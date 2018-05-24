Coinbase растут в глазах регуляторов после удачного расширения

Криптобиржа Coinbase намерена обойти регуляторские барьеры и немного разнообразить своё финансовое портфолио, произведя слияние с Paradex. Paradex - это сервис, который позволяет пользователям обмениваться криптовалютами без участия третьей стороны.

Paradex, запустивший бета-версию своей платформы, является так называемой "надстройкой" на платформе 0x. Платформа 0x - это система, построенная на блокчейне Ethereum, децентрализованное приложение, которое позволяет пользователям обмениваться токенами, которые выполнены по стандарту Ethereum, ERC20, прямо из своих электронных кошельков.

Многие в криптосообществе уверены, что это очень важный шаг для Coinbase, криптобиржи, которая находится в числе лучших бирж в США и во всём мире. На Coinbase зарегистрировано свыше 20 миллионов аккаунтов, а её капитал составляет $20 миллиардов в различных токенах.

Криптобиржа, на данный момент, насчитывает такие токены, как: биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Несмотря на многочисленные просьбы клиентов биржи добавить больше криптовалют в списки (на рынке существует свыше полутора тысяч токенов, 23 из которых имеют капитализацию более $1 миллиарда), Coinbase с опаской относится к новым токенам, поскольку давление Комиссии биржи по ценным бумагам и биржам (SEC) пока ещё велико, и у регулятора может возникнуть ряд вопросов относительно некоторых цифровых активов.

Как заявил исполнительный директор Coinbase, Асиф Хиржи, в своём интервью для CNBC "Быстрые деньги" в минувшую среду, компания хочет использовать Paradex в качестве дополнения к основной платформе биржи, а не как её альтернативу, что, по его мнению, должно придать организации солидности в глазах регулятора.

Впрочем, чтобы внести ясности, Хиржи отметил, что Paradex позволит клиентам Coinbase торговать большинством токенов, недоступных на основной платформе, что также является огромным шагом для компании. Так или иначе, нам остаётся только ждать запуска окончательной версии платформы Paradex под началом Coinbase, чтобы оценить, как именно оба сервиса будут взаимодействовать, и к каким именно продуктам пользователи смогут получить доступ.

Paradex, как утверждает Хиржи, будет интегрирован с основной сетью Coinbase Pro, которая, по сути, является ребрэндингом GDAX (бывшей торговой платформы компании Coinbase, которая была создана специально для продвинутых пользователей).

Однако, здесь есть и небольшая загвоздка, как отметили в Mashable: платформа изначально будет доступна всем, кроме клиентов из США. Дело в том, что у Coinbase возникли проблемы с SEC, которые компания планирует разрешить в ближайшее время, чтобы предоставить возможность пользоваться своим сервисом всем без исключения, заявляет Хиржи.

Помимо добавления Paradex, в Coinbase Pro также будет значительно упрощён интерфейс, и будет добавлен ряд нововведений: новая визуализация графиков, вкладка "Мои Кошельки". Всё это, по мнению разработчиков, должно помочь неопытным пользователям вести трейдинг наравне с профессионалами.

"Следующим нашим шагом будет включение Paradex в основную сеть Coinbase с минимумом изменений. Так, мы с вами, дорогие пользователи, продолжим покорять мир децентрализации и открывать новые возможности" - заявили Paradex на своём официальном сайте.

Финансовая сторона сделки не была освещена.

Анонс от Coinbase появился спустя несколько дней после того, как были представлены четыре новых продукта, нацеленные на институциональных инвесторов. В марте, Coinbase сообщили о намерении запустить индексные фонды для криптовалют.