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Автор Никита Лисицын

Анализ цен топ-токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Вчера, можно сказать в последний момент, перед самым закрытием рынка, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), отклонила запросы на открытие торгуемых на бирже фондов биткоина (BTC) от крупнейших финансовых компаний.

Главным аргументом отказа стали возросшие со стороны Комиссии сомнения о способности обеспечения достаточной глубины рынка со стороны данных фондов, при растущем притоке капитала в индустрию.

Также стало известно о неудавшихся попытках ведущих бирж применить основные финансовые правила и законы, введённые регуляторами, к своим торговым платформам.

К счастью, эти новости, по какой-то причине, не оказали никакого влияния на крипторынок, который продолжает двигаться по прежнему вектору.

4-часовой график пары BTC/USD

Пара BTC/USD провела часть сегодняшнего дня в попытке нагнать растущую линию тренда, которая теперь находится на уровне $6,759.

Попытка пока не удалась, и потому биткоин вернулся к тому месту, откуда он и начал. Впрочем, аналитики ожидают, что рано или поздно новости всё же дойдут до криптосообщество, и оно отреагирует на них, в связи с чем цена биткоина понизится.

Выше текущей цены, у пары BTC/USD находится важный уровень консолидации цены, который, пока что, является первым барьером — $6,566. С этой отметки токен уже попробует встать на бычий сценарий на среднесрочную перспективу, чтобы затем добраться сначала до $6,770, а затем и до $6,850.

Ниже текущей цены, первая поддержка располагается на уровне $6,200, который является нижним уровнем медвежьего канала и ведёт токен ещё с начала февраля.

Индикатор MACD на 4-часовом графике имеет плоский горизонтальный профиль, хотя и проходит уже выше нулевой линии, отделяющей бычью зону от медвежьей.

Индекс направленного движения на том же графике говорит нам о том, что у покупок, как и у продаж, равный уровень активности. Наиболее заметно, что покупки начали немного снижать активность, после плохих новостей от регулятора.

4-часовой график пары ETH/USD

Пара ETH/USD также ведёт себя очень спокойно, несмотря на отрицательный ответ по поводу ETF от SEC. На момент написания данной статьи, токен торгуется на уровне $274, откатившись после вчерашнего достижения максимума в $300.

Главное препятствие для роста токена установилось в месте, где проходит EMA50 — на $290. Выше этой экспонентной скользящей средней, есть ещё один барьер — $314, который совпадает с SMA100 и является уровнем консолидации цены.

Ниже текущей цены, первой точкой поддержки станет уровень $270. При потере этой точки, токен откатится до $230.

Индикатор MACD на 4-часовом графике пары также проходит абсолютно горизонтально, но, в отличие от биткоина, здесь он находится ниже нуля. Это подтверждает слабость тренда на рынке Ethereum.

В случае с данной парой, индекс направленного движения демонстрирует ещё большую слабость покупателей, которая только усугубляется, хотя и уровень продаж также падает.

4-часовой график пары XRP/USD

Пара XRP/USD продолжает движение по сценарию, взятому 18-го августа, предоставляя своим пользователям относительную стабильность на рынке.

Цена, в настоящий момент, находится между EMA50 и SMA100, которые пересеклись друг с другом. Ниже текущей цены располагается первая точка опоры, которая и является уровнем консолидации цены — $0.321.

Выше текущей цены, у пары есть первая серьёзная цель — $0.367, откуда токен может совершить скачок до $0.411. Но до того, токену стоит преодолеть SMA200 — промежуточный барьер на $0.384.

Ниже текущей цены, во-первых, располагается точка опоры на $0.319. Затем, идут точки $0.296 и $0.280, а потом и $0.260, откуда начинается медвежий сценарий, который серьёзно может нарушить планы пары.

Индикатор MACD на 4-часовом графике проходит почти по нулевой линии, опустившись сверху. Наиболее вероятным будет сценарий на бычий тренд, хотя, неизвестно, какой эффект произведут новости от SEC на рынок XRP.

Индекс направленного движения на том же графике демонстрирует, что преимущество остаётся за покупателями, хотя они, как и уровень продаж, понижают свою активность, и скоро могут дойти до лимитного уровня, демонстрирующего силу тренда, ADX.

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