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Автор Никита Лисицын

Знаменитости, связанные с криптовалютой

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

 По всей видимости, криптовалюты уже почти захватили мир - едва ли вы найдёте кого-нибудь, кто бы не слышал о цифровых деньгах хотя бы однажды, а некоторые даже в них инвестировали, или продолжают это делать.

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На то, чтобы завоевать мир, у криптовалют ушло около 18 месяцев. Сейчас о них говорят простые люди, о токенах вещают в СМИ и повсюду в интернете можно встретить рекламу тех или иных ICO-проектов, а потому, вряд ли можно удивиться тому, что даже некоторые знаменитости связаны с цифровой валютой. В данной статье мы расскажем вам о семи наиболее популярных мировых звёздах, которые также запрыгнули в вагончик с логотипом биткоина.

1.      Эштон Кутчер

Американский актёр Эштон Кутчер известен российскому зрителю по многим фильмам, но наиболее культовые роли он сыграл в таких фильмах, как Где моя тачка, чувак?, Эффект Бабочки, Джобс: Империя соблазна и многих других. В арсенале актёра, в основном, драмы и комедии, а также, ряд инвестиционных инструментов, главными из которых он считает криптовалюты.

Эштон Кутчер достаточно часто инвестирует в хай-тек компании, а также открыто заявляет о своём широком интересе к криптовалютам. На конференции инвесторов, TechCrunch, он выступил с речью, сказав, что в будущем, биткоин (BTC) может быть использован "для добрых дел", а не просто спекуляции.

2.      Джейми Фокс

Фокс получил Оскара за главную роль в фильме Рэй, но многие, скорее всего, могут узнать его по таким фильмам, как Джанго освобождённый, Полиция Майями: Отдел нравов, а также Новый Человек-паук. Высокое напряжение. Ранее, в этом году, актёр заявил в своём Twitter о том, что он поддерживает проект Cobinhood, который является криптобиржей, нацеленной на развитие криптотрейдинга.

3.      DJ Khaled

Этот хип-хоп артист и битмейкер не раз становился во главе музыкальных чартов Австралии, США и Великобритании. Он записывал хиты при участии Джастина Бибера, Akon, Рианны, Лил Уэйна, Канье Уэста, Rick Ross, Jay-Z и многих других популярных хип-хоп и поп исполнителей. Впрочем, в октябре 2017 года он всё же немного запятнал свою блестящую репутацию, выложив в Instagram свою фотографию с пластиковой картой компании Centra, и прорекламировав ICO, разрабатывавшее цифровой

криптовалютный кошелёк. Компания привлекла внимание регуляторов и, как оказалось, её владельцы оказались обычными мошенниками. Узнав эти новости, DJ Khaled сразу же удалил все свои посты с упоминанием об этой компании из соцсетей и прервал своё сотрудничество с Centra.

4.      Флойд Мейвезер

Многие считают его лучшим боксёром истории в средней весовой категории. По крайней мере, его награды говорят сами за себя: Чемпион мира во 2-й полулёгкой (версия WBC, 1998-2001 годы), лёгкой (версия WBC, 2002-2003 годы), 1-й полусредней (версия WBC, 2005 год), полусредней (версия IBF, 2006 год; версия IBO, 2006 год; версия WBC, 2006, 2007 и с 2011 года; версия WBA, с 2014 года; версия WBO, с 2015 года), 1-й средней (версия WBC, 2007 и с 2013 года; WBA, с 2012 года).

Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала Ring (2005-2007, 2013-2015). Обладатель званий Боксёр года (1998, 2007) и Возвращение года (2009) по версии журнала The Ring. Боксёр года по версии BWAA (2007, 2013, 2015).

Помимо этих титулов, он также является самым высокооплачиваемым боксёром в истории профессионального бокса. Тем не менее, он, как и DJ Khaled, не смог избежать столкновения с мошенниками. В прошлом году, в своём Facebook он рекомендовал своим подписчикам инвестировать в токен Centra, новую криптовалюту. Продолжение вам известно.

5.      Майк Тайсон

Бывший неоспоримый чемпион мира по боксу в тяжёлом весе отличился от предыдущих звёзд, поскольку Тайсон лично запустил собственную криптовалютную компанию, Mike Tyson Bitcoin. Компания предлагает своим пользователям ряд решений для трейдинга, несколько цифровых кошельков, и даже банкоматы по обмену биткоина. Мобильное приложение компании было запущено со следующим заявлением:

"Через несколько лет, биткоин и ряд других криптовалют станут обыденностью в мировых финансовых системах".

6.      Пэрис Хилтон

Хилтон является довольно известной светской личностью. Она является наследницей одноимённого отеля, Hilton Hotel. Хилтон поддерживала ICO-проект LydianCoin. Впрочем, у девушки, как и у Мейвезера и DJ Khaled, не сложились отношения с миром криптовалют, и, вскоре после того, как стало известно, что директор ICO-проекта избивает свою супругу, она удалила все посты, связанные с данным проектом.

7. Ghostface Killah

Рэпер из широкоизвестной группы Wu-Tang Clan является партнёром в Cream Capital, которые намерены построить самую большую сеть банкоматов для криптовалют в мире. Компания также открыла собственный токен под названием Cream Cash. 

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