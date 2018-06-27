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Автор Никита Лисицын

Аналитики: Биткоин устремлён вниз, за $6,000

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Медведи полностью захватили крипторынок, в связи с чем, многие эксперты убеждены, что биткоин "нырнёт" за очередную опору, $6,000, а за ним — и весь остальной рынок

В течении всего лишь нескольких дней крипторынку удавалось демонстрировать позитивные движения, но теперь ситуация вновь перешла под контроль медведям, которые, скорее всего, стали ещё яростнее с прошлого своего визита.

В связи с тем, что медвежья сила снова стала во главе рынка, криптовалюты в очередной раз оказались в крайне невыгодных условиях. Токены опять падают, а многие из них с такой скоростью, что для них сложно составить прогноз. Одно можно сказать с абсолютной уверенностью — сегодня мы увидим пробитие новых опор у ряда токенов. Более того, сейчас аналитики считают, что данный тренд увидит продолжение и в июле. Таким образом, июнь, ближе к своему завершению, стал уже вторым месяцем, полным разочарований, а второй квартал закрылся для криптовалют в полной безнадёжности.

Анализ сегодняшних движений на крипторынке

На момент написания этой статьи, биткоин торгуется у отметки $6,098.50, упав на 2.29% за сутки. Пока цена биткоина неуклонно падает, его доминирование на рынке неустанно растёт, и сегодня этот показатель составляет уже 42.6%. Но и этот показатель вряд ли ему поможет, поскольку, по мнению аналитиков, сегодняшний день биткоин закроет на минорной ноте, пробив барьер в $6,000. Если это действительно произойдёт, то вскоре мы сможем наблюдать ещё более глубокое падение, до региона у $5,000, где его ждёт ряд сильных опор, что, в принципе, может помочь ему в перспективе скорректировать своё движение и перенаправить падение в рост.

Второй токен, Ethereum, также находится на грани катастрофы. На момент написания данной статьи, токен Ethereum оценивается в $433.75, а за сутки он потерял 4.64%. На фоне такого резкого падения, он вряд ли сможет сопротивляться и достигнет отметки ниже $400, хотя эта граница, в настоящий момент, является критической зоной для Ethereum.

Форк оригинального биткоина, Bitcoin Cash, также не радует своих пользователей. На момент написания данной статьи, токен оценивается в $696.73, а за прошедшие 24 часа он потерял 6.93% в цене. Токен Bitcoin Cash наконец попал в железную хватку биткоина, и теперь он стоит около 10% от цены оригинального токена. Текущая цена Bitcoin Cash находится в крайне невыгодном положении, учитывая, что совсем недавно мы могли наблюдать её колебания у отметки в $2,000. Аналитики утверждают, что, скорее всего, Bitcoin Cash и дальше будет пребывать в радиусе 10% от стоимости биткоина, так что прогноз на оба токена может быть параллельным. Иными словами, если биткоин просядет до $5,000, то вслед за ним, Bitcoin Cash откатится к району в $500.

На момент написания этой статьи, другой токен, EOS, оценивается в $7.57, потеряв за сутки 6.75%. Токен EOS продолжает падать в ошеломительном темпе, проведя почти полную реверсию своих недавних успехов. Ещё недавно токену предсказывали пробитие барьера у $20.00, однако, этого, к сожалению, не произошло, а аналитики считают, что и не произойдёт в ближайший месяц. Для инвесторской аудитории EOS, это довольно щепетильная тема, и теперь они пребывают в полном разочаровании.

В общем и целом, можно сказать, что крипторынок тонет в "красном". На момент написания этой статьи, альткоины OmiseGO, ZCash, и ICON упали на 7.80%, 7.11% и 7.87%, соответственно. Это крайне негативный тренд, и он, к сожалению, полностью захватил крипторынок, не оставив уцелевших.

Аналитики дают крайне пессимистичные прогнозы, по крайней мене, на сегодняшний день. Наиболее смелые из них утверждают, что это лишь начало более массового медвежьего тренда. Тем не менее, нам остаётся лишь ждать и наблюдать за тем, как будут развиваться события.

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