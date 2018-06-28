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Автор Никита Лисицын

Swachhcoin - блокчейн во благо экологии

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Ежегодно, на нашей планете производится более 1,5 миллиардов тон отходов и аналитики предсказывают, что эта цифра увеличится в 2 раза к 2030 году. Рассмотрим международный проект Swachhcoin создающий блокчейн-технологию, способную превратить горы мусора в ресурс.

"Swachhcoin" — это децентрализованный проект по контролю и переработке отходов, целью которого является создание глобальной экосистемы существующей с использованием AI, Big Data, IoT и технологии Blockchain.

Платформа: Ethereum

Токен: SCX — стандарт ERC20

Стоимость токена (PreICO): 1 SCX = 0,04 USD

 

Стоимость токена (ICO): 1 SCX = 0,075 USD

Объем токенов — 400 000 000 SCX

Объем токенов на продажу — 276 000 000 EMOT

Hard cap — 18 000 000 $

Soft cap — 5 000 000 $

Cайт:swachhcoin.com

В настоящее время лишь малая часть отходов подвергается повторной переработке. Основная масса образуют свалки и так называемые "могильники" притягивающие вредителей, насекомых и создавая антисанитарные условия способствующие распространению заболеваний. Барьерами для переработки, являются сложности с сортировкой, высокая стоимость процесса (по сравнению с обычной утилизацией), а так же сферы дальнейшего применения переработанных материалов.

Индийский проект "Swachhcoin" — появился как способ борьбы с непрекращающемся загрязнением и начал расширяться на весь мир. Первоначально создавались 12 центров Swachh в 12 городах Индии (Дели, Калькутта, Бангалор и т. д.), сейчас же к проекту подключаются партнеры из США, Китая, Японии и сеть ежемесячно растет.

За счет все большего количества участников в виде компаний, стал возможен полный процесс от момента получения, сортировки, доставки, переработки, изготовления товаров, до сбыта продукции по более низким ценам, чем у аналогов из первичных материалов.

Проект предлагает инновационные технологии, такие как SWATA (Swachh Big Data), SWIOT (Swachh Internet of Things), SWATEL (Swachh Adaptive Intelligence), а так же SWBIN (Swachh Bin) или "умный" мусорный контейнер. Мусороприемник регистрирует и идентифицирует тип загруженных в него отходов, затем идентифицирует пользователя с помощью децентрализованного приложения SWAPP (Swachh Dapp), после чего выплачивает вознаграждение токенами SCX. Процесс полностью автоматизирован, при достаточном заполнении, устройство дает команду в центр, что бы его очистили. Технологии позволяют проконтролировать дальнейший путь движения мусора в пункты переработки. Все собранные таким образом отходы пойдут на производство вторичного сырья компаниями, с которыми уже заключены партнерские соглашения. Уже там будут изготавливаться различные товары, после чего готовый продукт, поступит на прилавки по низким ценам.

Swachhcoin - блокчейн.

Подобная технология придет на смену обычных мусорных баков и решит проблему их отсутствия в малоразвитых странах.

Технология представляет собой интерес не только для благотворителей, но и для инвесторов. NASDAQ — американская фондовая биржа (вторая по величине биржа в мире по рыночной капитализации), представила данный проект среди ТОП-5 "глобальных стартапов по управлению отходами на базе Blockchain".

Внутри экосистемы токены SCX, полностью заменяют фиатную валюту. Следовательно их стоимость обеспечена всеми производимыми товарами и электроэнергией (одно из направлений деятельности проекта). Партнерская сеть включает так же производителей оборудования, транзакции между которыми происходят в криптовалюте SCX. Контейнеры SWBIN оснащены экранами для показа рекламы, что тоже дает дополнительную графу монетизации.

С учетом ограничения в виде 400 млн. выпущенных токенов, и количеству стран уже вступивших в ряды партнеров, можно ожидать серьезного увеличения стоимости после листинга.

По заявлению разработчиков, проект сотрудничает с криптовалютной биржей — Bancor Network. Именно там ожидается первый листинг.

Сама команда проекта, имеет большой опыт работы с людьми из инженерных, исследовательских и социальных слоев. В качестве адвизоров в настоящий момент выступают боле 20 профессионалов из сферы блокчейна. С полным списком и командой, можно ознакомиться на сайте проекта.

Swachhcoin - блокчейн.

Для инвесторов приятной неожиданностью станет курс принимаемой криптовалюты. "Мы верим в неизбежное будущее блокчейна, по этому мы не реагируем на временные просадки крипторынка, — комментирует основатель и генеральный директор проекта Адитья Кумар -мы оцениваем принятые валюты выше рыночной стоимости, чтобы наши первоначальные инвесторы не столкнулись с потерей, если в ближайшие несколько дней цена BTC или ETH значительно возрастет. Например, 1 биткойн в настоящее время торгуется от 6 000 $ до 6500 $, но мы зафиксировали его уровень при покупке токенов SCX для наших инвесторов в 9000$".

Проект показывает высокую скорость работы службы поддержки. Постоянно обновляет информацию в Twitter, Facebook, Reddit и Telegram, где количество подписчиков в настоящий момент уже более 50 000 человек.

На момент написания статьи, остается 2 дня до завершения этапа PRESale (продано более 89% токенов выделенных на этот этап). За ним начнется следующая стадия продаж, но уже с существенно меньшим бонусом при покупке.

Мы продолжим и дальше наблюдать за проектом и его успехами.

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