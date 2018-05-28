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Автор Никита Лисицын

Анализ цены TRON

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

За последние несколько недель, крипторынок снова испытал несколько падений и подъёмов, однако с уверенностью можно сказать одно — медвежье давление всё ещё сдерживает рост криптовалют. Несмотря на успехи отдельных токенов, не стоит забывать об общей, достаточно негативной, картине на рынке. Из-за сильного и затяжного медвежьего тренда некоторые криптовалюты ощутили довольно сильные просадки. Среди "неудачников" оказался и токен TRON (TRX). На данный момент, среди всех топ-15 токенов, за последние 24 часа, он понёс самые большие потери. Краткосрочный прогноз выглядит для этого токена неутешительно, однако, неизвестно, как он поведёт себя в будущем.

Ни для кого не секрет, что альткоины на крипторынке, в основном, повторяют движение биткоина. Но даже в таком случае, TRON показывает себя далеко не с самой лучшей стороны: за последние 24 часа биткоин потерял 1.39%, в то время, как TRON — 10.3%. Для всех пользователей TRX, это, очевидно, далеко не тот тренд, на который они рассчитывают, однако, стоит понимать, что весь крипторынок сейчас пребывает под довольно ощутимым давлением, и подобные отклонения — лишь начало. По мнению аналитиков, ситуация изменится ещё нескоро.

Разберёмся в деталях: за последние 24 часа, TRON успел потерять 10.31%, в связи с чем, его цена откатилась к отметке $0.065 (на момент написания этой статьи). Но, если посмотреть с другой стороны, то это всё ещё довольно высокий показатель, особенно, сравнивая текущую цену с уровнями, взятыми токеном в марте и апреле этого года. Таким образом, прогрессия токена очевидна. Куда более важный вопрос: почему же цена TRX так сильно просела, хотя биткоин потерял всего 1.39%, что можно сравнить с погрешностью? Скорее всего, такое поведение токена связано с тем, что TRX намного более резко реагирует на любую нестабильность на рынке. За прошедшие 24 часа, пара TRX/BTC просела на 9.2%, в то время, как пара TRX/ETH — всего на 3.59%. Если учесть, что TRON и биткоин упали практически одновременно, можно вполне ожидать и параллельное обратное движение, когда биткоин начнёт расти. Таким образом, цена TRX будет главным образом зависеть от того, как поведёт себя биткоин в ближайшее время.

Даже несмотря на сильную просадку, стоит отметить довольно высокие объёмы торговли токена за сутки: TRX имеет около $447.32 миллионов в обороте за 24 часа. Однако, аналитики считают, что вряд ли скоро покупки снова возьмут верх над продажами токена на рынке. Как мы уже говорили, сейчас весь крипторынок находится под сильным давлением медведей, так что, вполне логично, что TRX также страдает от подобного расклада. В любом случае, неделя началась для крипторынка не очень хорошо, хотя ситуация вполне может наладиться в последующие дни.

Что же касается криптобирж, то топ возглавляет Binance, которая, пока что, генерирует большую часть объёма торговли токена. На ней доминирует пара BTC/TRX. Второе место у биржи UPbit и её пары KRW/TRX. Третье — у Bitnumb, также с KRW/TRX. Замыкают топ-5 такие биржи, как OKEx и Bit-Z, ведущие обмен в парах BTC/TRX. Несмотря на то, что в топ-5 только две биржи предлагают обмен в паре фиатная валюта/TRX, дела у TRON, в плане притока капитала, в принципе, идут довольно неплохо. Тем не менее, небольшая перемена в этом балансе пошла бы токену только на пользу.

Итак, несмотря на то, что пока на рынке держится медвежий тренд, криптовалюты всё ещё могут нарастить свои убытки. Аналитики считают, что это должно произойти уже на этой неделе. В любом случае, вряд ли любые краткосрочные изменения, происходящие сейчас в индустрии, смогут закрепиться и отразиться в перспективе. Долгосрочный прогноз пока выглядит довольно благоприятно.

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