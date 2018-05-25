Анализ цены EOS

Даже несмотря на то, что весь рынок сейчас постепенно пытается "переодеться в зелёное", не стоит обольщаться, ведь совсем неизвестно, насколько долго сможет держаться позитивный тренд на рынке, тем более, в его текущем глобальном состоянии.

Вчера, например, для всех криптовалют был довольно сложный день, что также не очень хорошо сказывается на общей картине, отмечают в TheMerkle. В то же время, цена EOS почему-то ведёт себя по-особенному, вырвавшись вперёд на 12.63% всего за несколько часов.

После того, как вчера крипторынок испытал серьёзные просадки, вполне закономерным выглядит тот факт, что некоторые криптовалюты пытаются оправиться от недавних просадок.

Так, один из альткоинов, EOS, занял пальму первенства, ощутив сильную, хотя, возможно и краткосрочную, позитивную волну. Впрочем, даже если этот тренд не сможет долго удерживаться на рынке данного токена, его держатели, должно быть, сейчас очень рады тому, как пока что у EOS складываются дела. Тем не менее, токену ещё есть куда расти.

Напомним, что вчера, 24 мая, цена EOS упала ниже $12, и криптосообщество уже начало испытывать сомнения по поводу будущего этого токена. Далее, эти сомнения лишь сильнее укрепились, поскольку EOS снова принял удар и откатился уже до $10.8, а затем, ещё немного ниже за прошлую ночь.

Большая часть этих потерь, впрочем, сейчас уже успела окупиться, а цена токена, вроде бы, начала стабилизироваться, укрепляясь на $12.

Такой рост цены EOS стал возможен во многом благодаря её динамике в отношении цены биткоина и Ethereum. Точнее, EOS заработал 12.77% над биткоином за последние 24 часа, и ещё 8.73% над Ethereum.

Очевидно, что ситуация начинает развиваться в довольно благоприятном ключе, хотя, как считают аналитики, может быть интересным пронаблюдать ещё и затем, как поведёт себя EOS в остаток сегодняшнего дня, а также на выходных. Аналитики отмечают, что, возможно, медвежье давление ещё не полностью исчезло с рынка.

Объём торговли у EOS снова на высоте, что также является довольно хорошим знаком. Если быть точнее, то за 24 часа токену удалось сгенерировать $2.222 миллиарда, что делает рынок EOS одним из наиболее ликвидных во всей индустрии, сразу после биткоина. Если токену удастся удержать такой объём ещё некоторое время, то альткоин несомненно продолжит расти вверх.

Среди криптобирж лидерство уверенно держит Bitnumb, генерирующий большую часть объёма торговли EOS. Следом за ней, идёт UPbit, а Huobi завершает топ-3. Конечные позиции топ-5 остались за OKEx и Bitfinex.

В топ-5 целых три криптобиржи способствуют наращиванию объёма торговли у EOS с помощью фиатных валют, так что, можно уверенно говорить о том, что в данный момент, у EOS очень высокий спрос на рынке.

Однако, пока ещё неизвестно, насколько долго продержится позитивный тренд, установившийся сейчас на крипторынке. Тем не менее, аналитики отмечают, что до сих пор, 2018 год для криптовалют оказался не слишком благоприятным.

Хотя, они и говорят о том, что ситуация должна в корне поменяться в оставшиеся кварталы. В любом случае, нам остаётся лишь ждать и наблюдать за тем, сумеют ли материализоваться позитивные ожидания экспертов.