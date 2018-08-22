Анализ цен топ-токенов: XRP

В настоящий момент, биткоин (BTC) начал расти, что, в принципе, было ожидаемо, поскольку этому предшествовало положительное решение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по поводу торгуемого на бирже биткоинового фонда, Proshares ETF. В связи с ростом криптокороля, расти начал и Ripple (XRP), который пока ещё остаётся одним из трёх главных токенов на рынке.

Ripple — это всё ещё культовый цифровой актив, даже после многочисленных нападок и сомнения инвесторов на ценностное предложение данного токена, и на его централизованную модель управления криптовалютой. Так что, для того, чтобы заработать немного доверия со стороны, XRP нужен рост, который, очевидно, и случится, как считают аналитики.

Давайте же разберёмся в цене XRP и посмотрим, что он может нам предложить.

24-часовой график XRP/USD

Ripple потерял тропинку на восстановление, которую он взял ещё в начале августа. Сбился со своего пути Ripple из-за закрытия на отметке $0.2729 — это как раз тот уровень, с которым он боролся весь 2017 год, до тех пор, пока не вырос до $3 за монету.

С технической точки зрения, между данным уровнем, и $0.43 есть небольшой пробел, так что, смотреть особенно здесь не на что.

4-часовой график XRP/USD

Сфокусируемся на 4-часовом графике, чтобы получить больше информации о намерениях токена на краткосрочный период. После закрытия на $0.2729, XRP перевернулся, так что теперь его поддерживает бурный рост объёмов крипторынка, благодаря биткоину.

Первая точка сопротивления была найдена на $0.2966, где как раз и сформировался переворотный паттерн, который начинает себя выражать. Следующий прыжок произошёл к $0.32, откуда токен сразу же направился к $0.3451 и $0.3685.

На последней отметке, секция роста подошла к концу, и началась попытка консолидации цены, которая сегодня и должна закончиться по закрытию рынка.

С этого момента, по словам аналитиков, можно ожидать положительный сценарий, который унесёт токен обратно к $0.3835, откуда он уже сможет предпринять прыжки к $0.4131, что является очень важной точкой для XRP, поскольку уже от неё он может дойти до уровня $0.44, где проходит долгосрочная тренд-линия.

Если рассматривать негативный сценарий, то тут у Ripple дела обстоят немного хуже, поскольку все вышеупомянутые барьеры и станут хрупкими точками опоры: $0.32-$0.2966 и $0.2729. Минимальный уровень цены может быть найден на $0.2514. Ниже этой цены, дальнейшие отклонения повлекут за собой крайне сложные и тяжёлые вопросы о судьбе Ripple как токена вообще.

Индикатор MACD на месячном графике значительно сгладился, однако линии всё ещё периодически отклоняются друг от друга, и рынку нужно всего пару недель, чтобы дать токену нужный сигнал. И если он будет бычьим, то установится крайне положительный для токена сценарий.

Тот же индикатор на 24-часовом графике ушёл вверх, но он всё ещё ниже нуля. Дальнейшее развитие в заданном направлении повлечёт за собой положительное изменение и на недельном графике.

За 4 часа, индикатор MACD дошёл до финальной фазы структуры консолидации в верхней части своего графика. Он формирует положительный восходящий тренд.

Индекс направленного движения (DMI) за неделю совпадает со сценарием MACD. Продажи продолжают доминировать на рынке. Покупки пока ещё не смогли устроиться поудобнее, чтобы заработать D+ на уровне тренда.

DMI на 24-часовом графике демонстрирует прочную связь между обоими уровнями, после произошедших отклонений в уровнях продаж, а уровень покупок начал расти. Стоит отметить, что график проходит возле 20, так что любой уровень, который обойдёт своего оппонента, оставит его очень и очень далеко позади.

Тот же показатель на 4-часовом графике говорит нам о том, что контроль в руках покупок, а продажи начали затихать. Здесь всё говорит о развитии бычьего тренда.