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Автор Никита Лисицын

EOS на коне: цена достигла абсолютного максимума

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

За последние несколько недель, в мире криптовалют происходит очень много изменений. Инвесторам важно внимательно следить за движением всего рынка, ведь в любой момент может что-то произойти. Одной из таких неожиданностей стал токен EOS, чья цена значительно выросла, в то время, как биткоин и Ethereum лишь начали набирать обороты.

В связи с таким быстрым ростом, произошедшим сегодня ночью, EOS достиг отметки в районе $18.5. Стоит отметить, что для альткоина это, пока что, абсолютный максимум.

Ранее, мы уже неоднократно говорили о том, что аналитики уверены, что этот год будет весьма интересным для всей индустрии цифровых денег. Эксперты считают, что к концу 2018 года большинству криптовалют удастся установить новые максимальные значения цен. Первым токеном, успешно идущим к этому, стал EOS.

После бурного окончания 2017 года, абсолютный максимум для EOS установился на отметке в $15.59. Даже этот показатель был для альткоина довольно неплох, если учесть то, что он ещё достаточно незрелый.

Внезапный рост цены альткоина, прошедший сегодня ночью, показал, что EOS вовсе не планирует замедляться, а спрос на него вряд ли скоро утихнет. Если придерживаться позитивных прогнозов, то, возможно, в ближайшем будущем мы сможем наблюдать, как токен выберется на новую отметку, $20.

Впрочем, пока что под большим вопросом остаётся природа такого стремительного роста. Был ли это простой пампинг от инвесторов, либо растущий интерес и вера в EOS? Время покажет. Стоит отметить, что это сложный вопрос не только для EOS, но и для многих других криптовалют на рынке. Однако, если всё дело действительно в интересе к токену, то в будущем, EOS ждёт ошеломительный успех.

Благодаря приросту в 18.37% за последние несколько часов, EOS закрепился на абсолютном максимуме, который, на момент написания статьи, всё ещё находится на уровне $18.34. Для альткоина это внушительный результат, впрочем, аналитики не рассчитывают на то, что EOS будет легко удержать это значение в перспективе.

Токен также набрал 19.4 "зелёных" процентов над биткоином и 17.41% — над Ethereum. Показатели довольно неплохие, однако, трудно сказать, как будут развиваться события в будущем. Криптовалюты всё ещё так же непредсказуемы.

Объём торговли за 24 часа у токена EOS составляет $3.4 миллиарда, что делает его одним из наиболее ликвидных токенов на всём крипторынке. Всегда приятно наблюдать за тем, как альткоины генерируют такие высокие показатели, хотя, опять же, природа такого "взрывного" спроса пока неясна.

Рыночная капитализация токена также выросла. Теперь, она составляет чуть более $15 миллиардов.

Что же касается рынка сбыта, то первой в топе оказалась криптобиржа OKEx. За ней — Bitnumb и Huobi. Такое разнообразие — приятный сюрприз для альткоина, по многим причинам. Если говорить точнее, то OKEx и Huobi генерируют оборот токена с помощью пары EOS/USDT, а Bitnumb — в паре с фиатной валютой. Стоит отметить, что топ-5 дополняют такие биржи, как Upbit и Bitfinex, которые также предоставляют возможность торговли токеном в паре с фиатными деньгами. Если такое положение вещей на рынке останется неизменным, то очень скоро EOS без каких-либо проблем достигнет $20.

Тем не менее, крипторынок всё ещё так же волатилен, как и ранее. Цена EOS, несмотря на её "взрывной" рост, может столь же быстро вернуться обратно. Прямо сейчас, на рынке этого альткоина наблюдается позитивный тренд, но биткоин и Ethereum, задающие тенденции всему рынку, пока что "повисли". Если они начнут расти, то, вполне вероятно, что токен ожидает коррекция. Впрочем, нам остаётся только наблюдать за тем, как поведёт себя рынок цифровых денег в ближайшее время.

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Темы инвестиции криптовалюты криптовалютные биржи
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