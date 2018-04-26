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Автор Никита Лисицын

Биткоин падает - они растут

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

В связи с регистрацией на самой большой криптобирже Южной Кореи, Bitnumb, токены проектов Kyber Network (KNC) и OmiseGo (OMG) выросли на 73% и 32.5%, соответственно.

"Джекпот Bitnumb"

Напомним, что ранее, в этом году, Storm, крипто-стартап, чей токен построен по стандарту Ethereum, ERC-20, прибавил практически 100% стоимости благодаря тому, что попал в списки Bitnumb. Storm — это проект, который специализируется на предоставлении пользователям небольших вознаграждений за выполнение микрозадач, таких как, например, просмотр рекламы на мобильных устройствах, участие в опросах и прочее.

Сегодня, 26 апреля, многие пользователи могли наблюдать огромный приток прибыли в децентрализованные крипто-проекты KNC и OMG, как только в сети появились первые новости об их контрактах с криптобиржей Bitnumb.

Южнокорейская биржа должна будет выместить оба токена в официальную продажу в 18:00 по МСК, то есть, уже через несколько часов. Однако, как мы выяснили, цены обоих токенов уже значительно выросли, ещё до их появления в списках. По мнению аналитиков, за оставшееся время ситуация может измениться ещё сильнее: оба токена, скорее всего будут продолжать прибавлять в цене. Тем не менее, существует и некоторая вероятность того, что их цена может немного пойти вниз перед самым их релизом на криптобирже. Впрочем, в случае со Storm, токену всё же удалось сохранить темпы роста даже через несколько дней после того, как он попал в списки Bitnumb.

Таким образом, регистрацию токена на этой южнокорейской бирже можно сравнить с "джекпотом" в казино, отмечают в CCN. Однако, многие аналитики уверены, что такой "Bitnumb-пампинг" может привести к тому, что блокчейн проекты начнут стремиться лишь получить прибыль от регистрации на этой бирже.

Эксперты отмечают, что подобно контракту на $100 миллионов между Coinbase и Ripple, в будущем, Bitnumb может получить несколько подобных предложений.

Стоит отметить, что местные криптобиржи Южной Кореи, в число которых входят Bitnumb и Korbit, проводят тщательные рыночные исследования любого токена, который намерен попасть в их списки. Любая ошибка может дорого обойтись, поэтому, местные криптобиржи устанавливают сложные и строгие правила, обеспечивают индивидуальный подход к каждой криптовалюте, и, в целом, относятся к процессу верификации довольно серьёзно.

Согласно данным CCN, на размещение таких токенов, как ZCash и Qtum, у Bitnumb ушло несколько месяцев кропотливых исследований и аналитики, и лишь после этого, команда разработчиков криптобиржи решила дать токенам "добро". Таким образом, обмануть Bitnumb практически нереально, поскольку криптобиржа крайне уязвима для властей, а также понесёт строгую ответственность за любое подозрение в манипуляции рынком.

Тренд на рынке биткоина

Вчера, 25 апреля, биткоину удалось достигнуть относительного максимума на отметке в $9,700. Затем, спустя 24 часа, токен снова вернулся к точке старта, на $8,800.

На рынке возникла ситуация распродажи, в ходе которой, криптовалюта начала падать ниже ключевых опор.

Аналитики считают, что прогноз для биткоина может быть лишь негативный: биткоину не удастся взять $10,000 ни до конца недели, ни до конца этого месяца.

Впрочем, есть и небольшой шанс того, что биткоин снова превзойдёт все ожидания и вернётся к росту, а также достигнет $10,000 за последующие 7 дней, однако, для этого ему придётся сначала снова вернуться к $9,500 уже в течение следующих нескольких дней, и приложить все усилия, чтобы сохранить бычий тренд, если таковой установится на рынке.

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Биткоин падает - они растут
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