконец пробил SMA200 и встал на бычью тропу, хотя любое движение вниз, за SMA200, вполне вероятно отменит зарождающийся тренд.

Таким образом, для быков новости довольно неплохие, хотя и не стоит праздновать раньше времени, ведь тренд ещё только зародился.

Выше текущей цены, первой бычьей целью станет уровень консолидации цены на $7,100. До этого уровня быков ожидает психологический барьер на $7,000.

Ещё дальше, токен ждут такие уровни, как $7,400, $7,600 и $7,720.

Но на сегодня, наиболее важно взглянуть на уровни опоры, поскольку закрытие ниже ключевого уровня, $6,850, может запросто отменить бычий тренд, и токен вернётся к прежнему сценарию. То есть, названная точка - наиболее важная. Затем, можно ожидать опору на $6,760, $6,638, $6,560 и $6,477.

Индикатор MACD на 4-часовом графике всё же смог выкроить себе немного места, балансируя между двумя сторонами, хотя его уклон и не выглядит многообещающим. Он не даёт нам никакой информации, поскольку при текущем его положении вероятен как бычий сценарий, так и путь на отклонение ко дну.

Индекс направленного движения устремлён вверх. Покупки растут, а продажи падают, улетев за ADX.

4-часовой график пары ETH/USD

На момент написания данной статьи, пара ETH/USD торгуется на уровне $285, проследовав по стопам биткоина, хотя ей и не удалось пробить SMA100 на $288, а потому, сценарий, по которому у неё будут развиваться события - неясен.

Выше текущей цены располагается, помимо $288, следующий барьер - $291. Затем, можно ожидать барьеров на уровне $300, $317 и $340 (SMA200).

Ниже текущей цены, располагается первая точка опоры, $269, затем, токен может зацепиться об опоры предыдущих недель: $260 и $251.

Индикатор MACD на 4-часовом графике проходит немного выше 0, хотя можно наблюдать совсем небольшой уклон вверх. Ethereum определённо нужно захватить пару ключевых точек.

Индекс направленного движения демонстрирует преимущество покупок, а ADX уже близок к той точке, по достижении которой можно будет судить о зарождении нового тренда.

4-часовой график пары XRP/USD

На момент написания данной статьи, пара XRP/USD торгуется у отметки $0.342, пытаясь на ней закрепиться. Как и в случае с двумя остальными токенами, Ripple нужно занять стратегически важные позиции, наиболее серьёзная из которых расположена на $0.364 (SMA200). Следующий барьер ожидает на $0.368, и уже с него токен ожидает довольно сильное окно до следующей позиции, $0.413.

Если рассматривать негативный сценарий, то токен будет падать, цепляясь за $0.327 (EMA50), $0.319, а затем и за $0.316 (SMA100). Пробив последнюю опору, токен потеряет шанс на возникновение бычьего тренда, начнётся медвежий тренд.

Индикатор MACD на 4-часовом графике направлен вверх, после того, как он долгое время оставался на нулевой линии. Если бычье движение продолжится, то токен будет расти с каждым разом всё сильнее.

Индекс направленного движения на том же графике демонстрирует реакцию покупок, которые захватывают контроль. Уровень продаж падает, пересекаясь с ADX на пути вниз. ADX сильно реагирует на происходящее, указывая на возникновение нового тренда.