Анализ цены биткоина

Биткоин вырос за отметку в $9,000. Крипторынок снова на подъёме. Неужели биткоин продолжает двигаться к высотам 2017 года?

Сегодня, вместе с биткоином начал параллельно двигаться вверх весь крипторынок. Токену удалось перевалить за отметку в $9,000, взяв ещё 4.11%. На момент написания статьи, цена биткоина составляет $9,296.29.

Помимо биткоина, рост продемонстрировали и другие криптовалюты, в числе которых Ethereum ($680), Ripple ($0.915), а также Bitcoin Cash ($1,539) и Litecoin, взявший 8% ($160).

Можно сказать, что биткоин снова "в деле" после неуверенного старта в начале этого года. Несмотря на неутешительные результаты первого квартала, когда весь крипторынок понёс колоссальные потери, а биткоин упал на 50%, сейчас уже можно смело сказать о том, что индустрия снова встретила быков. С начала месяца, биткоин вырос почти на 27%.

Одним из критических моментов могла стать среднемесячная распродажа биткоина ранее, в этом месяце, когда многие американские трейдеры были вынуждены немного "опустошить" свои инвестиционные портфели, чтобы покрыть налоги, однако, крипторынок вынес и это.

Цена биткоина не только вновь вернулась к $8,000, но и продемонстрировала внушительный рост.

В то время, как ситуация с регулированием криптовалют обостряется, крипторынок может продолжить "цвести".

Напомним, что на прошлой неделе, Европейский парламент принял решение ужесточить регуляционные меры по отношению к криптовалютам, в связи с растущими подозрениями в их использовании для отмывания денег и спонсирования терроризма. В связи с этим, многие криптобиржи были вынуждены пройти процедуру обязательной регистрации.

Стоит отметить, что решение, принятое парламентом, уже начинает сказываться на индустрии цифровых денег, поскольку многие страны, испытывающие страх к криптовалютам, теперь ещё увереннее встали на путь их регулирования.

Южная Корея, Китай, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжают устанавливать более жёсткие правила по отношению к многочисленным ICO-проектам.

Тем не менее, регуляторы пока не так сильно влияют на рост криптовалют. Аналитики прогнозируют дальнейший подъём на крипторынке.

Гаррик Хиллман, сооснователь аналитической фирмы, занимающейся исследованием рынка криптовалют, Mosaic. io, заявил: "Цена биткоина уже неоднократно показывала реактивные действия в этом году. Она успела упасть ниже $7,000, пережила такие негативные события, как запрет на криптоторговлю в Индии, несколько серьёзных распродаж. Однако, позитивные новости всё же наблюдаются на крипторынке. Самой значительной из них, пожалуй, можно назвать вхождение такого финансового гиганта, как Barclays в индустрию цифровых денег".CoinMarketCap

Сможет ли биткоин взять $10,000?

Некоторые другие эксперты отмечают, что многие институциональные инвесторы ищут пути снижения риска для того, чтобы также войти в сферу криптовалют.

Том Ли из аналитического агентства Fundstrat Global Advisors сообщил: "Мы полагаем, что "зима" для криптовалют кончилась. Давление на крипторынок уже не оказывает такого жёсткого эффекта, как ранее, а также многие другие рискованные ситуации обходят индустрию стороной".

"Исходя из данных наших источников, а также проведённого анализа рынка, мы можем утверждать, что в скором времени на крипторынок могут прийти крупные институциональные инвесторы. Скорее всего, в индустрию ожидается серьёзный приток нового капитала", — добавляет Ли.