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Автор Никита Лисицын

Китайский регулятор против биткоина

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Китайский регулятор усилил свою хватку в отношении криптовалют, что привело к проблемам у многих местных криптовалютных проектов и компаний в данной индустрии. С целью избежать Немезиды, или же просто для поддержки регулятора, компания-гигант мобильных платёжных операций с криптовалютами, решила отменить все зарегистрированные транзакции на своей платформе.

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В минувшую пятницу, компания WeChat Pay заявила о том, что руководство намерено запретить пользователям отправлять или получать криптовалютные платежи на своей социальной платформе.

Фирма, которую поддерживает Tencent, заняла чёткую противоположную позицию в отношении криптовалют и сообщила, что не потерпят любую активность, которая может привести к поддержке цифровых денег, или компаний, их выпускающих.

Более того, Tencent также предприняли решительные действия и установили модель риск-менеджмента, которая будет отслеживать и докладывать о любых транзакциях криптовалют на платформе.

Не так давно, WeChat Pay даже проинформировали китайского регулятора о подобной активности со стороны некоторых публичных аккаунтов, владельцы которых приняли участие в распространении и продвижении ряда ICO-проектов, сообщила спикер Tencent в официальном пресс-релизе.

В ответ на это, Национальное управление по устранению рисков в сфере хай-тек навсегда заблокировали все вовлечённые аккаунты на платформе.

"Tencent стремится убедить пользователей, что мы понимаем всю опасность и рискованность капиталовложений, связанных с ICO и трейдинг-платформами, занимающихся проведением транзакций с криптовалютами", - говорится в пресс-релизе компании.

"Мы также намерены построить безупречную модель по предупреждению любых подобных рисков, в связи с чем мы будем сотрудничать с официальными органами, что позволит нам установить и поддержать порядок на финансовых и социальных платформах".

Впрочем, WePay - далеко не единственные, кто решил помочь регулятору. Другой платёжный гигант, AliPay, заявил, что он намерен усилить контроль за своим сервисом, поскольку разработчики считают, что он может быть использован для проведения сделок с участием криптовалют, в частности, с биткоином (BTC). Эта компания, подобно WeChat, предприняла ряд действий, среди которых также числится блокировка аккаунтов, нарушающих Китайский закон о биткоине.

"Мы будем решительно отклонять возможность предоставления любых услуг предпринимателям, которые вовлечены в торговлю криптовалютами. Основываясь на недавних событиях, мы также наложим некоторые запреты и ограничения на торговлю на нашей платформе", - заявили AliPay в пресс-релизе.

Великая китайская стена, возведённая против биткоина

Напомним, что ранее, в 2017 году, Китай наложил национальный запрет на коммерческое использование цифровых валют, ярко подчеркнув серьёзность своих намерений, а также всю строгость отношений к иностранным криптобиржам и ICO-проектам.

Впрочем, несмотря на введённые запреты, китайские инвесторы всё же продолжили активно вкладывать капитал в криптовалютный сектор, обходя регуляторский контроль. Осознав это, регулятор намерен теперь ввести ещё более жёсткие правила и систематические запреты, в качестве ответной реакции.

В качестве первых шагов против криптовалют, правительство Китая приказало интернет-провайдерам ограничить доступ к порталам ведущих криптобирж, таких как Binance, Huobi, Bitfinex и ряду цифровых СМИ, освещающих данную отрасль. Более того, на прошлой неделе, китайский регулятор даже запретил всем отелям, гипер-маркетам и офисам в округе Чаоян, в Пекине, принимать криптовалюты в качестве платёжных средств.

С сентября прошлого года, китайский регулятор успел закрыть 88 криптобирж и 85 ICO-проектов. Торговая пара юань-биткоин, которая однажды выросла на 90% на всех биржах, теперь упала менее, чем до 5% от изначальной стоимости.

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